Υπ. Υγείας: Δύο νέα δωρεάν προγράμματα πρόληψης - Συνέντευξη Τύπου από την Ε. Αγαπηδάκη

Πρόκειται για το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ενηλίκων και το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της νεφρικής δυσλειτουργίας.

Το υπουργείο Υγείας υλοποιεί δωρεάν δύο νέα προγράμματα πρόληψης που εντάσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος Προλαμβάνω. Πρόκειται για το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ενηλίκων και το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της νεφρικής δυσλειτουργίας.

Για τα δύο νέα πρόγραμμα που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Πρόγραμμα για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση του Καρδιαγγειακού Κινδύνου, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη θα δώσει στις 12:00 συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο Υγείας.

Το πρόγραμμα για την παχυσαρκία αφορά περίπου 30 χιλιάδες ανθρώπους που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Μέχρι σήμερα πάνω από 4.000 πολίτες έχουν ήδη λάβει δωρεάν ιατρική φροντίδα και 2.000 έχουν λάβει δωρεάν φαρμακευτική αγωγή.

Αναφορικά με το νέο Πρόγραμμα Πρόληψης για τη Νεφρική Δυσλειτουργία ξεκίνησε ήδη και αφορά 1,5 εκατ. πολίτες.

