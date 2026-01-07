Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Η Κομισιόν ενέκρινε την εξαγορά της NRG και της HERON από τη MOH και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Η Κομισιόν ενέκρινε την εξαγορά της NRG και της HERON από τη MOH και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Η συναλλαγή αφορά κυρίως την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και την κατασκευή έργων κοινής ωφέλειας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του κανονισμού συγκεντρώσεων της ΕΕ, την απόκτηση του κοινού ελέγχου της NRG Supply & Trading S.A. («NRG») και της HERON Energy S.A. («HERON») από τη Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A («MOH») και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ S.A., σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Η συναλλαγή αφορά κυρίως την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και την κατασκευή έργων κοινής ωφέλειας.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κοινοποιηθείσα πράξη δεν θα δημιουργούσε προβλήματα ανταγωνισμού, δεδομένης της περιορισμένης συνδυασμένης θέσης των εταιρειών στην αγορά που προκύπτει από την προτεινόμενη πράξη. Η κοινοποιηθείσα πράξη εξετάστηκε στο πλαίσιο της απλουστευμένης διαδικασίας εξέτασης των συγκεντρώσεων.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

«Ποδαρικό» με πλειστηριασμούς ακινήτων οφειλετών - Ακριβά ακίνητα βγαίνουν στο σφυρί

Με Φιντάν και Κούσνερ στο Παρίσι ο Κυριάκος - Φουλ επίθεση κατά Αλέξη η Καρυστιανού - Πολάκης ζητάει την ευρω-έδρα

Αναμονή για την ΕΤΕ - Ράλι σε χαλκό και χρυσό - Το τρένο της Ευρώπη Holdings

tags:
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Motor Oil
nrg
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider