Πώς η GEN Z αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού στην παγκόσμια βιομηχανία αλκοολούχων

Πώς χαρτογραφείται η παγκόσμια βιομηχανία αλκοολούχων ποτών στην αυγή του 2026. Οι έξι τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον. Τι δείχνει νέα διεθνής έρευνα.

Σημαντικές αλλαγές διέρχεται η παγκόσμια αγορά αλκοολούχων ποτών, ενώ στην αυγή του 2026 νέες καταναλωτικές συνήθειες και ανανεωμένες τάσεις της αγοράς δύναται να αναδιαμορφώσουν ριζικά το μέλλον.

Όπως προκύπτει από την τελευταία μελέτη της βρετανικής εταιρείας ερευνών IWSR που παρακολουθεί τη βιομηχανία αλκοολούχων ποτών σε περισσότερες από 160 χώρες στον κόσμο, έξι είναι οι βασικοί καταλύτες που θα δώσουν τον τόνο στη διεθνή ποτοποιία τη νέα χρονιά.

Οι έξι τάσεις

Η σχέση της GEN Z με το αλκοόλ

Η Gen Z (Γενιά Z), η δημογραφική ομάδα που γεννήθηκε περίπου από το 1997 έως το 2012, δεν εγκαταλείπει το αλκοόλ, αλλά αντίθετα επανακαθορίζει τον τρόπο κατανάλωσής του. Η πρώτη γενιά που μεγαλώνει πλήρως μέσα στην ψηφιακή εποχή και υιοθετεί μια ρεαλιστική προσέγγιση σε πολλές εκφάνσεις της σύγχρονης ζωής, συνδέεται διαφορετικά με την κατανάλωση αλκοόλ. Τελευταία στοιχεία (σ.σ. Σεπτέμβριος 2025) επιβεβαιώνουν ότι η συμμετοχή της GEN Z στην κατανάλωση αλκοόλ είναι σταθερή σε σχέση με το 2024 και υψηλότερη έναντι του 2023. Ωστόσο, η Γενιά Ζ είναι πιο επιλεκτική ως προς την κατανάλωση αλκοόλ, ενώ χαρακτηρίζεται και ως η πιο πιθανή ηλικιακή ομάδα που μπορεί να αποφασίσει ακόμη και την προσωρινή διακοπή της κατανάλωσης αλκοόλ.

Μάλιστα, στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, την Αυστραλία, τη Νότια Αφρική και την Ιαπωνία, η Γενιά Ζ είναι πιθανότερο να καταναλώσει αλκοόλ σε μπαρ και εστιατόρια, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι οι νεότερες γενιές εξακολουθούν να εκτιμούν την κοινωνική συναναστροφή και τη σχετίζουν με την κατανάλωση αλκοόλ.

Πώς οι οικονομικές δυσχέρειες επηρεάζουν την κατανάλωση

Η οικονομική κατάσταση των καταναλωτών συνδέεται άμεσα με τον τρόπο και τη συχνότητα που καταναλώνουν αλκοολούχα ποτά. Παρά κάποια ψήγματα οικονομικής ανάκαμψης σε συγκεκριμένες αγορές, η ήπια ανάπτυξη των μισθών σε μεγάλες αγορές όπως ΗΠΑ, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να περιορίζει τις δαπάνες σε αλκοόλ.

Καταναλωτές με χαμηλά αλλά και υψηλά εισοδήματα μειώνουν τις δαπάνες για αλκοόλ, ενώ στις ΗΠΑ, αναζητούν εναλλακτικές συσκευασίες, είτε μικρότερες, είτε μεγαλύτερες, προκειμένου να αγοράσουν το πιο value for money αλκοολούχο ποτό, όπως βότκα, ουίσκι, ρούμι.

Η αυξανόμενη σημασία των προϊόντων duty-free

Το Global Travel Retail (GTR), το παγκόσμιο δίκτυο λιανικής πώλησης που δραστηριοποιείται σε κομβικά σημεία μεταφοράς (αεροδρόμια, λιμάνια, πλοία, τρένα), προσφέροντας προϊόντα ελεύθερα δασμών (duty-free) στους ταξιδιώτες, αναδεικνύεται σε ένα κρίσιμο κανάλι για την αγορά αλκοολούχων ποτών.

Στις ΗΠΑ, οι πωλήσεις duty-free προϊόντων αναμένεται να αποτελέσουν κινητήριο δύναμη της ανάπτυξης των αλκοολούχων έως το 2029, ενώ θετικά αναμένεται να συνεισφέρουν και οι αντίστοιχες πωλήσεις σε Ασία και Ευρώπη.

Συνεχίζεται η άνοδος των RTDs

Τα έτοιμα προς κατανάλωση (ready-to-drink -RTD) ποτά εξακολουθούν να κερδίζουν έδαφος, συνιστώντας μια νέα τάση στην αγορά αλκοολούχων ποτών. Οι προσωπικές προτιμήσεις αποτελούν τον βασικό λόγο για τον οποίο τα προτιμούν οι καταναλωτές, με ποσοστό 68%, ωστόσο και η ευκολία με ποσοστό 39% συνιστά έναν καθοριστικό παράγοντα, ειδικά μεταξύ των νεότερων γενεών. Σημαντικό βέβαια ρόλο διαδραματίζει και η γεύση των έτοιμων προς κατανάλωση ποτών.

Συνεχίζεται η ανάπτυξη στις αναδυόμενες αγορές

Οι αναδυόμενες αγορές εξακολουθούν να παρουσιάζουν μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης για τα πιο γνωστά brands της παγκόσμιας βιομηχανίας αλκοολούχων, καθώς τα εισοδήματα αυξάνονται και οι καταναλωτικές προτιμήσεις εξελίσσονται. Μεξικό, Βραζιλία, Ινδία, Νότιος Αφρική είναι οι αγορές που αναμένεται να διαδραματίσουν ακόμη πιο μεγάλο ρόλο στην ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς προσεχώς.

Η δύναμη της καινοτομίας

Η καινοτομία παραμένει κρίσιμη για τις εταιρείες που αναζητούν ισχυρά κέρδη και μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα σε μια αγορά γεμάτη προκλήσεις. Οι επιχειρήσεις ανά τον κόσμο επενδύουν στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων και σε στρατηγικές μάρκετινγκ που απαντούν στις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του καταναλωτικού κοινού.