Μετρό Αθήνας: Τι «τρέχει» με τους νέους συρμούς και το Αεροδρόμιο - Επενδύσεις 300 εκατ. από ΣΤΑΣΥ

Έρχονται διαγωνισμοί για καινούργιους συρμούς, με αιχμή τους διρευματικούς για το Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», και «λίφτινγκ» στους σταθμούς. Τα ανοιχτά μέτωπα. Οι επενδύσεις, τα βαγόνια του Ηλεκτρικού, οι άλλες παρεμβάσεις στο Μετρό της πρωτεύουσας.

Στις «ράγες», έστω και σε αρχικό στάδιο, φαίνεται να μπαίνει η διαδικασία για την απόκτηση νέων συρμών στο Μετρό της Αθήνας, μετά από χρόνια ανομβρίας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό της παροχής υπηρεσιών και βέβαια, την ενίσχυση δρομολογίων ιδίως στην γραμμή προς το Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» (Γραμμή 3, Πειραιάς – Αεροδρόμιο).

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα μόλις, μιλώντας σε σχετικό συνέδριο (ΤΜΕΔΕ), ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, κ. Κ. Κυρανάκης, είχε κάνει λόγο για επικείμενο διαγωνισμό για την απόκτηση 15 νέων συρμών στο μετρό, οι μισοί εκ των οποίων (μάλλον 7) θα είναι διρευματικοί, ήτοι θα κινούνται τόσο υπόγεια όσο και υπέργεια, για να ενισχύσουν τα δρομολόγια κατά βάση από Δ. Πλακεντίας προς Αεροδρόμιο, στην λεγόμενη αεροπορική γραμμή, και σε μια συγκυρία στην οποία τα προβλήματα είναι συνεχή, οι ανάγκες (λόγω τουρισμού) αυξανόμενες και οι συρμοί παλιάς ηλικίας. Προφανώς, βασικό ζητούμενο είναι η εξασφάλιση χρηματοδότησης, ενώ θυμίζουμε ότι υπήρχαν παλιότερες διαδικασίες που ανέβαζαν τα κόστη σε σχεδόν 180 εκατ. ευρώ, αν και στην πορεία ο διαγωνισμός είχε «παγώσει» ή ξεχαστεί. Προφανώς, για να αναφέρει ο υπουργός τα περί διαγωνισμού έως τον Φεβρουάριο 2026, θα γίνονται κινήσεις και στο χρηματοδοτικό μέτωπο, αν και ακόμα αναμένονται επίσημες εξελίξεις.

Ωστόσο, το θέμα της προμήθειας συρμών δεν «σκόνταφτε» μόνο στην εξασφάλιση χρηματοδότησης, αλλά συνδέεται και με ζητήματα που σχετίζονταν με τις προδιαγραφές ή τη θέσπιση εθνικών κανόνων για την κυκλοφορία αυτών των συρμών. Για αυτό, απαιτούνται ειδικές προδιαγραφές και ειδικοί κανόνες, με εμπλοκή όχι μόνο των ΣΤΑΣΥ ή του ΟΣΕ (σε δίκτυό του κινούνται μετά τη Δ. Πλακεντίας), αλλά και της Ρυθμιστικής Αρχής, εγκρίσεις από Ε.Ε. κ.α.. Προς την κατεύθυνση αυτή, όμως, ήδη υπάρχει κινητικότητα. Ο φορέας «Σιδηρόδρομοι Ελλάδας» αποφάσισε τη δέσμευση σχετικής πίστωσης, μετά το από 23.12.2025 τεκμηριωμένο αίτημα της ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ, περί της αναγκαιότητας του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΔΙΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΡΜΩΝ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΘΝΚΗ ΣΙΔΗΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ,ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΟΥΚΙΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ-ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ». Κατά συνέπεια, γίνονται κινήσεις και στο μέτωπο των προδιαγραφών και της θέσπισης ειδικών κανόνων κυκλοφορίας των εν λόγω διρευματικών συρμών.

Με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, όπως έχει αναφερθεί από τον κ. Κυρανάκη, να ετοιμάζει, μέσω των εποπτευόμενων φορέων του, τον διαγωνισμό για την προμήθεια έως 15 νέων συρμών τέτοιου τύπου.

Υστέρα από την πολυετή αποεπένδυση στα μέσα σταθερής τροχιάς της πρωτεύουσας, η εν λόγω κίνηση θεωρείται απατραίτητη καθώς οι σημερινές χρονοαποστάσεις αδυνατούν να στηρίξουν τη ζήτηση που αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο. Το μετρό μεταφέρει καθημερινά πάνω από 750.000 επιβάτες. Μόνο το 2024 η επιβατική κίνηση εκτοξεύτηκε κατά 8%, ενώ και το 2025 φαίνεται να υπήρξε ανοδική τάση. Αξίζει, επίσης, να αναφέρουμε ότι οι επτά διρευματικοί συρμοί του αεροδρομίου, έχουν ξεπεράσει τα 3 εκατ. χιλιόμετρα, καθώς η επέκταση της γραμμής 3 προς Πειραιά έγινε χωρίς να προστεθούν στο δίκτυο συρμοί, με αποτέλεσμα να επιβαρυνθούν περαιτέρω οι υφιστάμενοι.

«Ετοιμάζεται» ο διαγωνισμός για τους συρμούς

Ειδικότερα, ως προς την ανανέωση του στόλου των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας, ο αναπληρωτής υπουργός προανήγγειλε από το συνέδριο του ΤΜΕΔΕ διαγωνισμό για 15 καινούργιους συρμούς για τις γραμμές 2 και 3 του μετρό, τον ερχόμενο Φεβρουάριο. «Παράλληλα, ξεκινάμε την ανάταξη 12 παλαιότερων συρμών, που είναι παροπλισμένοι, προκειμένου του χρόνου το φθινόπωρο να έχουμε βελτίωση των χρονοαποστάσεων, κυρίως στη Γραμμή 3», είχε τονίσει.

Η Ελληνικό Μετρό αυτή την περίοδο προχωρά τις προδιαγραφές και τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης, όπως είπε ο κ. Κουρέτας, ούτως ώστε στις αρχές του νέου έτους να δημοπρατήσει την προμήθεια νέων συρμών. «Δεν μπορούμε ακόμα να πούμε πόσους, αλλά θα είναι αρκετοί και ικανοί ώστε να συμπληρώσουν το έργο της ΣΤΑΣΥ», είχε σημειώσει από την πλευρά του ο κ. Κουρέτας, Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Ελληνικό Μετρό Α.Ε..

Οι επεκτάσεις

Όσον αφορά στην πορεία της κατασκευής της νέας γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας, είχε αναφέρει πως ήδη ο πρώτος μετροπόντικας έχει διανύσει το 80% της διαδρομής του, ξεπερνώντας ήδη την Καισαριανή για να φτάσει στον Ευαγγελισμό, ενώ ο δεύτερος έχει διανύσει το 33% φτάνοντας στην πλατεία Κυψέλης. Πάντως, η ΑΒΑΞ έδωσε πριν τος τέλος του 2025 επικαιροποιημένη πρόοδο εργασιών με ποσοστά 90% και 37% αντίστοιχα.

Αναφερόμενος ο κ. Κουρέτας στις μελλοντικές επεκτάσεις, έθεσε σε προτεραιότητα την κατασκευή τριών νέων σταθμών της γραμμής 2 προς Ίλιον, ενώ σχεδιάζεται και η επέκτασή της προς τη Γλυφάδα. «Επίσης, το Ελληνικό θα είναι μια "πόλη μες την πόλη", όπου σίγουρα θα χρειαστούν τα μέσα σταθερής τροχιάς», πρόσθεσε. Παράλληλα, μελετώνται οι επεκτάσεις της γραμμής 4 προς τα βόρεια με δύο κλάδους προς τα Μελίσσια και την Εθνική Οδό, ενώ από την άλλη πλευρά θα φτάσει στην Πετρούπολη, καθώς και την επέκταση της γραμμής 1 προς το κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Επενδυτικό πλάνο 300 εκατ. ευρώ από την ΣΤΑ.ΣΥ.

Γενικότερα, στο μέτωπο των Σταθερών Συγκοινωνιών (ΣΤΑΣΥ), όπως έχει αναφέρει ο κ. Αθανάσιος Κοτταράς, Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ., υπάρχει πλάνο αναβάθμισης των μέσων σταθερής τροχιάς της πρωτεύουσας, συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνει υποδομές, σταθμούς, τροχαίο υλικό και ηλεκτρονικά συστήματα. Εξ αυτών, έργα 100 εκατ. ευρώ έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί και εκτελούνται, με τα 85 εκατ. να αφορούν στον ηλεκτρικό.

Όπως έχει εκτιμήσει ο κ. Κοτταράς, παρά την καθυστέρηση στην εκτέλεση της σύμβασης ανάταξης των 14 συρμών της γραμμής 1 από την ισπανική CAF, για την οποία η ΣΤΑΣΥ ήδη επέβαλε πρόστιμα, οι πρώτοι ανακαινισμένοι συρμοί θα ξεκινήσουν να φτάνουν στις αρχές του 2026. «Θεωρούμε ότι τον Μάιο του 2027 θα έχει υλοποιηθεί η σύμβαση, θα έχουμε κάθε μήνα και έναν νέο συρμό στο δίκτυο», σημείωσε.

Να θυμίσουμε ότι προ μηνός το insider.gr είχε αναφερθεί στο θέμα αυτό, στο μπαράζ καθυστερήσεων και στο νέο χρονοδιάγραμμα.

Επίσης, έχει ήδη κατατεθεί πρόταση χρηματοδότησης για την αναβάθμιση ακόμη 10 συρμών της γραμμής 1, που μπήκαν στην κυκλοφορία το 1993-1994, καθώς και για την αναβάθμιση και εγκατάσταση κλιματισμού σε 12 συρμούς των γραμμών 2 και 3. Πρόκειται για μια γενιά συνολικά 28 συρμών, εκ των οποίων 4 έχουν αποστρατευθεί λόγω αδυναμίας ανάταξης, και δεν διαθέτουν εκ κατασκευής κλιματισμό. Στόχος είναι οι νέοι διαγωνισμοί ανάταξης να βγουν στον αέρα μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026.

«Αυτή τη στιγμή, έχουμε 52 διαθέσιμους συρμούς από τους συνολικά 66 του μετρό, όταν πριν τέσσερα χρόνια ήταν 40 διαθέσιμοι. Στόχος είναι να έχουμε όλους τους συρμούς διαθέσιμους συρμούς, για να μειώσουμε τις χρονοαποστάσεις», τόνιζε προ μηνός, καθώς η επιβατική κίνηση αυξάνεται διαρκώς.

Επιπλέον, η ΣΤΑΣΥ προχωρά στην αντικατάσταση 32 χιλιομέτρων σιδηροτροχιών στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, που τον επόμενο μήνα γίνονται 26 ετών, ενώ θα αναβαθμιστεί και το σύστημα σηματοδότησης, φτάνοντας στα 20 εκατ. ευρώ. «Μαζί με την Ελληνικό Μετρό, έχουμε σχεδιασμό και για την αντικατάσταση κλιμάκων στο δίκτυο του μετρό, που θα ξεπεράσει τα 30 εκατ. ευρώ για όλες τις γραμμές. Θα είμαστε έτοιμοι τις επόμενες ημέρες να καταθέσουμε την πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση», ανέφερε.

Δρομολογείται, επίσης, η αναβάθμιση της γέφυρας Πουλόπουλου στα Πετράλωνα, που είναι η μεγαλύτερη του δικτύου της γραμμής 1, καθώς επίσης θα ενισχυθούν οι περιφράξεις στο ανοιχτό δίκτυο. «Στο τμήμα Φάληρο -Πειραιάς έχουμε ολοκληρώσει τις απαραίτητες μελέτες και αναμένεται η οριστική απόφαση για την ανακαίνιση του τμήματος, που είναι λειτουργικό αλλά μόνο με χαμηλές ταχύτητες», είχε προαναγγείλει ο κ. Κοτταράς.