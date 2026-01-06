ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Κυριαρχία στις οδικές Παραχωρήσεις – Mega χαρτοφυλάκιο και… οφέλη

Αδιαμφισβήτητος ηγέτης στον τομέα των παραχωρήσεων, ιδίως των οδικών, σε απόσταση από τους άλλους ανταγωνιστές του χώρου των κατασκευών – υποδομών, έχει ανακηρυχθεί και επισήμως ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μετά την ανάληψη και της 35ετούς διάρκειας σύμβασης της Εγνατίας Οδού στο τέλος του 2025. Το χαρτοφυλάκιο των 2.300 χιλιομέτρων με Αττική Οδό, ΒΟΑΚ, Κεντρική – Νέα Οδό, Ολυμπία. Διανομές και έσοδα μαμούθ από τις συμβάσεις.

Αδιαμφισβήτητος ηγέτης στον τομέα των παραχωρήσεων, ιδίως των οδικών, και μάλιστα σε απόσταση από τους άλλους ανταγωνιστές του ευρύτερου χώρου των κατασκευών – υποδομών, έχει ανακηρυχθεί και επισήμως ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μετά την ανάληψη και της 35ετούς διάρκειας σύμβασης της Εγνατίας Οδού στο τέλος του 2025. Μάλιστα, στο επενδυτικό σχήμα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Egis Projects, η συμμετοχή του ελληνικού ομίλου ανέρχεται στο 90% (από 75% της αρχικής πρόβλεψης), αντανακλώντας την αυξημένη θέση της εισηγμένης στα projects αυτά.

Το mega χαρτοφυλάκιο αυτοκινητόδρομων

Θυμίζουμε ότι είχε προηγηθεί η ανάληψη και της νέας 25ετούς σύμβασης διαχείρισης και λειτουργίας της Αττικής Οδού τον Οκτώβριο του 2024, μαζί με την επικράτηση του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στον διαγωνισμό για την σύμβαση παραχώρησης του ΒΟΑΚ (30 έτη, συν 5 η κατασκευή, Χανιά – Ηράκλειο μαζί με την προαίρεση Κίσσαμος – Χανιά, σχεδόν 190 χλμ. συνολικά), με την εισηγμένη να έχει έτσι κι αλλιώς τον απόλυτο έλεγχο σε Νέα Οδό και Κεντρική Οδό (Ιόνια Οδός – Αντίρριο έως Ιωάννινα, Μεταμόρφωση – Σκάρφεια, Ε 65), αυξημένο ποσοστό στην διευρυμένη, πλέον, Ολυμπία Οδό που από την Ελευσίνα φτάνει ως τον Πύργο, αλλά και συμμετοχή στο ΣΔΙΤ του ΒΟΑΚ (Χερσόνησος – Νεάπολη). Με αποτέλεσμα, όπως λένε και στην αγορά, με τα σχεδόν 900 χλμ. της Εγνατίας (με τους κάθετους άξονες) να είναι ο κυρίαρχος παίκτης και leader στους αυτοκινητόδρομους (με συμβάσεις παραχώρησης) με χαρτοφυλάκιο σχεδόν 2.300 χιλιομέτρων προς διαχείριση, λειτουργία και κατασκευή (σε ΒΟΑΚ, Εγνατία Οδό κ.α.), για μακροχρόνια περίοδο.

Επί της ουσίας, δεν έχει παρουσία, όσον αφορά τους μεγάλους οδικούς άξονες, στον Μορέα (Κόρινθος – Σπάρτη), στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου (Μαλιακός – Κλειδί), στο ΣΔΙΤ της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου (Καλαμάτα – Πύλος – Μεθώνη), στο FlyOver Θεσσαλονίκης (ΣΔΙΤ), ενώ αναμένει τα αποτελέσματα στους δύο διαγωνισμούς συνολικής αξίας 700 εκατ. ευρώ (μέσω ΣΔΙΤ) για οδικά έργα στη Β. Ελλάδα (Έδεσσα – Θεσσαλονίκη, Δράμα – Αμφίπολη).

Οφέλη… δισεκατομμυρίων

Προφανώς, το mega αυτό οδικό χαρτοφυλάκιο, που ως προς τις Παραχωρήσεις – ΣΔΙΤ ενισχύεται και με άλλες μεγάλες συμβάσεις (Νέος Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου – Κρήτης, IRC Ελληνικό, ΣΔΙΤ απορρίμματα και τεχνολογίας, το ηλεκτρονικό εισιτήριο, ΣΔΙΤ φράγματα, ύδρευση κ.α.), φέρνει μεγάλη ορατότητα «υποσχόμενο» σταθερά έσοδα, ροές και διανομές – μερίσματα δισεκατομμυρίων ευρώ σε βάθος ετών, και στη διάρκεια ζωής των συμβάσεων, σε συνδυασμό με το ανεκτέλεστο που ξεπερνά τα 9 δις ευρώ και μαζί με νέα έργα (π.χ. Φαληρικό Όρμο) και προς διεκδίκηση συμβάσεις σύντομα θα «δει» τα 10 δισ. ευρώ.

Άλλωστε, και οι ίδιοι οι αναλυτές στην περασμένη χρονιά ανέβασαν τον πήχη των προσδοκιών για τα μεγέθη του ομίλου (και την μετοχή), εστιάζοντας, κατά βάση, στο μείγμα των παραχωρήσεων. Κάποιοι εξ αυτών, δε, για την Εγνατία Οδό «βλέπουν» μέσο EBITDA 190–475 εκατ. ευρώ μετά την πενταετή περίοδο κατασκευής, με μέσο περιθώριο 75%, ενώ συνολικά για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναμένουν EBITDA άνω των 600 εκατ. το 2028, με την ίδια τη διοίκησή του ομίλου να έχει κάνει λόγο για προσαρμοσμένα EBITDA της τάξης των 800 με 900 εκατ. ευρώ, με ορίζοντα το 2028, από έργα και επενδύσεις που φέρνουν σταθερές ταμειακές ροές.

Σε προ διετίας (και πιο πίσω) IR Report του ομίλου υπήρχαν αναφορές για αναμενόμενες διανομές – μαμούθ από τις παραχωρήσεις, αλλά και για εκτιμήσεις, όσον αφορά στην Εγνατία Οδό και μόνο, περί σωρευτικών, εκτιμώμενων, μερισμάτων (στο σύνολο της διάρκειας της σύμβασης) περίπου 3 δισ. ευρώ, για κατά μέσο όρο ετήσια EBITDA πάνω από 200 εκατ. ευρώ, για έσοδα περίπου 11,5 δισ. ευρώ, σωρευτικά EBITDA περίπου 6,9 δισ. ευρώ, μέσο EBITDA Margin στο 60,4% και καθαρό χρέος (εκτίμηση για 2028) 1,27 δισ. ευρώ.

Η τελευταία προσθήκη

Μια και η σύμβαση για την Εγνατία Οδό ήταν η πιο πρόσφατη που εντάχθηκε ενεργά στο χαρτοφυλάκιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μετά και το χρηματοοικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής και την καταβολή του εφάπαξ τιμήματος ύψους 1,275 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο της σύμβασης παραχώρησης για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του οδικού άξονα για χρονικό διάστημα 35 ετών, να θυμίσουμε ότι αποτελεί τον μεγαλύτερο, εν λειτουργία, αυτοκινητόδρομο της χώρας, με συνολικό μήκος περίπου 900 χιλιόμετρα, και έναν από τους μεγαλύτερους ενιαίους αυτοκινητοδρόμους στην Ευρώπη. Διασχίζει τη Βόρεια Ελλάδα από Ανατολή προς Δύση, ξεκινώντας από το Λιμάνι Ηγουμενίτσας, που συνδέει την Ελλάδα με την Ιταλία, και καταλήγοντας στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Λειτουργεί ως καταλύτης για τις επενδύσεις στη Βόρεια Ελλάδα στους τομείς των μεταφορών, της βιομηχανίας και του τουρισμού, συνδέοντας 11 πόλεις, 4 λιμάνια και 7 αεροδρόμια. Διευκολύνει ουσιαστικά το εμπόριο και τη μετακίνηση εντός της χώρας, φέρνοντας την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία πιο κοντά στο μητροπολιτικό κέντρο της Θεσσαλονίκη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, καθώς και στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη.

Η κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980. Μέσω των συνολικών επενδύσεων ανάταξης και βαριάς συντήρησης ύψους 3,8 δισ. ευρώ που θα υλοποιήσει ο παραχωρησιούχος, ο αυτοκινητόδρομος θα εκσυγχρονιστεί και θα αναβαθμιστεί σε όλα τα επίπεδα, ώστε να ενισχυθεί σημαντικά η λειτουργικότητά του και η εξυπηρέτηση των χρηστών. Από αυτές, τα 820 εκατ. είναι στην πρώτη 5ετία. Μεταξύ των έργων περιλαμβάνεται η αναβάθμιση του οδικού άξονα Χαλάστρα - Εύζωνοι ώστε να αποκτήσει τεχνικές προδιαγραφές κλειστού αυτοκινητόδρομου, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα κατοίκων και φορέων της Κεντρικής Μακεδονίας.

Η σύμβαση παραχώρησης προβλέπει επίσης την κατασκευή και λειτουργία 16 Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) και 12 σύγχρονων χώρων στάθμευσης και αναψυχής κατά μήκος του οδικού άξονα. Θυμίζουμε ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει αναλάβει και την αναβάθμιση των σηράγγων με κόστος σχεδόν 180 εκατ. ευρώ (δημόσια συνδρομή). Με τη μετάβαση στο νέο καθεστώς, επήλθε και αναπροσαρμογή των διοδίων, τα οποία διαμορφώνονται σε 0,04 ευρώ ανά χιλιόμετρο, πλέον ΦΠΑ.

Η ζώνη επιρροής του αυτοκινητοδρόμου συγκεντρώνει το 54% της αγροτικής παραγωγής της χώρας και το 41% της συνολικής απασχόλησης στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία. Ταυτόχρονα, η Εγνατία αποτελεί βασικό συλλεκτήριο άξονα για το σύστημα μεταφορών των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς στον άξονά της καταλήγουν οι Πανευρωπαϊκοί Διάδρομοι IV (Βερολίνο – Σόφια – Θεσσαλονίκη), IX (Ελσίνκι – Αλεξανδρούπολη) και Χ (Βιέννη – Βελιγράδι – Θεσσαλονίκη).