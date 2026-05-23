Αγαπηδάκη: 41.000 πολίτες εξετάστηκαν δωρεάν από τις Κινητές Ομάδες - Πού θα λειτουργήσουν νέες δομές στη Δυτική Αθήνα

Επίσκεψη στο Κέντρο Φιλίας Ηλικιωμένων Χαϊδαρίου πραγματοποίησε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, μαζί με τις Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ, στο πλαίσιο δράσης πρόληψης και δωρεάν παροχής υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες.

Επίσκεψη στο Κέντρο Φιλίας Ηλικιωμένων Χαϊδαρίου πραγματοποίησε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, μαζί με τις Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ, στο πλαίσιο δράσης πρόληψης και δωρεάν παροχής υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες.

Η δράση πραγματοποιήθηκε αρχικά στο Κέντρο Φιλίας Ηλικιωμένων Χαϊδαρίου και συνεχίστηκε με κατ’ οίκον επισκέψεις, όπου γιατροί και νοσηλευτές των Κινητών Ομάδων Υγείας παρείχαν δωρεάν προληπτικές εξετάσεις και υπηρεσίες φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με κινητικές δυσκολίες. Μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σακχάρου και αρτηριακής πίεσης, σπιρομετρήσεις και καρδιογραφήματα.

“Oι υπηρεσίες υγείας πρέπει να φθάνουν απρόσκοπτα και δωρεάν σε κάθε σπίτι, χωρίς αποκλεισμούς — ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους και στα άτομα με αναπηρία.” δήλωσε η Ειρήνη Αγαπηδάκη, συμπληρώνοντας ότι “από την έναρξη του προγράμματος έως και τον Απρίλιο του 2026, οι Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ έχουν εξετάσει περισσότερους από 41.000 πολίτες σε όλη τη χώρα, 10.000 έλαβαν κατ' οίκον υγειονομική φροντίδα, περισσότεροι από 6.000.000 πολίτες έχουν πραγματοποιήσει δωρεάν εξετάσεις μέσω του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», ενώ περισσότεροι από 200.000 διαγνώστηκαν έγκαιρα μέσω του εθνικού προγράμματος. “Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουν στη διάθεσή τους μια δωρεάν υπηρεσία υγείας, σε όλη τη χώρα, όπου ο γιατρός έρχεται στην πόρτα τους”, τόνισε η Αναπληρώτρια Υπουργός , υπογραμμίζοντας ότι ”οι Κινητές Ομάδες Υγείας αποτελούν πλέον βασικό πυλώνα της εθνικής στρατηγικής για την πρόληψη και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας”.

Επίσης, η Ειρήνη Αγαπηδάκη ενημέρωσε και για την πορεία υλοποίησης του δικτύου των νέων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη Δυτική Αθήνα, το οποίο περιλαμβάνει: