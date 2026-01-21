Τι σηματοδοτεί το deal EOS Capital Partners - Φάρμα Κουκάκη

Νέες ισορροπίες στον κλάδο της γαλακτοβιομηχανίας φέρνει η είσοδος του EOS Hellenic Renaissance ΙΙ στην ιστορική εταιρεία. Το επενδυτικό πλάνο και η επόμενη μέρα.

Νέα δεδομένα τόσο για τη Φάρμα Κουκάκη όσο και για το σύνολο του κλάδου της εγχώριας γαλακτοβιομηχανίας σηματοδοτεί η στρατηγική συμφωνία της ιστορικής εταιρείας από το Κιλκίς με την EOS Capital Partners, συμφερόντων του Απόστολου Ταμβακάκη.

Όπως επισημοποιήθηκε πριν από μερικές ώρες, EOS Capital Partners και Φάρμα Κουκάκη ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση στρατηγικής συμφωνίας, για την είσοδο του EOS Hellenic Renaissance Fund II (EHRF II) με πλειοψηφικό ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κύκλου ανάπτυξης για τη γαλακτοβιομηχανία.

Οι λεπτομέρειες του deal

Η επένδυση, την οποία είχε από καιρό αποκαλύψει το insider.gr, αφορά κατά πληροφορίες στην απόκτηση του 67% της Φάρμα Κουκάκη από το Renaissance Fund II και το υπόλοιπο 33% να μένει στα χέρια του ιδρυτή της εταιρείας, Αθανασίου Κουκάκη.

Το δε τίμημα του deal κυμαίνεται πέριξ των 65 εκατ. ευρώ. Η επισφράγιση της συμφωνίας έγινε μόλις χθες ωστόσο οι διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών διήρκησαν αρκετό διάστημα.

Στο μεταξύ, μόλις την περασμένη εβδομάδα η EOS Capital Partners προχώρησε στη σύσταση μιας νέας εταιρείας. Ο λόγος για την EOS Food Investments 1 Μονοπρόσωπη Α.Ε., με μετοχικό κεφάλαιο 28 εκατ. ευρώ και κύριο αντικείμενο τις δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου. Μοναδικός μέτοχος είναι το EOS Hellenic Renaissance Fund II.

Επενδύσεις άνω των 20 εκατ. ευρώ

Η Φάρμα Κουκάκη, με έδρα το Κιλκίς, αποτελεί μία από τις πλέον δυναμικές ελληνικές εταιρείες γαλακτοκομικών προϊόντων και διαθέτει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, από γάλα και στραγγιστό γιαούρτι, επιδόρπια, κεφίρ, φυσικούς χυμούς, σνακ, μέχρι τυροκομικά και βούτυρο.

Ο τζίρος της εταιρείας για το 2025 αναμένεται να ξεπεράσει τα 57 εκατ. ευρώ και τα EBITDA τα 7,5 εκατ. ευρώ. Οι εξαγωγές αποτελούν του 20% του τζίρου της Φάρμα Κουκάκη, με τα προϊόντα της να εξάγονται σε περισσότερες από 30 χώρες και με διαρκώς αυξανόμενη τάση τα τελευταία χρόνια.

Στο επίκεντρο δε της συνεργασίας με την EOS Capital Partners βρίσκεται η υλοποίηση ενός πενταετούς επενδυτικού πλάνου άνω των 20 εκατ. ευρώ, με στόχο:

-την περαιτέρω ενδυνάμωση της επιτυχημένης παρουσίας της εταιρείας στην εγχώρια αγορά

-την ενίσχυση και υποστήριξη της αυξανόμενης ζήτησης στις αγορές του εξωτερικού όπου εξάγονται τα προϊόντα της Φάρμα Κουκάκη (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Ασία)

-την κατασκευή νέων, σύγχρονων παραγωγικών εγκαταστάσεων και την αξιοποίηση των σύγχρονων τάσεων στη διεθνή αγορά γαλακτοκομικών

Το νέο επενδυτικό πλάνο προβλέπει σημαντικές επενδύσεις σε τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας και δημιουργία νέων προϊόντων με στόχο την ισχυρή ανάπτυξη των μεγεθών σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Οι business Ταμβακάκη στα τρόφιμα

Η επένδυση στη Φάρμα Κουκάκη εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της EOS Capital για στήριξη δυναμικών ελληνικών επιχειρήσεων με εξαγωγικές προοπτικές και είναι μια από τις μεγαλύτερες μέχρι σήμερα επενδύσεις της.

