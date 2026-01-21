Hellenic Train: Σταδιακή άφιξη των νέων τρένων το β´ τρίμηνο του 2027

«Για εμάς, κρίσιμο να υπάρχει μια υποδομή που θα είναι διαρκώς καλά συντηρημένη», είπε ο πρόεδρος της Hellenic Train, Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος.

Σε διπλασιασμό της επιβατικής κίνησης τα επόμενα χρόνια, προσεγγίζοντας τους 28 εκατ. επιβάτες, στοχεύει η Hellenic Train με την άφιξη των νέων τρένων στο ελληνικό δίκτυο να τοποθετείται το δεύτερο τρίμηνο του 2027.

Ωστόσο, όπως τόνισε χθες η διοίκηση, στο πλαίσιο ενημερωτικής συνάντησης με εκπροσώπους του Τύπου, βασική προϋπόθεση αποτελεί η ολοκλήρωση των έργων στο ελληνικό δίκτυο, καθώς και η διαρκής συντήρηση της υποδομής μέσω SLAs.

Ειδικότερα, όπως είπε ο πρόεδρος της Hellenic Train, Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος, «για εμάς, είναι κρίσιμο να υπάρχει μια υποδομή που θα είναι διαρκώς καλά συντηρημένη» δηλώνοντας χαρακτηριστικά «η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο του υπουργείου και του ΟΣΕ, με το στοίχημα να αφορά την υποδομή. Η υποδομή πρέπει να βελτιωθεί και, κυρίως, να συντηρείται σωστά και σε μόνιμη βάση. Αυτό δεν διασφαλίζεται με αποσπασματικές παρεμβάσεις, αλλά μόνο με μακροχρόνιο σχεδιασμό και σταθερές συμβάσεις συντήρησης».

«Η μεγάλη πρόκληση, τόνισε, είναι να πείσουμε τους επιβάτες να επιστρέψουν στα τρένα και να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία του σιδηροδρόμου, που αφορά τις υποδομές».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Roberto Rinaudo, τόνισε, πως η επιτυχία της κοινής προσπάθειας προϋποθέτει συμμετρική τήρηση δεσμεύσεων και από την πλευρά της κυβέρνησης. «Από την πλευρά μας, είναι τόσο ισχυρή η δέσμευση στη συμφωνία με το ελληνικό δημόσιο, που σπεύσαμε, εντός δύο μηνών, να ολοκληρώσουμε την παραγγελία για τα νέα τρένα στην Alstom», ανέφερε.

Συνήθως όπως είπε , χρειάζονται 3-4 χρόνια για να προμηθευτούμε νέα τρένα, αλλά με την Alstom πετύχαμε να έχουμε μια fast track διαδικασία μάξιμουμ δύο ετών.

Η άφιξη των νέων τρένων τοποθετείται το δεύτερο τρίμηνο του 2027 και ο κύριος όγκος της παραγγελίας θα έχει παραδοθεί στα τέλη της ίδιας χρονιάς και η ολοκλήρωση των παραλαβών αναμένεται εντός του 2028. Νωρίτερα, εντός Ιανουαρίου, αναμένεται να φτάσει δοκιμαστικό τρένο της Alstom, που θα παραμείνει για κάποιους μήνες ώστε να ληφθούν οι απαραίτητες πιστοποιήσεις βάσει ευρωπαϊκών προτύπων. Οι δοκιμές στις ελληνικές ράγες θα διαρκέσουν έως τον Μάιο με Ιούνιο, προκειμένου τα καινούργια τρένα της οικογένειας Coradia να λάβουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις από την εθνική και την ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή (ΡΑΣ, ERA). Επίσης τον επόμενο μήνα, (Φεβρουάριο), ξεκινά και η εκπαιδευση των μηχανοδηγών.

Να υπενθυμίσουμε πως η παραγγελία αφορά 12 συρμούς, χωρητικότητας 335 επιβατών, που θα εξυπηρετούν τον βασικό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης, και 11 προαστιακούς συρμούς, χωρητικότητας 362 επιβατών. με πρόβλεψη για χώρους ποδηλάτων, καροτσιών και μεγάλων αποσκευών. Σχεδιαστικά, οι μεγάλες γυάλινες επιφάνειες, ο προσαρμοζόμενος φωτισμός LED και η ενισχυμένη ηχομόνωση στοχεύουν σε ένα πιο ήσυχο και άνετο ταξίδι.

Θα πιάνουν μέγιστη ταχύτητα 160 χλμ. την ώρα, με δυνατότητα αναβάθμισης, εφόσον το δίκτυο επιτρέψει μεγαλύτερες ταχύτητες. Οι νέοι συρμοί θα είναι εξοπλισμένοι με ETCS Level 2, το πλέον προηγμένο ευρωπαϊκό σύστημα ελέγχου και σηματοδότησης, το οποίο αυξάνει σημαντικά τόσο την ασφάλεια όσο και τη χωρητικότητα.

Ειδικότερα, για το σύστημα ETCS Level 2, ο κ. Ζηλιασκόπουλος ανέφερε ότι θα αυξήσει τη χωρητικότητα στο δίκτυο, παρέχοντας τη δυνατότητα στον άξονα Αθηνών - Θεσσαλονίκης να μπορούν να δρομολογηθούν έως και 90 τρένα την ημέρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Hellenic Train, η εταιρεία μετέφερε συνολικά την περασμένη χρονιά 14 εκατομμύρια επιβάτες, εκ των οποίων οι περισσότεροι ήταν στις προαστιακές γραμμές.

Στόχος της είναι στον άξονα Αθήνας - Θεσσαλονίκης, να αποσπάσει έως και το 70% των μετακινήσεων εφόσον ο χρόνος ταξιδιού μειωθεί στις 3,5 ώρες και αυξηθεί σημαντικά η συχνότητα των τρένων, στα 8 - 12 ζεύγη τρένων ημερησίως από 2 που είναι σήμερα. «Κρίσιμος παράγοντας για να κερδηθεί το μεγάλο στοίχημα του σιδηροδρόμου είναι η συντήρηση» ανέφερε η διοίκηση. Σήμερα λόγω έργων (καταστροφές Daniel) και περιορισμών, μεταφέρονται περίπου 2.000 επιβάτες από τους 6.000 που ταξίδευαν σιδηροδρομικώς στον βασικό άξονα της χώρας.

Τέλος, για τη διαφωνία με τον διαχειριστή υποδομής σχετικά με τα τέλη χρήσης του δικτύου, η διοίκηση ανέφερε πως παραμένει η διάσταση απόψεων, ωστόσο όμως οι συζητήσεις συνεχίζονται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