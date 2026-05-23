Ρωσία: Πυρκαγιά σε δεξαμενή πετρελαίου στο Νοβοροσίσκ ύστερα από επίθεση ουκρανικών drones

Ρωσία: Πυρκαγιά ξέσπασε σε δεξαμενή πετρελαίου στο Νοβοροσίσκ ύστερα από επίθεση ουκρανικών drones

Newsroom
Πυρκαγιά ξέσπασε σε δεξαμενή πετρελαίου στο Νοβοροσίσκ, στη Μαύρη Θάλασσα στη νότια Ρωσία, ύστερα από επίθεση με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), όπως ανακοίνωσε σήμερα ο δήμαρχος της πόλης.

«Η πτώση θραυσμάτων drones προκάλεσε πυρκαγιά σε δεξαμενή πετρελαίου. Αρκετά κτίρια τεχνικών και διοικητικών υπηρεσιών έπιασαν φωτιά. Θραύσματα drones κατέπεσαν επίσης στον χώρο του τερματικού σταθμού πετρελαίου», έγραψε σε ανάρτηση στο Telegram ο δήμαρχος Αντρέι Κραβτσένκο.

Η επίθεση προκάλεσε τον τραυματισμό δύο ανθρώπων, πρόσθεσε ο ίδιος, διευκρινίζοντας ότι στο σημείο βρίσκονται διασώστες και μέλη ειδικών υπηρεσιών.

Ο τερματικός σταθμός πετρελαίου του Νοβορισίσκ, όπου καταλήγει σειρά αγωγών που προέρχονται από πετρελαϊκά κοιτάσματα της νότιας Ρωσίας και της Κασπίας Θάλασσας, είναι ένα από τα βασικά σημεία εξαγωγής υδρογονανθράκων στη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

