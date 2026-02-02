JYSK: Αύξηση πωλήσεων κατά 10% και έξι νέα καταστήματα οι στόχοι του 2026

Το φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο της σκανδιναβικής αλυσίδας επίπλων και οικιακού εξοπλισμού JYSK που συμπλήρωσε δέκα χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά.

Ένα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα, το οποίο θα της επιτρέψει να συνεχίσει να τοποθετείται στρατηγικά στην ελληνική αγορά, «τρέχει» η σκανδιναβική αλυσίδα επίπλων και οικιακού εξοπλισμού JYSK που εισέρχεται στον 11ο χρόνο δραστηριοποίησής της στη χώρα μας.

Στους βασικούς στόχους αυτού του επενδυτικού σχεδίου για το 2026 περιλαμβάνονται η αύξηση των πωλήσεων της εταιρείας κατά τουλάχιστον 10% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, η αύξηση των υποκαταστημάτων κατά έξι σε όλη την ελληνική επικράτεια, η διατήρηση ισχυρής σχέσης με τον καταναλωτή μέσω της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, η αποτελεσματική διαχείριση του κόστους, καθώς και η δυναμική αύξηση των πωλήσεων online και Β2Β και ένα καινοτόμο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Η δε διοίκηση της εταιρείας προσβλέπει στη σταδιακή βελτίωση της οικονομίας και σε μια ακόμη πολλά υποσχόμενη τουριστική περίοδο, οι οποίες όπως εκτιμά «αναμένεται να αυξήσουν τη διαθέσιμη ισχύ των καταναλωτών». Παράλληλα, παρόλο που αναμένεται υψηλός βαθμός αστάθειας στις χρηματοπιστωτικές αγορές, η εταιρεία διαθέτει επαρκή ίδια κεφάλαια για να μην φοβάται αυξημένα επιτόκια και κόστος χρήματος.

Ρεκόρ τζίρου το 2025 με άνοδο 19,44%

Όπως αναφέρεται στις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις της JYSK Εισαγωγή, Εξαγωγή και Εμπόριο Οικιακών Ειδών Μονοπρόσωπη ΑΕ που καταχωρήθηκαν πριν από μερικές ώρες στο ΓΕΜΗ, στη χρήση 2025 (1/9/2024- 31/8/2025) η εταιρεία προχώρησε δυναμικά στην επέκταση της στην Ελλάδα, ανοίγοντας νέα υποκαταστήματα και ενισχύοντας τις δομές της σε όλα τα επίπεδα.

Μάλιστα σημείωσε ρεκόρ πωλήσεων και ένα ικανοποιητικό θετικό αποτέλεσμα, ενώ προέκυψε ένα σημαντικό ταμειακό απόθεμα που της επιτρέπει να χρηματοδοτήσει με δικά της κεφάλαια την περαιτέρω ανάπτυξή της.

Ειδικότερα, για τη χρήση που έληξε στις 31/8/2025, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των 132,79 εκατ. ευρώ από 111,18 εκατ. ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση, καταγράφοντας αύξηση κατά 19,44%, ενώ τα λειτουργικά αποτελέσματα (προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων - ΕBITDA) διαμορφώθηκαν σε 21,36 εκατ. ευρώ έναντι 16,45 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 16,85 εκατ. ευρώ από 12,72 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, ενώ τα καθαρά μετά από φόρους κέρδη αυξήθηκαν κατά 31,80%, αγγίζοντας τα 12,98 εκατ. ευρώ το 2025 έναντι 9,85 εκατ. ευρώ στη χρήση 2024.

Το δε σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της JYSK διαμορφώθηκε σε 35.390.383,49 ευρώ έναντι 31.764.241,79 της προηγούμενης χρήσης.

Να σημειωθεί εδώ ότι έως τις 31/8/2025 η αλυσίδα από τη Δανία με όλα τα είδη για το σπίτι και τον ύπνο μετρούσε 68 φυσικά καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

Στην Ελλάδα από το 2015

Η σκανδιναβική αλυσίδα ήρθε στη χώρα μας πριν από 10 χρόνια, ανοίγοντας το πρώτο κατάστημα στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 2015.

Από τα τέλη Σεπτεμβρίου έως τα τέλη Νοεμβρίου εκείνης της χρονιάς, η αλυσίδα είχε προχωρήσει ήδη στο άνοιγμα των τεσσάρων πρώτων καταστημάτων της στην Ελλάδα, ενώ στα χρόνια που ακολούθησαν η JYSK επικεντρώθηκε στην εντατική ανάπτυξη του δικτύου της.

Πώς ξεκίνησαν όλα…

Όλα ξεκίνησαν από έναν εφευρετικό και ενεργητικό νέο από μια περιοχή καλούμενη Thy στο βορειοδυτικό τμήμα της Δανίας. Μόλις ολοκλήρωσε την πρακτική του σε ένα κατάστημα υφασμάτων και αργότερα σε ένα κατάστημα επίπλων, είχε την ιδέα και την επιθυμία να ανοίξει τη δική του αλυσίδα καταστημάτων λευκών ειδών.

Το όνομα αυτού του νέου ήταν Lars Larsen. Δεν είχε σχεδόν καθόλου χρήματα αλλά το κεφάλι του ήταν γεμάτο με έξυπνες ιδέες. Ο φιλόδοξος Larsen σύντομα κατάφερε να βρει μερικούς προμηθευτές και μια τράπεζα πρόθυμη να επενδύσει σε αυτόν τον νέο επιχειρηματία. Η τράπεζα ήταν ένα μικρό υποκατάστημα της δανέζικης τράπεζας Nørresundby Bank και ο Lars Larsen δεν έχει αλλάξει τράπεζα από τότε…

Ο Lars Larsen οραματίστηκε μια αλυσίδα καταστημάτων και, με τέτοια μεγάλα σχέδια, δεν είχε σημασία σε ποιο μέρος της Δανίας θα άνοιγε το πρώτο του κατάστημα. Τελικά ο πλέον κατάλληλος χώρος βρέθηκε στην πόλη Aarhus στο Jutland και έτσι, στις 2 Απριλίου 1979 το πρώτο κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό. Πλέον ο ιδιοκτήτης της JYSK είναι γνωστός σε όλη τη Δανία ως ο κορυφαίος έμπορος της χώρας με «μια εξαιρετική προσφορά» για όλους. Ο Larsen άνοιξε πολλά επιτυχημένα JYSK Sengetøjslager (το αρχικό όνομα του καταστήματος μέχρι το 2001) σε όλη τη Δανία και το 1984 άνοιξε το πρώτο του κατάστημα εκτός των συνόρων της χώρας, στη γειτονική Γερμανία…

Η λέξη JYSK αποτελούσε εσκεμμένα πάντα μέρος του εταιρικού ονόματος. Στη δανέζικη γλώσσα JYSK σημαίνει οτιδήποτε ή - όπως ο Lars Larsen - οποιονδήποτε από τη Χερσόνησο Jutland και συχνά συσχετίζεται με τη μετριοφροσύνη, τη σχολαστικότητα και την ειλικρίνεια - τρεις αξίες με τις οποίες πάντα ταυτιζόταν ο ίδιος ο Larsen.

Η JYSK είναι ιδιοκτησία της οικογένειας στην οποία ανήκει το Lars Larsen Group.