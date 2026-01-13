Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Intralot: Εγκρίθηκε η αλλαγή της επωνυμίας σε Bally’s Intralot

Ο κωδικός OASIS της μετοχής της εταιρείας στο ΧΑ θα αλλάξει από τον υφιστάμενο INΛOT στον νέο BYLOT, ο οποίος θα είναι μόνο με λατινικούς χαρακτήρες.

Ανακοινώθηκε η αλλαγή της επωνυμίας της Intralot σε “Bally’s Intralot”, κατόπιν της από 19.12.2025 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων με την απόφασή του με αριθμό 3926429ΑΠ/22.12.2025 ενέκρινε την σχετική τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών κατά την 13/01/2026 ενημερώθηκε για την ανωτέρω απόφαση. Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της εταιρείας, από την 15/01/2026 η επωνυμία της εταιρείας στα συστήματα του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα αλλάξει σε “Bally’s Intralot Α.Ε.” και ο διακριτικός της τίτλος σε “Bally’s Intralot”.

Ταυτόχρονα, ο κωδικός OASIS της μετοχής της εταιρείας θα αλλάξει από τον υφιστάμενο INΛOT στον νέο BYLOT, ο οποίος θα είναι μόνο με λατινικούς χαρακτήρες.

