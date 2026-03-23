Motor Oil: Στο 1,059 δισ. ευρώ τα EBITDA του 2025 - Πρόταση για μέρισμα 1,75 ευρώ/μετοχή

Ισχυρή ανθεκτικότητα και αξιοσημείωτη ενίσχυση της κερδοφορίας κατέγραψε το 2025 ο όμιλος Motor Oil, σε μια χρονιά όπου η πτώση των διεθνών τιμών πετρελαίου και η ισχυροποίηση του ευρώ οδήγησαν σε υποχώρηση του κύκλου εργασιών, χωρίς όμως να ανακόψουν τη δυναμική των λειτουργικών επιδόσεων.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 11,48 δισ. ευρώ, έναντι 12,19 δισ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 5,79%. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στη μείωση των διεθνών τιμών των πετρελαϊκών προϊόντων, οι οποίες υποχώρησαν κατά περίπου 10,8% σε ετήσια βάση, καθώς και στην ενίσχυση του ευρώ έναντι του δολαρίου, δεδομένου ότι σημαντικό μέρος των πωλήσεων του ομίλου πραγματοποιείται σε δολάρια. Μέρος της απώλειας αντισταθμίστηκε από την αύξηση των όγκων πωλήσεων, γεγονός που επιβεβαιώνει τη διατήρηση της εμπορικής δυναμικής.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, ο όμιλος κατέγραψε σαφή βελτίωση, με τα EBITDA να ανέρχονται σε 1,059 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 9,6% σε σχέση με τα 966,6 εκατ. ευρώ του 2024 . Η επίδοση αυτή συνδέεται τόσο με τη βελτίωση των περιθωρίων διύλισης στο δεύτερο εξάμηνο του έτους όσο και με την αποκατάσταση της λειτουργίας βασικών μονάδων του διυλιστηρίου μετά το περιστατικό του 2024. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν και έκτακτοι παράγοντες που ενίσχυσαν τα αποτελέσματα.

Καθοριστική ήταν η συμβολή των λοιπών κερδών, τα οποία ανήλθαν σε 253 εκατ. ευρώ έναντι 61,6 εκατ. ευρώ το 2024. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών, περίπου 238 εκατ. ευρώ, προήλθε από ασφαλιστική αποζημίωση για την απώλεια παραγωγής και τη διακοπή λειτουργίας στο διυλιστήριο μετά το περιστατικό του Σεπτεμβρίου 2024. Η συγκεκριμένη εξέλιξη ενίσχυσε καθοριστικά τόσο τα λειτουργικά όσο και τα καθαρά αποτελέσματα της χρήσης.

Η ισχυρή λειτουργική εικόνα αποτυπώθηκε και στην κερδοφορία προ φόρων, η οποία ανήλθε σε 827,2 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 29% σε σχέση με τα 641,1 εκατ. ευρώ του 2024 . Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η αύξηση των καθαρών κερδών, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 650,8 εκατ. ευρώ έναντι 287,3 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας άνοδο 126,5%. Η εκτίναξη αυτή οφείλεται όχι μόνο στη βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων αλλά και στη σημαντική μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης, καθώς το 2024 είχε επιβαρυνθεί με την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης για τα διυλιστήρια.

Σε επίπεδο μικτού αποτελέσματος, καταγράφηκε ελαφρά υποχώρηση, με το μικτό κέρδος να διαμορφώνεται σε 1,23 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 2,61% σε σχέση με το 2024. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τα χαμηλότερα διεθνή περιθώρια διύλισης και τη μείωση των τιμών του αργού, που επηρέασε αρνητικά την αποτίμηση των αποθεμάτων. Ωστόσο, η εικόνα βελτιώθηκε αισθητά στο δεύτερο εξάμηνο, καθώς η επαναλειτουργία των μονάδων και η αύξηση της βιομηχανικής δραστηριότητας οδήγησαν σε ισχυρή ανάκαμψη των περιθωρίων.

Την ίδια στιγμή, τα λειτουργικά έξοδα παρουσίασαν αύξηση περίπου 9,6%, ενώ οι αποσβέσεις ανήλθαν σε 288 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 10,4%. Οι επενδύσεις του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 223 εκατ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος να κατευθύνεται στο διυλιστήριο, σε έργα αποκατάστασης, αλλά και σε δράσεις ενεργειακής μετάβασης, όπως υποδομές για πράσινο υδρογόνο και βελτιώσεις ενεργειακής αποδοτικότητας.

Η Διοίκηση της Εταιρείας συνεπής στην πολιτική της για τη μεγιστοποίηση της μερισματικής απόδοσης των μετόχων της θα προτείνει στην ερχόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Ιουνίου 2026 τη διανομή συνολικού μερίσματος για τη χρήση 2025 ποσού Ευρώ 193.870.215 (ή 1,75 ευρώ ανά μετοχή). Σημειώνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί και αναγνωρισθεί ως προμέρισμα χρήσης 2025 ποσό Ευρώ 38.774.043 (ή Ευρώ 0,35 ανά μετοχή) η πληρωμή του οποίου πραγματοποιήθηκε στις 05.01.2026 (ημερομηνία αποκοπής: 23.12.2025, ημερομηνία αρχείου δικαιούχων: 29.12.2025).

Το προτεινόμενο συνολικό ποσό μερίσματος ανά μετοχή για τη χρήση 2025 αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 5,57% με βάση το κλείσιμο της τιμής της μετοχής της Εταιρείας στις 31.12.2025 και σε 7,20% με βάση τη μέση τιμή της μετοχής σταθμισμένη με τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών (Volume Weighted Average Price).