ΓΑΙΑΟΣΕ: Ποια είναι τα 2+1 projects - «σημαία» στη Θεσσαλονίκη

Δύο συν ένα εμβληματικά project προωθεί στη Θεσσαλονίκη η ΓΑΙΑΟΣΕ. Η θυγατρική του Υπερταμείου, υπό τον CEO κ. Δ. Μπαλωμένο, έχει στα «σκαριά» την αξιοποίηση εκτάσεων που ανήκουν στον φορέα διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του πρώην ΟΣΕ (νυν Σιδηρόδρομοι Ελλάδας), με τα σχέδια εκμετάλλευσης του πρώην Στρατοπέδου Γκόνου αλλά και του Σιδηροδρομικού και Επιβατικού Σταθμού Θεσσαλονίκης να ξεχωρίζουν στην συμπρωτεύουσα.

Ακίνητο πρώην Στρατόπεδο «Γκόνου»

Η έκταση του πρώην Στρατοπέδου Γκόνου (672 στρ.), χωροθετείται στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης και προβλέπεται η ανάπτυξη σε αυτήν Εμπορευματικού Κέντρου Συνδυασμένων Μεταφορών.

Το έργο στοχεύει στην ουσιώδη βελτίωση των υποδομών με τη δημιουργία επιχειρηματικού πάρκου με ειδικούς όρους προστασίας και ανάδειξης των στοιχείων του περιβάλλοντος, την περιφερειακή ανάπτυξη με τη σύνδεση του ακινήτου με τις μεταφορικές υποδομές (εθνικό οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, καθώς και λιμένα Θεσσαλονίκης), την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας με την οργανωμένη και ορθολογική ανάπτυξη της δραστηριότητας του τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας (τομέας αποθήκευσης εμπορευμάτων) και ως εκ τούτου τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την αύξηση των δημοσίων εσόδων και χαρακτηρίζεται ως έργο γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας.

Ο διαγωνισμός που διενεργείται από τη Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) είναι σε εξέλιξη και αφού ολοκληρώθηκε ο ανταγωνιστικός διάλογος, βρίσκεται στη φάση κατάρτισης τoυ σχεδίου σύμβασης. Με βάση τον μέχρι πρότινος προγραμματισμό, ακόμη και για εντός του Φεβρουαρίου 2026 αναμένεται η πρόσκληση για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών. Για το έργο ενδιαφέρονται οι ΟΛΘ και Goldair-AKTOR-Trade Estates.

Όπως έχουμε αναφέρει τόσο παλιότερα όσο και πρόσφατα, υπήρχαν κάποια προβλήματα στο «μέτωπο» αυτό, με την παρουσία Ρομά εντός της έκτασης οι οποίοι αρνούνται να μετακινηθούν. Θεωρείται σίγουρο ότι μια τέτοια μετακίνηση δεν μπορεί να την αναλάβει ο επενδυτής, από την άλλη πλευρά, όμως, δεν εμποδίζεται η προώθηση της διαδικασίας.

Ο προτιμητέος επενδυτής θα αναλάβει για τουλάχιστον 30 έτη τη χρηματοδότηση, τον σχεδιασμό, την αδειοδότηση, ανάπτυξη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του Επιχειρηματικού Πάρκου στο πρώην Στρατόπεδο Γκόνου. Ο προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου 260 εκατ. ευρώ, ανάλογα με την αναπτυξιακή στρατηγική, δηλαδή ανάλογα με το μείγμα χρήσεων logistics και μεταποίησης που θα επιλεγεί. Το ακίνητο διαθέτει σιδηροδρομική σύνδεση με τον Εμπορικό Σταθμό του ΟΣΕ και τον ΟΛΘ, η οποία όμως έχει εγκαταλειφθεί και απαιτείται η αναβάθμιση της. Η θέση του ακινήτου, η μεγάλη του έκτασή και η σιδηροδρομική σύνδεση το καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικό για την ανάπτυξη εμπορευματικού κέντρου συνδυασμένων μεταφορών υπερτοπικής σημασίας. Το project θα διασυνδέει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης με τα Βαλκάνια και την ανατολική Ευρώπη μέσω συνδυασμένων μεταφορών οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων.

Να θυμίσουμε ότι το 2020 εκπονήθηκε προμελέτη σκοπιμότητας για την αξιοποίηση του ακινήτου. Το 2022 ανατέθηκε στη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) η ωρίμανση του ακινήτου και η διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, καθώς το έργο έχει ενταχθεί στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας. Τον Σεπτέμβριο 2024 προκηρύχθηκε δημόσιος διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης του έργου «Ανάπτυξη, αδειοδότηση, κατασκευή, λειτουργία, εκμετάλλευση και συντήρηση Επιχειρηματικού Πάρκου στο ακίνητο του πρώην στρατοπέδου Γκόνου της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.» με διάρκεια 40 ετών. Ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη και μετά την ολοκλήρωση του ανταγωνιστικού διαλόγου, βρίσκεται στη φάση επισκόπησης του σχεδίου σύμβασης, με τελικό στάδιο την υποβολή οικονομικών προσφορών.

Για το ακίνητο έχουν συνταχθεί τεχνικές μελέτες τοπογραφικής αποτύπωσης, προσβασιμότητας και κυκλοφοριακού φόρτου, πρότασης πολεοδομικής οργάνωσης και διαγράμματα απαλλοτριώσεων για την υλοποίηση συνοδών έργων. Σε εξέλιξη βρίσκονται μελέτες Έργων υποδομής, μελέτες οδικής σύνδεσης του ακινήτου, μελέτες σιδηροδρομικής σύνδεσης. Σε επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η οριστικοποίηση της πρότασης πολεοδομικής οργάνωσης, για την ολοκλήρωση των απαραίτητων μελετών έργων υποδομής του επιχειρηματικού πάρκου. Πρόσφατα εκδόθηκε ΠΥΣ για την εκκίνηση της διαδικασίας απαλλοτριώσεων στην περιοχή του ακινήτου με σκοπό τη βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των άμεσων οδών πρόσβασης σε αυτό.

Επιβατικός Σιδηροδρομικός Σταθμός Θεσσαλονίκης

Ο Επιβατικός Σιδηροδρομικός Σταθμός (83 στρ.), σε προνομιακή θέση επί της οδού Μοναστηρίου στη Θεσσαλονίκη, λειτουργεί ως κεντρικός συγκοινωνιακός κόμβος με άμεσες συνδέσεις προς το λιμάνι, το ιστορικό κέντρο, την Εγνατία οδό, τον προαστιακό και το μετρό. Η αξιοποίησή του στοχεύει στη μετατροπή του σε έναν σύγχρονο, ανοιχτό και πολυλειτουργικό σταθμό, που θα συνδυάζει αποτελεσματικά τις μεταφορικές υποδομές με νέες αστικές χρήσεις, όπως εμπορικά καταστήματα, γραφειακούς χώρους, χώρους συνάθροισης κοινού, εστίασης και χώρους φιλοξενίας, με βελτιωμένη προσβασιμότητα και αναβαθμισμένους δημόσιους χώρους πρασίνου και στάθμευσης.

Το 2023 εκπονήθηκε προμελέτη σκοπιμότητας σχετικά με την ανάπτυξη του Σιδηροδρομικού Σταθμού ως σύγχρονου πολυλειτουργικού αστικού κόμβου.

Το 2025 η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ανέθεσε σε Τεχνικό Σύμβουλο την επικαιροποίηση της υφιστάμενης Ειδικής Πολεοδομικής Μελέτης και Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, προκειμένου να προωθηθούν για θεσμοθέτηση. Στο αντικείμενο του Τεχνικού Συμβούλου περιλαμβάνεται και η υποστήριξη στη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για την υποβολή προτάσεων αξιοποίησης από ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Στο διάστημα 17/07/2025 έως 17/12/2025 διενεργήθηκε επιτυχώς προκαταρκτική διαβούλευση με την αγορά (market sounding) μέσω πρόσκλησης μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο της οποίας διατυπώθηκαν προτάσεις από ενδιαφερομένους, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη στην Ειδική Πολεοδομική Μελέτη, αλλά και στην δόμηση του διαγωνισμού.

