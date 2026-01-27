Meta: Mega deal 6 δισ. δολ. με την Corning για καλώδια οπτικών ινών

Συμφωνία ύψους έως και 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων υπέγραψε η Meta Platforms με την Corning για καλώδια οπτικών ινών για τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης της.

Η μητρική του Facebook δεσμεύτηκε να πληρώσει το ποσό στην εταιρεία με την 175χρονη ιστορία έως το 2030 όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Corning, Γουέντελ Γουίκς, στο CNBC σε μια αποκλειστική συνέντευξη σχετικά με τη συμφωνία.

Η Meta έχει προχωρήσει σε επιθετικές επενδύσεις για την κατασκευή υποδομών data center, καθώς προσπαθεί να αναπτύξει ανταγωνιστικές τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η εταιρεία ανακοίνωσε την πρωτοβουλία "Meta Compute" για την επέκταση της υποδομής τεχνητής νοημοσύνης της και την επίβλεψη του παγκόσμιου αριθμού κέντρων δεδομένων και των συνεργασιών με προμηθευτές.

Η Corning αναμένεται να επεκτείνει τις εγκαταστάσεις στο εργοστάσιο καλωδίων που λειτουργεί στο Χίκορι της Βόρειας Καρολίνας, για να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση από την Meta και άλλους μεγάλους επενδυτές όπως η Nvidia, η OpenAI, η Google, η Amazon και η Microsoft, στο πλαίσιο μιας εκτεταμένης ανάπτυξης του κλάδου που φτάνει τα τρισεκατομμύρια δολάρια. Όταν ολοκληρωθεί το έργο, η Corning αναφέρει ότι θα είναι το μεγαλύτερο εργοστάσιο καλωδίων οπτικών ινών στον κόσμο.

«Σχεδόν κάθε τηλεφωνική κλήση που λαμβάνω από τους πελάτες μου προσπαθώ να δω, πώς μπορούμε να τους προσελκύσουμε περισσότερους;» είπε ο Weeks. «Νομίζω ότι του χρόνου οι hyperscalers θα είναι οι μεγαλύτεροι πελάτες μας».

Η μετοχή της Corning αυξάνεται σχεδόν 6% προσυνεδριακά. Τον τελευταίο χρόνο ενισχύεται περισσότερο από 75%, με τις οπτικές επικοινωνίες να αποτελούν τον μεγαλύτερο και ταχύτερα αναπτυσσόμενο επιχειρηματικό τομέα της εταιρείας. Η Corning συγκαταλέγεται σε ένα ευρύτερο φάσμα παρόχων στην άνθηση των κέντρων δεδομένων που βλέπουν ιστορικά επίπεδα ζήτησης, όλα αυτά φυσικά στο πλαίσιο της εποχής της Τεχνητής Νοημοσύνης που γνωρίζει μεγάλες πιένες.

Στον αντίποδα, η έμφαση της Meta στην Τεχνητή Νοημοσύνη, έχει προβληματίσει τη Wall Street. Η μετοχή, η οποία υποαπέδωσε σε σχέση με την αγορά το 2025, είχε τη χειρότερη ημέρα της σε τρία χρόνια τον Οκτώβριο, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε φιλόδοξες δαπάνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά χωρίς ένα σαφές σχέδιο δημιουργίας εσόδων. Τον επόμενο μήνα, η Meta δεσμεύτηκε να δαπανήσει 600 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ έως το 2028, σε κέντρα δεδομένων και την υποδομή που απαιτούν.

Το σχέδιο της Meta για 30 κέντρα δεδομένων περιλαμβάνει 26 εγκαταστάσεις στις ΗΠΑ.