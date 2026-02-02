Κόστα Ρίκα: Εκλέγεται πρόεδρος η δεξιά Λάουρα Φερνάντες - Προς νίκη από τον α' γύρο

Κάπου 3,7 εκατ. πολίτες που έχουν δικαίωμα ψήφου κλήθηκαν χθες στα εκλογικά κέντρα για να αναδείξουν επίσης τα μέλη του κοινοβουλίου για 4ετή θητεία.

Η υποψήφια του κυβερνώντος συντηρητικού κόμματος Λάουρα Φερνάντες όδευε με βάση τα ακόμη μη οριστικά αποτελέσματα σε συντριπτική νίκη από τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Κόστα Ρίκα, που διεξήχθη χθες Κυριακή, χάρη στην εξαγγελία της ότι θα τηρήσει σκληρή στάση έναντι της εγκληματικότητας.

Η 39χρονη πολιτολόγος, πρώην υπουργός, η οποία συνηγορεί υπέρ της εφαρμογής εξαιρετικά σκληρής πολιτικής για να καταπολεμηθεί η βία που συνδέεται με τη διακίνηση ναρκωτικών, λάμβανε 50,87% των ψήφων με τα ψηφοδέλτια να έχουν καταμετρηθεί στο 53% των εκλογικών τμημάτων.

Mε άλλα λόγια εξασφάλιζε ποσοστό σχεδόν ένδεκα μονάδες υψηλότερο από το 40% που χρειαζόταν να περάσει από τον 1ο γύρο, κατά τα δεδομένα του ανώτατου εκλογοδικείου (TSE, η εφορευτική επιτροπή). Ο πλησιέστερος αντίπαλός της, ο σοσιαλδημοκράτης Άλβαρο Ράμος, ένας από τους συνολικά 19 υποψήφιους της αντιπολίτευσης, εξασφάλιζε το 31,63% των ψήφων.

Μόλις ανακοινώθηκαν τα πρώτα αποτελέσματα, ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε -η κ. Φερνάντες δηλώνει θαυμάστρια και υπόδειγμα τον «πόλεμο» που διεξάγει εναντίον των συμμοριών- τόνισε μέσω X ότι συνεχάρη τηλεφωνικά «την εκλεγμένη πρόεδρο» στην Κόστα Ρίκα. Χιλιάδες οπαδοί της δεξιάς πολιτικού συγκεντρώθηκαν και πανηγύρισαν το θεαματικό προβάδισμά της έναντι των αντιπάλων της.

Κάπου 3,7 εκατ. πολίτες που έχουν δικαίωμα ψήφου κλήθηκαν χθες στα εκλογικά κέντρα για να αναδείξουν επίσης τα μέλη του κοινοβουλίου για 4ετή θητεία. Κληρονόμος του -ακόμη δημοφιλούς απερχόμενου προέδρου Ροδρίγο Τσάβες- η κ. Φερνάντες, υπουργός του, ευελπιστούσε επίσης να εξασφαλίσει μεγάλη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο για να προωθήσει αναθεώρηση του Συντάγματος και να αναμορφώσει το τοπίο της κρατικής εξουσίας.

Αν όπως δείχνουν όλα επικρατήσει θα είναι η δεύτερη γυναίκα που θα ασκήσει το αξίωμα στην Κόστα Ρίκα -χώρα που θεωρείτο άλλοτε από τις πιο σταθερές της περιοχής -μετά τη Λάουρα Τσιντσίγια, που είχε επικρατήσει, και εκείνη στον πρώτο γύρο, το 2010. Θα μεγεθύνει κι άλλο τον κατάλογο των ηγετών της δεξιάς στη Λατινική Αμερική, μετά τη Χιλή, τη Βολιβία, την Ονδούρα ή το Περού, μεταξύ άλλων.

«Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι ο αγώνας εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών», έκρινε ο Διέγο Αράγια, 25χρονος τραπεζοϋπάλληλος αφού ψήφισε σε σχολείο στο νοτιοανατολικό τμήμα της πρωτεύουσα. Η 39χρονη Σιλένι Φερνάντες, σύμβουλος διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, ψήφισε την κ. Φερνάντες, επέλεξε τη «συνέχεια». «Η κυβέρνηση διατηρεί την καλή υγεία της οικονομίας και η Λάουρα θα δώσει σκληρή μάχη εναντίον των διακινητών ναρκωτικών», έκρινε.

Ο δείκτης των ανθρωποκτονιών στη χώρα έφθασε σε ιστορικό υψηλό, στις 17 ανά 100.000 κατοίκους, επί των ημερών της κυβέρνησης Τσάβες. Η κυβέρνηση της δεξιάς προσάπτει ευθύνες στο δικαστικό σύστημα, ερίζει πως αφήνει εγκληματίες να δρουν με πλήρη ατιμωρησία. Σύμφωνα με τις αρχές, οι περισσότερες δολοφονίες συνδέονται με την έξαρση της διακίνησης ναρκωτικών, καθώς κοσταρικανά λιμάνια μετατράπηκαν σε κόμβους για τη μεταφορά κοκαΐνης προς διεθνείς αγορές.

«Οι διακινητές μπαινοβγαίνουν σαν στο σπίτι τους (...) Δεν είναι πολύ αργά για να σωθεί η χώρα μας», έκρινε η 70χρονη Μπερνάρδα Μαρίν, που ψήφισε Άλβαρο Ράμος. Η ειδικός σε θέματα δημόσιας διοίκησης δηλώνει φιλελεύθερη σε οικονομικό επίπεδο και συντηρητική σε κοινωνικό επίπεδο. Η κ. Φερνάντες υπόσχεται πως θα ολοκληρωθεί η ανέγερση μεγάλης φυλακής, κατ’ εικόνα αυτής στο Σαλβαδόρ του προέδρου Μπουκέλε. Δηλώνει θαυμάστριά του.

Ακόμη, εξαγγέλλει πως οι ποινές για ποινικά αδικήματα θα γίνουν πιο βαριές κι ότι θα κηρύσσεται κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε περιοχές που πλήττονται από τη βία. Όμως η αντιπολίτευση θεωρεί ο πρόεδρος Τσάβες θα συνεχίσει να κυβερνά από τους διαδρόμους τη χώρα 5,2 εκατομμυρίων κατοίκων όπου η φτώχεια πλήττει περί το 15% του πληθυσμού, μια από τις έξι πιο άνισες στη Λατινική Αμερική.

Αφού ψήφισε, ο πρώην πρόεδρος Όσκαρ Αρίας, νομπελίστας Ειρήνης το 1987, προειδοποίησε πως «διακυβεύεται η επιβίωση της δημοκρατίας» στη χώρα. «Το πρώτο πράγμα που θέλει κάθε δικτάτορας είναι η αναθεώρηση του Συντάγματος για θα παραμένει στην εξουσία», εξήγησε. «Δεν έχουμε δικτατορία», αντέταξε ο απερχόμενος πρόεδρος Τσάβες. «Θα εγγυώμαι πάντα τη δημοκρατική σταθερότητα», υποσχέθηκε η κ. Φερνάντες.

