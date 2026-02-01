ΕΚΤ: Η άνοδος του ευρώ ο νεότερος κίνδυνος για τις προοπτικές του πληθωρισμού

Η άνοδος του ευρώ αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της πρώτης συνεδρίασης νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το έτος.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ κινδυνεύει να ωθηθεί ακόμη χαμηλότερα από τον στόχο, λόγω της ενίσχυσης του κοινού νομίσματος, γεγονός που εγείρει δυσάρεστα ερωτήματα για τους αξιωματούχους που συνεδριάζουν στη Φρανκφούρτη.

Παρότι η ΕΚΤ δεν έχει αλλάξει τα επιτόκια από τον Ιούνιο και δεν αναμένεται καμία κίνηση την Πέμπτη, δεν λείπουν τα θέματα προς συζήτηση. Από τότε που οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής καθόρισαν για τελευταία φορά τα επιτόκια, στις 18 Δεκεμβρίου, έχουν σημειωθεί επιθέσεις κατά της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, νέες απειλές για δασμούς από τις ΗΠΑ και, πιο πρόσφατα, μια εντυπωσιακή πτώση του δολαρίου.

Η αδυναμία του αμερικανικού νομίσματος — που τροφοδοτήθηκε από τα σχόλια του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν τον ανησυχεί — ώθησε προσωρινά το ευρώ πάνω από τα 1,20 δολάρια, στο υψηλότερο επίπεδό του από το 2021.

Αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο από τους αξιωματούχους της ΕΚΤ. Ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, δήλωσε ότι το ευρώ είναι «ένας από τους παράγοντες που θα καθοδηγήσουν τη νομισματική μας πολιτική», ενώ ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Αυστρίας, Μάρτιν Κόχερ, ανέφερε ότι το νόμισμα θα παρακολουθείται στενά για τυχόν περαιτέρω ενίσχυση.

Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη είχε ήδη υποχωρήσει λίγο κάτω από το όριο του 2% τον Δεκέμβριο, και αναμένεται περαιτέρω επιβράδυνση. Οι οικονομολόγοι προβλέπουν ότι ο δείκτης θα διαμορφωθεί στο 1,7% για τον Ιανουάριο, όταν τα στοιχεία δημοσιευτούν την Τετάρτη.

Παρότι η ΕΚΤ προβλέπει ότι η αύξηση των τιμών θα σταθεροποιηθεί στον στόχο της μεσοπρόθεσμα χωρίς επιπλέον μέτρα, μια περαιτέρω ενίσχυση του ευρώ θα μπορούσε να επαναφέρει τη συζήτηση για πρόσθετες μειώσεις επιτοκίων.

