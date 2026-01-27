ΕΥ Ελλάδος: Ρεκόρ εσόδων 247 εκατ. το 2025 - Σταθερή ανάπτυξη 18,7% την τελευταία πενταετία

Η έκθεση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα GRI Standards 2021 και καλύπτει το οικονομικό έτος 2025 (ΟΕ25), ενώ περιλαμβάνει -για λόγους συγκρισιμότητας- και στοιχεία για τα ΟΕ 2024 και 2023.

Η ΕΥ Ελλάδος δημοσίευσε την τρίτη έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης η οποία περιγράφει τη διοικητική προσέγγιση, τις πρακτικές και τις επιδόσεις της εταιρείας στα ουσιαστικά θέματα βιώσιμης ανάπτυξης που αφορούν στο επιχειρηματικό της μοντέλο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η έκθεση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα GRI Standards 2021 και καλύπτει το οικονομικό έτος 2025 (ΟΕ25), ενώ περιλαμβάνει -για λόγους συγκρισιμότητας- και στοιχεία για τα ΟΕ 2024 και 2023. Έχει ως στόχο να ενημερώσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για την επίδραση της ΕΥ Ελλάδος στην οικονομία, το περιβάλλον και τους ανθρώπους, καθώς και για το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, τις αρχές δεοντολογίας και τις πρακτικές υπεύθυνης λειτουργίας που υποστηρίζουν τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Το ΟΕ25 η ΕΥ Ελλάδος υλοποίησε τη νέα παγκόσμια στρατηγική τού οργανισμού της EY, "All in", μεταξύ άλλων, παρουσιάζοντας τον βραχίονα εταιρικής στρατηγικής και συναλλαγών EY-Parthenon και τη σουίτα customer-centric υπηρεσιών και λύσεων EY Studio+, ενώ ενίσχυσε τα EY Robotics Lab και EY Applied Neuroscience Lab στην Αθήνα, με τεχνολογίες αιχμής. Παράλληλα, συνεργάστηκε με κορυφαίους φορείς και οργανισμούς, όπως το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, καθώς και τη Microsoft, σε θέματα ψηφιακής και πράσινης μετάβασης.

Βιώσιμη ανάπτυξη και διαχείριση ενέργειας

Υιοθετώντας τον παγκόσμιο στόχο της EY για μείωση των συνολικών εκπομπών άνθρακα κατά 50% έως το 2030 και την επίτευξη μηδενικού καθαρού αποτυπώματος άνθρακα (net zero), η EY Ελλάδος συνεχίζει τη συστηματική αποτίμηση του ανθρακικού της αποτυπώματος, καλύπτοντας εκπομπές Scope 1, Scope 2 και Scope 3, ενώ, παράλληλα, εξασφαλίζει 100% ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια για τις λειτουργίες της.

Η ΕΥ Ελλάδος εγκαινίασε τα νέα της γραφεία στη Θεσσαλονίκη και άνοιξε γραφείο στο Ηράκλειο, επενδύοντας στο δυναμικό της Κρήτης. Το 2026, τα κεντρικά της γραφεία στην Αθήνα, θα μεταφερθούν στο νέο συγκρότημα The Grid, στο Μαρούσι, σε ένα βιοκλιματικό κτίριο 61.500 τ.μ.

Την τελευταία δεκαετία, το ανθρώπινο δυναμικό της ΕΥ Ελλάδος αυξήθηκε από 540 σε 2.640 - μια αύξηση της τάξης του 389%. Το ΟΕ25, η ΕΥ προσέλαβε, αντίστοιχα, 31 Έλληνες που εργάζονταν στο εξωτερικό, συμβάλλοντας στην προσπάθεια αναστροφής του brain drain. Το ίδιο οικονομικό έτος, η συμμετοχή των γυναικών στο ανθρώπινο δυναμικό της ΕΥ Ελλάδος έφτασε το 46%, και στο 36% των ανώτερων διοικητικών θέσεων (senior management).

Η ΕΥ δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία για τους ανθρώπους της, μέσω της διά βίου μάθησης. Το ΟΕ25, στην Ελλάδα, οι άνθρωποι της ΕΥ έλαβαν 727 ψηφιακές πιστοποιήσεις EY Badges και ολοκλήρωσαν 138.347 ώρες εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, η ΕΥ επενδύει στην ευεξία των εργαζομένων της, με πρωτοβουλίες που εστιάζουν στη σωματική, ψυχική, κοινωνική και οικονομική υγεία. Η στρατηγική και οι πρωτοβουλίες της ΕΥ για τους ανθρώπους της, αναγνωρίζονται από κορυφαίους οργανισμούς, όπως επιβεβαιώνεται από βραβεία και πιστοποιήσεις όπως ταBest Workplaces Hellas 2025, Great Place to Work Hellas Certified και Top Employer Greece 2025.

Σημειώνεται ότι οι επιδόσεις αυτές, καταγράφονται σε μία περίοδο κατά την οποία η EY Ελλάδος πέτυχε μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 18,7% τα τελευταία πέντε οικονομικά έτη (OE20-OE25), και ξεπέρασε τα 247 εκατ. ευρώ σε έσοδα το ΟΕ25, κατατάσσοντάς τη μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων εταιρειών-μελών του παγκόσμιου οργανισμού.

Από την έναρξη του παγκόσμιου προγράμματος εταιρικής κοινωνικής επίδρασης "EY Ripples" στην Ελλάδα, το 2020, περισσότεροι από 1.700 εθελοντές της EY, σε όλη τη χώρα, έχουν συνεισφέρει μέσω 158 πρωτοβουλιών, στη βελτίωση της ζωής 2,9 εκατ. ανθρώπων. Μόνο κατά το ΟΕ25, 711 άνθρωποι της EY Ελλάδος υλοποίησαν 105 εθελοντικές πρωτοβουλίες, με άμεσο θετικό αντίκτυπο στις ζωές σχεδόν 1 εκατ. συμπολιτών μας.