Ο δε κλάδος των τροφίμων συγκεντρώνει εδώ και καιρό το επενδυτικό ενδιαφέρον της EOS Capital Partners, ενώ σύμφωνα με τους καλά γνωρίζοντες τα της αγοράς οι επενδύσεις του fund στη βιομηχανία τροφίμων θα συνεχιστούν.

Ήταν στις 11 Απριλίου 2025 όταν έγινε γνωστό ότι το EOS Hellenic Renaissance Fund II (EHRF II), ήτοι το δεύτερο growth fund της EOS Capital Partners, μπήκε στη Megas Yeeros, κορυφαία ελληνική βιομηχανία τροφίμων με ισχυρή διεθνή παρουσία στον κλάδο των αυθεντικών ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων κρέατος. Η είσοδος του EHRF II έγινε με την απόκτηση μειοψηφικής συμμετοχής στην εταιρεία, με έδρα την Αθήνα, κάθετη παραγωγή στην Ελλάδα και σοβαρή εργοστασιακή παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ακολούθησε τον Μάιο του 2025 η σύσταση νέας εταιρείας holding, με επίκεντρο τον κλάδο των τροφίμων από την EOS Capital Partner, σε μια ακόμη ένδειξη ότι ο Απόστολος Ταμβακάκης θα συνεχίσει να επενδύει στον ευρύτερο χώρο της διατροφής. Ο λόγος για την EOS Food Holdings Ι Μονοπρόσωπη ΑΕ με έδρα τον δήμο Αμαρουσίου. Η εταιρεία έχει ως κύριο αντικείμενο τις δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding) και αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 6 εκατ. ευρώ, το οποίο κατέβαλε το EOS Hellenic Renaissance Fund II.

Το EOS Hellenic Renaissance Fund II απευθύνεται σε ελληνικές μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις, με υψηλό αναπτυξιακό δυναμικό, ετήσιο κύκλο εργασιών έως 100 εκατ. ευρώ και προσωπικό έως 500 εργαζόμενους, ενώ τα επενδυτικά του κεφάλαια φτάνουν τα 250 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά το EOS Hellenic Renaissance Fund I, ήτοι το πρώτο growth fund της EOS Capital Partners που συστάθηκε το 2018, είχε δύναμη πυρός 150 εκατ. ευρώ και πραγματοποίησε συνολικά 11 επενδύσεις. To EOS Hellenic Renaissance Fund I έχει επενδύσει σε πολύ γνωστές εταιρείες τροφίμων και ποτών τα τελευταία χρόνια.

Ήταν το 2019 όταν από κοινού με τα fund Diorama και Elikonos απέκτησαν τη Μινέρβα Ελαιουργικών Επιχειρήσεων και Τροφίμων ΑΕ, την αρχαιότερη ελαιουργική εταιρεία της χώρας, ενώ ακολούθησε λίγο πριν τα τέλη του 2020 η συμμετοχή στην εταιρεία Agrifreda, με δραστηριότητα στην παραγωγή και μεταποίηση φρούτων και λαχανικών, κατεψυγμένων και κονσερβοποιημένων, καθώς και στη διανομή νερού και γλυκισμάτων.

Το 2021 τo EOS Hellenic Renaissance Fund I ανακοίνωσε την είσοδό του στη Eurocatering, γνωστή για τις φρέσκες και έτοιμες προς κατανάλωση σαλάτες με την επωνυμία Φρεσκούλης, ενώ πλέον έχει αρχίσει η διαδικασία αποεπένδυσης, μετά την πώληση του 50% στο Latsco Family Office.

Το 2022 σημειώθηκε η είσοδος στην Ελληνικοί Χυμοί (Viva, Viva Slim), από κοινού με τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο, ενώ στα τέλη του 2023 συστάθηκε η εταιρεία holding με την επωνυμία Water Invest, με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ύψους 12,38 εκατ. ευρώ και μετόχους την EOS Hellenic Renaissance Fund και το fund SMERemediumCap (SMERC) του Νίκου Καραμούζη. Η Water Invest, λοιπόν, προχώρησε στην απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού της εταιρείας εμφιάλωσης Σ. Μεντεκίδης ΑΕ, γνωστής για τα εμφιαλωμένα νερά Διός και Σέλι.

Η EOS Capital Partners ιδρύθηκε το 2017, με μακροπρόθεσμο στόχο να υποστηρίξει τις αναπτυσσόμενες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα για την επιτυχή υλοποίηση των στρατηγικών τους σχεδίων.