Tesla: Rebound στις ευρωπαϊκές πωλήσεις μετά από «βουτιά» ενός και πλέον έτους

H εταιρεία του Έλον Μασκ συνεχίζει ωστόσο να βλέπει ωστόσο την πλάτη της BYD, αφού οι ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων της κινεζικής εταιρείας στην Ευρώπη σχεδόν τριπλασιάστηκαν τον περασμένο μήνα, ξεπερνώντας την Tesla.

Την πρώτη αύξηση στις μηνιαίες πωλήσεις της στην Ευρώπη εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο σημείωσε η Tesla, μία πολυπόθητη ώθηση για την εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων του Έλον Μασκ, καθώς αντιμετωπίζει σκληρό ανταγωνισμό από τον κινεζικό γίγαντα BYD στην συγκεκριμένη ήπειρο.

Συγκεκριμένα, οι ταξινομήσεις καινούργιων Tesla, αυξήθηκαν σχεδόν κατά 12% σε ετήσια βάση τον Φεβρουάριο σε 17.664 μονάδες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA). Μόνο στην ΕΕ, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 29% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.

Η επίδοση δείχνει ότι η Tesla παραμένει βασική επιλογή για τους Ευρωπαίους οδηγούς που χρειάζονται ηλεκτρικά οχήματα παρά την πολύμηνη πτώση των πωλήσεων. Η Tesla δεν είχε καταγράψει αύξηση στις μηνιαίες ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων στην Ευρώπη από τον Δεκέμβριο του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της ACEA.

Ο όμιλος αντιμετώπισε αντιδράσεις την περασμένη χρονιά λόγω της εμπλοκής του Μασκ με την κυβέρνηση Τραμπ, όταν ο δισεκατομμυριούχος επέβλεπε το Υπουργείο Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης (Department of Government Efficiency – DOGE) πριν αποχωρήσει από την κυβέρνηση στα τέλη Μαΐου.

Εν τω μεταξύ, ο ανταγωνισμός από την κινεζική ανταγωνίστρια BYD, με τη σειρά ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων της, εντάθηκε στην Ευρώπη. Οι πωλήσεις της BYD αυξάνονται κάθε μήνα από τότε που η ACEA άρχισε να συμπεριλαμβάνει την εταιρεία στα στοιχεία της το περασμένο καλοκαίρι, δείχνοντας ότι αναπτύσσεται και γίνεται ένας σκληρός ανταγωνιστής της Tesla. Η BYD πρόσφατα εκθρόνισε την Tesla από τον μεγαλύτερο πωλητή ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο.

Οι ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων της BYD στην Ευρώπη σχεδόν τριπλασιάστηκαν τον περασμένο μήνα στις 17.954 μονάδες, ξεπερνώντας την Tesla. Ωστόσο, παρά την επιτυχία της BYD και την ανάκαμψη της Tesla, τα στοιχεία της ACEA δείχνουν ότι οι εγχώριες αυτοκινητοβιομηχανίες παραμένουν οι κορυφαίες σε πωλήσεις στην Ευρώπη σε απόλυτους αριθμούς.

Η γερμανική Volkswagen ανέφερε αύξηση 2,2% στις ταξινομήσεις σε 256.452 οχήματα τον περασμένο μήνα, ενώ οι πωλήσεις της κατασκευάστριας της Jeep, Stellantis, αυξήθηκαν κατά 9,5% σε 170.816 μονάδες, σύμφωνα με στοιχεία της ACEA που περιλαμβάνουν τόσο ηλεκτρικά όσο και άλλα είδη οχημάτων.

Η αγορά ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία στην Ευρώπη αυξήθηκε σχεδόν 16% τον περασμένο μήνα. Οι ταξινομήσεις υβριδικών-ηλεκτρικών αυτοκινήτων αυξήθηκαν πάνω από 10%, ενώ τα plug-in-υβριδικά μοντέλα σημείωσαν αύξηση 33%.