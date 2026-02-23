Ευχές για Καλή Σαρακοστή από την Ειρήνη Αγαπηδάκη

Τις ευχές της για «Καλή Σαρακοστή σε όλες και όλους» μετέφερε με ανάρτησή της στο Facebook, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Τις ευχές της για «Καλή Σαρακοστή σε όλες και όλους» μετέφερε με ανάρτησή της στο Facebook, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.

«Δεκαετίες πριν, αυτή η μέρα μας έβρισκε στην εξοχή -συχνότερα σε κάποια παραλία-, πολλές φαμίλιες μαζί, με κάθε είδους απλές λιχουδιές. Ξυπνούσαμε νωρίς να φτιάξουμε την ουρά του χαρταετού, να φτάσει πιο ψηλά από τα όνειρα μας. Μας έδιναν πότε-πότε οι μεγάλοι να κρατήσουμε την καλούμπα, νιώθαμε το ισχυρό τράβηγμα και απορούσαμε που τη βρίσκει τη δύναμη ο χαρταετός να μας κοντράρει τόσο» τόνισε.

«Γλέντια και χαρές αυτοσχέδια με ό,τι είχε ο καθένας. Λες και η πρώτη ύλη του γλεντιού ήταν σαν το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας: ρεφενέ με ό,τι είχε καθένας μέσα του. Η πρώτη ύλη της χαράς ήταν το μαζί. Αυτό αρκούσε. Σκόρπισαν τα χρόνια και οι άνθρωποι, μα πατάμε ακόμα πάνω στο χνάρι που ζωντανεύει το μαζί. Σαν τους Χαρταετούς του Σταύρου Μπουράνη. Καλή Σαρακοστή σε όλες και όλους!» κατέληξε.