Αγορές | Χρηματιστήριο

Ήρθε η ώρα των ΕΛΠΕ... (Στο δρόμο που χάραξε η ΑΛΦΑ και η ΒΙΟΧΑΛΚΟ)

Αντώνης Κοφινάκος
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ήρθε η ώρα των ΕΛΠΕ... (Στο δρόμο που χάραξε η ΑΛΦΑ και η ΒΙΟΧΑΛΚΟ)
Στο Χρηματιστήριο τα νέα έρχονται εκ των υστέρων. Το διάγραμμα έχει ήδη προεξοφλήσει…

Στο Χρηματιστήριο τα νέα έρχονται εκ των υστέρων. Το διάγραμμα έχει ήδη προεξοφλήσει… Όσοι παρακολουθούν την αγορά χωρίς προκαταλήψεις γνωρίζουν ότι οι μεγάλες κινήσεις δεν ξεκινούν από τις ειδήσεις, αλλά αποτυπώνονται πρώτα στο γράφημα. Όταν τα νέα γίνουν τίτλοι, η αγορά έχει ήδη προεξοφλήσει την εξέλιξη.

Τα παραδείγματα της ΑΛΦΑ και της ΒΙΟΧΑΛΚΟ είναι χαρακτηριστικά – και πρόσφατα. Στην περίπτωση της ΑΛΦΑ, η μετοχή ολοκλήρωσε έναν καθαρό σχηματισμό αντιστροφής (ending diagonal) και άρχισε να κινείται δυναμικά ανοδικά σε μια περίοδο που το ειδησεογραφικό περιβάλλον παρέμενε «ήσυχο». Όταν εμφανίστηκαν οι ειδήσεις για την UniCredit η τιμή είχε ήδη φύγει υψηλότερα, επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά είχε προεξοφλήσει τις εξελίξεις.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσίασε και η ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Η τεχνική εικόνα στο μηνιαίο γράφημα προειδοποίησε έγκαιρα για το τέλος της καθοδικής τάσης, μέσω ενεργοποίησης του ίδιου σχηματισμού – ending diagonal . Η ανοδική αντίδραση ήρθε με ένταση, πριν ξεκινήσει σε παγκόσμιο επίπεδο η φρενίτιδα για τα μέταλλα.

Το ίδιο σχηματισμό αντιστροφής – ending diagonal εμφανίζει και η μετοχή των ΕΛΠΕ. Παράλληλα εμφανίζει και έναν ακόμη σχηματισμό αντιστροφής το reverse Head & Shoulders. Αξίζει να αναφέρουμε ότι για την μετοχή των ΕΛΠΕ έχουμε αναφερθεί ξανά στις 15 Μαΐου 2024 με την παρακάτω μέτρηση.

Η μετοχή των ΕΛΠΕ 18 μήνες μετά δεν έχει ενεργοποιήσει ακόμη το σημαντικό σημείο των 9,97 ευρώ αλλά πλέον βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής. Η εικόνα της μετοχής την 1 Φεβρουαρίου 2026 είναι η παρακάτω.

Στο σενάριο που η τιμή ενεργοποιήσει το πολύ σημαντικό επίπεδο των 9,97 ευρώ τότε θα ισχύουν τα παρακάτω επίπεδα.

Πιο συγκεκριμένα η πρώτη ζώνη τιμών μεταξύ 13,50 μέχρι και 14,40 ενώ στην συνέχεια συναντάμε ένα πολύ σημαντικό cluster τιμών στο 16,50. Ενώ το 200% από Rev. Head&Shoulders βρίσκεται στα 17,10 ευρώ.

Συμπέρασμα

Αναμένουμε από την μετοχή των ΕΛΠΕ να διασπάσει τον διπλό σχηματισμό αντιστροφής Ending Diagonal και Rev. Head Shoulders στην τιμή των 9,97 ευρώ και να αντιστρέψει την μακροχρόνια τάση από καθοδική σε ανοδική.

Στη συνέχεια θέλουμε να δούμε στο σημαντικό επίπεδο των 16,50 ευρώ αν οι αγοραστές συνεχίσουν να έχουν το πάνω χέρι ή αν το επίπεδο αυτό λειτουργήσει ως επίπεδο αντίστασης.

Αποποίηση ευθύνης: Τα αναγραφόμενα προσφέρονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν, ως επενδυτική συμβουλή ή πρόταση, προσφορά ή προτροπή, για οιαδήποτε πράξη αγοράς/πώλησης μετοχών ή άλλων κινητών αξιών.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Αντώνης Κοφινάκος

Ο Αντώνης Κοφινάκος, είναι πιστοποιημένος σύμβουλος επενδύσεων σε παράγωγες αξίες, υπεύθυνος χρηματιστηριακής εκπαίδευσης στην Trader24 και εισηγητής στο Financial Trading του Aegean College.

Όλες οι ειδήσεις

08:28

Επιμένει το «ξεπούλημα» στα πολύτιμα μέταλλα: Πτώση 12% για ασήμι - Πιέσεις στον χρυσό
08:16

JYSK: Αύξηση πωλήσεων κατά 10% και έξι νέα καταστήματα οι στόχοι του 2026
08:07

Τα μεγαλύτερα superyachts των δισεκατομμυριούχων της τεχνολογίας
07:52

Καυτά θέματα στη συνταγματική αναθεώρηση απλώνει ο Κυριάκος - Πασοκικό Game of Thrones - Σφαγές σε Νομαρχιακές
07:42

Ψηφιακή Τράπεζα Γης: Τι αλλάζει στη δόμηση, ποιοι κερδίζουν και ποιοι μπαίνουν σε αυστηρότερο πλαίσιο
07:38

Ήρθε η ώρα των ΕΛΠΕ... (Στο δρόμο που χάραξε η ΑΛΦΑ και η ΒΙΟΧΑΛΚΟ)
07:26

Ακίνητα: Έρχεται η μεγάλη απογραφή - Ποια στοιχεία θα δηλώσουν 7 εκατ. φορολογούμενοι
07:22

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR - METLEN, ΑΒΑΞ στη «μάχη» για το «ιατρικό ΣΔΙΤ» 435 εκατ. στη Θεσσαλονίκη
07:11

Πράσινα τιμολόγια: Σταθερές χρεώσεις τον Φεβρουάριο - Στα 18,7 λεπτά ανά kWh η μέση τιμή
07:06

Τα σχέδια των τραπεζών - Η προέλευση των κερδών - Η στροφή στην άμυνα
23:58

Δένδιας: Παρακαταθήκη του Ι. Καποδίστρια η ανάγκη να έχει στέρεους και δυνατούς θεσμούς η πατρίδα μας
23:36

Οικουμενικός Πατριάρχης: Η ταπείνωση είναι χάρη, είναι σοφία, είναι δύναμη, είναι ειρήνη
23:15

Ισραήλ: Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα θα πρέπει να εγκαταλείψουν τη Γάζα ως τις 28 Φεβρουαρίου
22:46

Ηγουμενίτσα: Αστυνομικό μπλόκο σε 75 κιλά χασίς
22:17

Εννέα στους δέκα πολίτες κρίνουν απαραίτητα και ωφέλιμα τα προγράμματα πρόληψης του Υπ .Υγείας
21:47

Σύλληψη 39χρονης για εξύβριση και απειλή γιατρού σε εφημερία νοσοκομείου
21:18

Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης
21:00

Δένδιας – Μαρινάκης «έδειξαν» προς την επερχόμενη συνταγματική αναθεώρηση
20:44

Τραμπ: Ελπίζει να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν
20:30

Υπ. Υγείας: Νέα δωρεάν προγράμματα πρόληψης για την αντιμετώπιση παχυσαρκίας και τη νεφρική δυσλειτουργία
20:10

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Σίνδος
20:01

Ιράν: Απελευθερώθηκε ο Ερφάν Σολτανί που θεωρήθηκε ότι κινδύνευε με εκτέλεση
19:49

Ουκρανία: Τουλάχιστον 12 νεκροί σε επίθεση ρωσικού drone σε λεωφορείο που μετέφερε εργάτες ορυχείου
19:36

Η «έκρηξη» της τεχνητής νοημοσύνης απειλεί τα περιθώρια κέρδους της Apple
19:00

Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο πυρετός των δισεκατομμυρίων και η ώρα της αλήθειας
18:47

Ινδία: 20ετής φοροαπαλλαγή σε ξένες εταιρείες που χρησιμοποιούν data centers
18:33

Ιταλία: Συνελήφθη νέος άνδρας ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση σε βάρος αστυνομικού στο Τορίνο
18:22

Θεσσαλονίκη: Διεκόπη η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη λόγω πυρκαγιάς
18:16

Ελβετία: Ο αριθμός των νεκρών από την πυρκαγιά σε μπαρ στο Κραν-Μοντανά ανήλθε σε 41
18:05

OPEC+: Αμετάβλητη η παραγωγή πετρελαίου τον Μάρτιο

tags:
ΕΛΠΕ
Χρηματιστήριο Αθηνών
Alpha Bank
Viohalco
gazzetta
gazzetta reader insider insider