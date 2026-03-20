Αναστέλλουν τη λειτουργία τους οι τυροκομικές μονάδες της Λέσβου

Αναστέλλεται με απόφαση του Συλλόγου των Τυροπαραγωγών της Λέσβου η λειτουργία των τυροκομικών μονάδων του νησιού από αύριο Σάββατο 21 Μαρτίου, λόγω της εμφάνισης κρουσμάτων αφθώδους πυρετού και των συνακόλουθων περιοριστικών μέτρων που επεβλήθησαν από τις αρμόδιες αρχές και ειδικότερα της απαγόρευσης διακίνησης γαλακτοκομικών προϊόντων.

Όπως σημειώνει ο Σύλλογος «μετά και τη λήψη απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δυνάμει της οποίας το νωπό γάλα των ευαίσθητων ειδών και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα οποία έχουν ήδη παραχθεί ή θα παραχθούν στο επόμενο διάστημα, δεν διακινούνται εκτός της νήσου Λέσβου, διακόπτονται οι εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων από τη Νήσο Λέσβου προς τρίτες χώρες καθώς και το ενδοκοινοτικό εμπόριο, και η δέσμευση των γαλακτοκομικών προϊόντων που έχουν ήδη μετακινηθεί από 15 Ιανουαρίου 2026 και μετέπειτα από τη Λέσβο προς την υπόλοιπη Ελλάδα».

Όπως σημειώνεται στην απόφαση του Συλλόγου Τυροπαραγωγών Λέσβου «καθίσταται αντικειμενικά αδύνατη η συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων μας». Πράγμα που σημαίνει ότι μεγάλες ποσότητες γάλακτος της τάξης των 60 με 70.000 κιλών καθημερινά παραμένουν όχι μόνο αδιάθετες, ενώ το προϊόν αυτό 9.000 καταγεγραμμένων κτηνοτροφικών μονάδων του νησιού πρέπει - άγνωστο που - να πετιέται».

Η αναστολή θα διαρκέσει «έως την άρση των περιοριστικών μέτρων ή μέχρι την αποκατάσταση της δυνατότητας ομαλής λειτουργίας των επιχειρήσεων».

«Οι επιχειρήσεις του Συλλόγου», αναφέρεται στην ανακοίνωση, «κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό των επιπτώσεων, ζητώντας με την από 18 Μαρτίου 2026 επιστολή τους, απευθυνόμενη προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την άμεση λήψη μέτρων προκειμένου να αποφευχθεί η κατάρρευση των τυροκομικών μονάδων του νησιού, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται (απώλεια στήριξης της κτηνοτροφίας του νησιού, απώλεια θέσεων εργασίας, κατάρρευση συγγενών δραστηριοτήτων, κατάρρευση συνεταιρισμών κ.λ.π.). Μεταξύ των αιτημάτων περιλαμβάνεται η άμεση άρση της απαγόρευσης διάθεσης εκτός Λέσβου των ώριμων τυροκομικών προϊόντων, υπό την αίρεση της τήρησης και πλήρους εφαρμογής όλων των μέτρων βιοασφάλειας, απολυμάνσεων και ελέγχου τήρησης αυτών από τους αρμόδιους φορείς, η άμεση οικονομική ενίσχυση και στήριξη μονάδων και παραγωγών, η άμεση έκδοση πράξης νομοθετικού περιεχομένου ή απόφασης που διασφαλίζει την αναστολή πληρωμών των ανειλημμένων οικονομικών υποχρεώσεων προς δημόσιους οργανισμούς, ασφαλιστικούς φορείς, δανειακές υποχρεώσεις προς τραπεζικά ιδρύματα και ανειλημμένες οικονομικές υποχρεώσεις προς ιδιώτες και νομικά πρόσωπα. Κατόπιν όμως της έκδοσης της αποφάσεως του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αδυνατούν να συνεχίσουν την λειτουργία τους».

Και καταλήγουν οι τυροπαραγωγοί της Λέσβου: «Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η εξέλιξη αυτή είναι πλήρως ανεξάρτητη της βούλησης μας και οφείλεται αποκλειστικά στα υγειονομικά μέτρα που επεβλήθησαν από την πλευρά της πολιτείας».

Η επιστολή κοινοποιείται στα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στους βουλευτές του Νομού, στους δημάρχους Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου, στην Αστυνομική Διεύθυνση Λέσβου, στην Κτηνιατρική Υπηρεσία Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στον ΕΦΕΤ, στη Διεύθυνση Γεωργίας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης και τέλος στη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού.