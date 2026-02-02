Ήρθε η ώρα των ΕΛΠΕ... (Στο δρόμο που χάραξε η ΑΛΦΑ και η ΒΙΟΧΑΛΚΟ)

Στο Χρηματιστήριο τα νέα έρχονται εκ των υστέρων. Το διάγραμμα έχει ήδη προεξοφλήσει… Όσοι παρακολουθούν την αγορά χωρίς προκαταλήψεις γνωρίζουν ότι οι μεγάλες κινήσεις δεν ξεκινούν από τις ειδήσεις, αλλά αποτυπώνονται πρώτα στο γράφημα. Όταν τα νέα γίνουν τίτλοι, η αγορά έχει ήδη προεξοφλήσει την εξέλιξη.

Τα παραδείγματα της ΑΛΦΑ και της ΒΙΟΧΑΛΚΟ είναι χαρακτηριστικά – και πρόσφατα. Στην περίπτωση της ΑΛΦΑ, η μετοχή ολοκλήρωσε έναν καθαρό σχηματισμό αντιστροφής (ending diagonal) και άρχισε να κινείται δυναμικά ανοδικά σε μια περίοδο που το ειδησεογραφικό περιβάλλον παρέμενε «ήσυχο». Όταν εμφανίστηκαν οι ειδήσεις για την UniCredit η τιμή είχε ήδη φύγει υψηλότερα, επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά είχε προεξοφλήσει τις εξελίξεις.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσίασε και η ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Η τεχνική εικόνα στο μηνιαίο γράφημα προειδοποίησε έγκαιρα για το τέλος της καθοδικής τάσης, μέσω ενεργοποίησης του ίδιου σχηματισμού – ending diagonal . Η ανοδική αντίδραση ήρθε με ένταση, πριν ξεκινήσει σε παγκόσμιο επίπεδο η φρενίτιδα για τα μέταλλα.

Το ίδιο σχηματισμό αντιστροφής – ending diagonal εμφανίζει και η μετοχή των ΕΛΠΕ. Παράλληλα εμφανίζει και έναν ακόμη σχηματισμό αντιστροφής το reverse Head & Shoulders. Αξίζει να αναφέρουμε ότι για την μετοχή των ΕΛΠΕ έχουμε αναφερθεί ξανά στις 15 Μαΐου 2024 με την παρακάτω μέτρηση.

Η μετοχή των ΕΛΠΕ 18 μήνες μετά δεν έχει ενεργοποιήσει ακόμη το σημαντικό σημείο των 9,97 ευρώ αλλά πλέον βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής. Η εικόνα της μετοχής την 1 Φεβρουαρίου 2026 είναι η παρακάτω.

Στο σενάριο που η τιμή ενεργοποιήσει το πολύ σημαντικό επίπεδο των 9,97 ευρώ τότε θα ισχύουν τα παρακάτω επίπεδα.

Πιο συγκεκριμένα η πρώτη ζώνη τιμών μεταξύ 13,50 μέχρι και 14,40 ενώ στην συνέχεια συναντάμε ένα πολύ σημαντικό cluster τιμών στο 16,50. Ενώ το 200% από Rev. Head&Shoulders βρίσκεται στα 17,10 ευρώ.

Συμπέρασμα

Αναμένουμε από την μετοχή των ΕΛΠΕ να διασπάσει τον διπλό σχηματισμό αντιστροφής Ending Diagonal και Rev. Head Shoulders στην τιμή των 9,97 ευρώ και να αντιστρέψει την μακροχρόνια τάση από καθοδική σε ανοδική.

Στη συνέχεια θέλουμε να δούμε στο σημαντικό επίπεδο των 16,50 ευρώ αν οι αγοραστές συνεχίσουν να έχουν το πάνω χέρι ή αν το επίπεδο αυτό λειτουργήσει ως επίπεδο αντίστασης.

Αποποίηση ευθύνης: Τα αναγραφόμενα προσφέρονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν, ως επενδυτική συμβουλή ή πρόταση, προσφορά ή προτροπή, για οιαδήποτε πράξη αγοράς/πώλησης μετοχών ή άλλων κινητών αξιών.