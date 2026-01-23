Προβλέπεται η ολοκλήρωση έργων αξίας 500 εκατ. έως το 2030. Γιατί «στήνει» ξενοδοχειακή πλατφόρμα, ποια σχέδια υπάρχουν. Τι ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος, Ερρίκος Αρώνες.

Σε φάση διεύρυνσης και επέκτασης βρίσκεται η Hellenic Properties, εταιρεία ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων (developer) με δραστηριότητα στα ξενοδοχεία, τις κατοικίες και τα γραφεία, έχοντας μάλιστα «στα σκαριά» τη δημιουργία μίας νέας ξενοδοχειακής πλατφόρμας που θα έχει στην ομπρέλα της 6- 8 assets, κυρίως στην ορεινή Ελλάδα, προχωρώντας, παράλληλα, σειρά έργων στον τομέα των επαγγελματικών projects αλλά και της κατοικίας στην Αθήνα.

Ο στρατηγικός επενδυτής και ο στόχος των 500 εκατ. ευρώ

Όπως ανέφερε χθες, στο πλαίσιο ενημερωτικής συνάντησης, ο βασικός μέτοχος και Διευθύνων Σύμβουλος της Hellenic Properties, Ερρίκος Αρώνες, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ενισχύθηκε με την είσοδο στρατηγικού επενδυτή, στο πλαίσιο της υλοποίησης του αναπτυξιακού σχεδίου, που προβλέπει έως το 2030 την ολοκλήρωση έργων συνολικής τελικής αξίας 500 εκατ. (Gross Development Value - GDV).

Στρατηγικός επενδυτής στην εταιρεία έχει καταστεί το family office, Vamare Investments Group, των Πέτρου, Ειρήνης και Ευγενίας Βασιλόπουλου (πρώην ιδιοκτήτες της βιομηχανίας φαρμάκων Specifar).

Μέχρι τώρα μοναδικός μέτοχος ήταν ο κ. Αρώνες, ωστόσο να σημειωθεί ότι στα εταιρικά «οχήματα» που ιδρύει για κάθε project συμμετέχουν διάφορα family offices, όπως και επενδυτικά κεφάλαια (funds) από την Ελλάδα και εξωτερικό (Ελβετία, Ισραήλ, Κύπρο κ.α.), όπως, μεταξύ άλλων, το Sirec Energy.

«Η συνεργασία προέκυψε δεδομένου ότι επρόκειτο για επενδυτές μας στις πρώτες αναπτύξεις της εταιρείας και για εμάς είναι τώρα μία στρατηγική επένδυση δεδομένου ότι δίνει την ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη», σύμφωνα με τον κ. Αρώνες. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπάρχει σχεδιασμός για είσοδο στο Χρηματιστήριο.

Η ξενοδοχειακή πλατφόρμα

Όπως αναφέραμε, ο σχεδιασμός της Hellenic Properties περιλαμβάνει και τη δημιουργία πλατφόρμας με 6 έως 8 ξενοδοχειακά ακίνητα (50 έως 100 κλειδιά), σε λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς κυρίως στην ηπειρωτική Ελλάδα, με ποιοτικά τουριστικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα ανακαινιστούν και στη συνέχεια θα πουληθούν ως ενιαίο χαρτοφυλάκιο. Η συνολική επένδυση της πρώτης φάσης, με ορίζοντα την επόμενη τριετία, θα είναι ύψους 150 εκατ. και ήδη έχει συμφωνηθεί η αγορά του πρώτου ξενοδοχείου σε περιοχή της περιφέρειας Ηπείρου.

«Εκτιμάται ότι η βελτίωση των υποδομών θα βοηθήσει πολύ και τους προορισμούς στην ηπειρωτική Ελλάδα, πέραν φυσικά και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας εφόσον στόχος των συγκεκριμένων μονάδων θα είναι η λειτουργία σε 12μηνη βάση», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.

Το μοντέλο ανάπτυξης και στην περίπτωση αυτή θα είναι μέσω συνεργασίας με family offices και funds όπως έχει κάνει η εταιρεία στα περισσότερα έργα της. Να σημειωθεί ότι στην εν λόγω πλατφόρμα δε θα ενταχθεί το ξενοδοχείο που έχει αναπτύξει ήδη η εταιρεία στον Πειραιά, ως πρώτη επένδυση στον τομέα της φιλοξενίας, που λειτουργεί από τα τέλη του 2024.

Έμφαση δίνεται σε προορισμούς λιγότερο προβεβλημένους με ποιοτικά χαρακτηριστικά και ιδιαίτερα στον ορεινό τουρισμό, ο οποίος σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας εκτιμάται ότι θα αποκτήσει αυξημένη δυναμική τα επόμενα χρόνια λόγω υπερτουρισμού και κλιματικής αλλαγής.

Οι αναπτύξεις

Με έτος ίδρυσης το 2019 η Hellenic Properties έχει σήμερα σε εξέλιξη αναπτύξεις συνολικής αξίας 135 εκατ. (GDV). Πρόκειται για 4 γραφεία (τρία στο Μαρούσι και ένα στον Ταύρο) καθώς και ένα από τα μεγαλύτερα έργα επιπλωμένων διαμερισμάτων (service apartment) που έχουν σχεδιαστεί πανελλαδικά, επί της λεωφόρου Συγγρού, μεταξύ των κτιρίων της Εθνικής Ασφαλιστικής και της Generali.

Προβλέπεται συγκεκριμένα η ανάπτυξη, συνολικής αξίας 40 εκατ. (GDV), άνω των 190 διαμερισμάτων επιφάνειας 20 έως 35 τ.μ., με μίγμα μίσθωσης βραχυχρόνιας, μεσοχρόνιας και μακροχρόνιας. To ακίνητο θα λειτουργήσει με διεθνές brand στο κομμάτι της μίσθωσης και λειτουργίας, θα ενισχυθεί στατικά και θα επεκταθεί καθ’ ύψος, με στόχο την πώληση του ως ενιαίο περιουσιακό στοιχείο και με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης το 2028.

Το πιο ώριμο έργο της Hellenic Properties αφορά το συγκρότημα γραφείων επί της Κηφισίας 119 στο Μαρούσι, το οποίο ανακαινίζεται και έχει προμισθωθεί σε ελληνική φαρμακευτική εταιρεία. Η τελική αξία του ακινήτου διαμορφώνεται στα 23 εκατ., με την ολοκλήρωση του να τοποθετείται στα μέσα Φεβρουαρίου.

Σημειώνεται, σε σχέση με το μοντέλο λειτουργίας της Hellenic Properties, ότι η εταιρεία συνεργάζεται με funds και family offices (Ελβετία, Ισραήλ, Ελλάδα, Κύπρο κ.α.) από την Ελλάδα και εξωτερικό διατηρώντας το 35% κατά μέσο όρο στα έργα που αναπτύσσει, ενώ είναι γνωστή και η πιο στενή συνεργασία με τη Sirec Energy σε «πράσινα» ακίνητα.

Οι μέχρι τώρα επενδύσεις και τα exits

Έως σήμερα, η εταιρεία έχει υλοποιήσει επενδύσεις της τάξεως των 200 εκατ. ευρώ με τραπεζική χρηματοδότηση 63 εκατ. από ελληνικές τράπεζες. Έχουν ολοκληρωθεί τέσσερα exits, με συνολικά κέρδη 13,9 εκατ. ευρώ και μέσο πολλαπλασιαστή ιδίων κεφαλαίων 2,5 φορές.

Το μεγαλύτερο exit αποτέλεσε το οικιστικό project, The Heritage, στη Κηφισιά με πωλήσεις 14 εκατ. ευρώ αποκλειστικά σε Έλληνες αγοραστές. Η εν λόγω εταιρεία θεωρεί τα Βόρεια Προάστια περιοχή του ενδιαφέροντός της. Αγοραστές των κατοικιών ήταν μόνο Έλληνες, ομογενείς και απόδημοι και η επιτυχία του project έδωσε το έναυσμα για περισσότερα αντίστοιχα έργα στον τομέα της κατοικίας στα βόρεια προάστια. «Στο πλαίσιο αυτό εξετάζουμε περί τις πέντε περιπτώσεις έργων στην ευρύτερη περιοχή των βορείων προαστίων, όπου το εύρος των τιμών είναι από 7.000 -12.000 ευρώ ανά τ.μ.. Θεωρούμε σε αυτή τη συγκυρία τα βόρεια προάστια έχουν πολύ καλή δυναμική για τα επόμενα χρόνια», ανέφερε ο κ. Αρώνες.

«Παρούσα» στον διαγωνισμό για το Τατόι

Η Hellenic Properties θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό για το Τατόι, εκδηλώνοντας ενδιαφέρον σε κοινοπραξία με εταιρεία εστίασης, με ένα μικτό σχήμα που θα συνδυάζει κατασκευές, real estate, φιλοξενία, εστίαση και χώρους εκδηλώσεων.

Με ομάδα 25 ατόμων που εκτιμάται ότι θα γίνουν 40 εντός τριετίας και με το 10% του προσωπικού να έχει ενταχθεί μέσω του regain Greece, η Hellenic Properties, σύμφωνα πάντα με τη διοίκησή της, δεν περιορίζεται στη δημιουργία αποσπασματικών έργων, αλλά στη συγκρότηση λειτουργικών χαρτοφυλακίων και στη δημιουργία διαχρονικής προστιθέμενης αξίας.