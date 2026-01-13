Επιχειρήσεις | Τράπεζες

Credit Agricole: «Πράσινο φως» από την ΕΚΤ για αύξηση του ποσοστού της στην Banco BPM

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Credit Agricole: «Πράσινο φως» από την ΕΚΤ για αύξηση του ποσοστού της στην Banco BPM
Την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για να αυξήσει το μερίδιό της στην ιταλική Banco BPM πάνω από το 20%, ανακοίνωσε ότι έλαβε η Credit Agricole.

Την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για να αυξήσει το μερίδιό της στην ιταλική Banco BPM πάνω από το 20%, ενισχύοντας τη θέση της ως μακροπρόθεσμου μετόχου στην τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας, ανακοίνωσε ότι έλαβε η γαλλική τράπεζα Credit Agricole.

Η έγκριση έρχεται μια ημέρα αφότου τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η ΕΚΤ ήταν έτοιμη να εγκρίνει την κίνηση με όρους που αποσκοπούσαν στην αποτροπή μιας de facto εξαγοράς και να αποτραπούν συγκρούσεις συμφερόντων.

Η Credit Agricole θα αυξήσει τη συμμετοχή της σε δύο στάδια, αρχικά στο 24,9% και στη συνέχεια στο 29,9%, σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera. Η εφημερίδα ανέφερε ότι και τα δύο βήματα θα έχουν ολοκληρωθεί έως τον Απρίλιο, όταν η ιταλική τράπεζα αναμένεται να εγκρίνει τα αποτελέσματα του 2025 και να προχωρήσει στον διορισμό νέου διοικητικού συμβουλίου.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Με προσφορές ξεκινά η χρονιά για τις αεροπορικές

Αυξάνονται κατά 2,4% από φέτος τα επιδόματα ασθένειας και μητρότητας - Στα 883,92 ευρώ τα έξοδα κηδείας

Χρυσές Σφαίρες 2026: Πόσο κάνει το βραβείο - Πληρώνονται οι νικητές;

tags:
Credit Agricole
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider