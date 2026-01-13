Credit Agricole: «Πράσινο φως» από την ΕΚΤ για αύξηση του ποσοστού της στην Banco BPM

Την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για να αυξήσει το μερίδιό της στην ιταλική Banco BPM πάνω από το 20%, ανακοίνωσε ότι έλαβε η Credit Agricole.

Την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για να αυξήσει το μερίδιό της στην ιταλική Banco BPM πάνω από το 20%, ενισχύοντας τη θέση της ως μακροπρόθεσμου μετόχου στην τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας, ανακοίνωσε ότι έλαβε η γαλλική τράπεζα Credit Agricole.

Η έγκριση έρχεται μια ημέρα αφότου τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η ΕΚΤ ήταν έτοιμη να εγκρίνει την κίνηση με όρους που αποσκοπούσαν στην αποτροπή μιας de facto εξαγοράς και να αποτραπούν συγκρούσεις συμφερόντων.

Η Credit Agricole θα αυξήσει τη συμμετοχή της σε δύο στάδια, αρχικά στο 24,9% και στη συνέχεια στο 29,9%, σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera. Η εφημερίδα ανέφερε ότι και τα δύο βήματα θα έχουν ολοκληρωθεί έως τον Απρίλιο, όταν η ιταλική τράπεζα αναμένεται να εγκρίνει τα αποτελέσματα του 2025 και να προχωρήσει στον διορισμό νέου διοικητικού συμβουλίου.