Παράλληλα με τις υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου, ανατέθηκαν υπηρεσίες Χρηματοοικονομικού και Νομικού Συμβούλου για την υποστήριξη της ΓΑΙΑΟΣΕ στη διαγωνιστική διαδικασία και στη διαμόρφωση των όρων της πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Τον Οκτώβριο του 2025 εκπονήθηκε φωτορεαλιστική απεικόνιση της προτεινόμενης ανάπτυξης.

Στο πρώτο 3μηνο του 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί η επικαιροποίηση των μελετών, και να υποβληθούν για προέγκριση στο ΚΣΔΑΔΠ. Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα διενεργηθεί η διαβούλευση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και θα ακολουθήσει η οριστική έγκριση των μελετών από το ΚΣΔΑΔΠ και η υπογραφή του Π.Δ.

Η διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας προγραμματίζεται να διενεργηθεί σε τρεις φάσεις: Στην πρώτη φάση διαπιστώνεται η Τεχνική και Οικονομική Επάρκεια των ενδιαφερομένων. Στην δεύτερη φάση διεξάγεται ανταγωνιστικός διάλογος με στόχο την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών. Στη τρίτη φάση προβλέπεται η υποβολή δεσμευτικών προσφορών. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει επίσημα η διαβούλευση με τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης για τη συμπερίληψη των προτάσεών τους στον σχεδιασμό ανάπτυξης του ακινήτου.

Εμπορικός Σταθμός Θεσσαλονίκης

Το ακίνητο στον Εμπορικό Σταθμό Θεσσαλονίκης έχει έκταση συνολική 149,6 στρ. και αποτελείται από ενιαίο ακίνητο 143,6 στρ. βόρεια της οδού 26ης Οκτωβρίου και από ακίνητο 6 περίπου στρεμμάτων νότια της οδού 26ης Οκτωβρίου. Η συνολική επιφάνεια προς αξιοποίηση ανέρχεται σε 99 στρ. Η θέση του είναι κομβική καθώς γειτνιάζει με τον λιμένα της Θεσσαλονίκης και βρίσκεται μεταξύ των οδικών αξόνων Παλαιού Σταθμού (δυτική είσοδος) και 26ης Οκτωβρίου. Βασική επιδίωξη αποτελεί η αξιοποίηση του ακινήτου ώστε να μετεξελιχθεί σε έναν συνδυασμένο κόμβο μεταφορών ενισχυμένο με χρήσεις γραφείων, εμπορίου και αναψυχής αποτελώντας τελικά έναν πόλο υπερτοπικής σημασίας για την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 199/Δ/2024) το ακίνητο εντάσσεται σε περιοχή ειδικής ρύθμισης. Το ακίνητο εντάσσεται στον ευρύτερο χωρικό σχεδιασμό του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου παραλιακού μετώπου Θεσσαλονίκης που εκπονείται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου, στο ακίνητο προβλέπονται χρήσεις Κεντρικών Λειτουργιών πόλης, εμπορευματικού σταθμού, και ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων – χώρων πρασίνου. Ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,7 και η κάλυψη στο 60%.

Το 2025 η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. εκπόνησε μελέτη σκοπιμότητας για την αξιοποίηση του ακινήτου. Μετά την έγκριση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου παραλιακού μετώπου Θεσσαλονίκης η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. προτίθεται, για την επιτάχυνση της διαδικασίας, να εκπονήσει Ρυμοτομικό Σχέδιο Εφαρμογής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4447/2016 για την ένταξή του στο σχέδιο πόλης.