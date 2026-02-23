Πολιτική | Διεθνή

Iράν: «Οποιαδήποτε επίθεση σε έδαφός μας θα θεωρηθεί πράξη επιθετικότητας»

Iράν: «Οποιαδήποτε επίθεση σε έδαφός μας θα θεωρηθεί πράξη επιθετικότητας»
«Δεν υπάρχει περιορισμένο πλήγμα. Μια πράξη επιθετικότητας θα θεωρηθεί πράξη επιθετικότητας. Τελεία και παύλα».

Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι θα θεωρήσει οποιαδήποτε επίθεση στο έδαφός του, συμπεριλαμβανομένων περιορισμένων επιθέσεων, «πράξη επιθετικότητας», σε μια περίοδο που η Ουάσινγκτον αυξάνει την στρατιωτική της πίεση κατά της Τεχεράνης.

Απαντώντας σήμερα σε αυτή τη δήλωση ο Εσμαΐλ Μπαγαΐ, σε συνέντευξη Τύπου στην Τεχεράνη, τόνισε: «Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα σχετικά με ένα περιορισμένο πλήγμα, δεν υπάρχει περιορισμένο πλήγμα. Μια πράξη επιθετικότητας θα θεωρηθεί πράξη επιθετικότητας. Τελεία και παύλα».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα οι New York Times μετέδωσαν πως ο Τραμπ το σκέφτεται πολύ σοβαρά να προχωρήσει σε προειδοποιητικά πλήγματα κατά του Ιράν προκειμένου να πιέσει την ηγεσία του να αποδεχτεί τις αξιώσεις του για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Εξάλλου, ο ίδιος ο Τραμπ το έχει παραδεχτεί σε δημόσιες δηλώσεις του ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μιας περιορισμένης στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν, αν η Τεχεράνη δεν καταλήξει γρήγορα σε συμφωνία με τις ΗΠΑ.

