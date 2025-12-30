Meta: Εξαγοράζει την κινεζική Manus, ολοκληρώνοντας μια χρονιά επιθετικών κινήσεων στο ΑΙ

Ο τεχνολογικός γίγαντας επιταχύνει τις προσπάθειες ενσωμάτωσης προηγμένης Τεχνητής Νοημοσύνης σε όλες τις πλατφόρμες του.

Στην απόκτηση της κινεζικής startup Manus ανακοίνωσε πως θα προχωρήσει η Meta, καθώς ο τεχνολογικός γίγαντας επιταχύνει τις προσπάθειες ενσωμάτωσης προηγμένης Τεχνητής Νοημοσύνης σε όλες τις πλατφόρμες του.

Οι οικονομικοί όροι της συναλλαγής της δεν δημοσιεύθηκαν, ωστόσο πηγή με άμεση γνώση του θέματος δήλωσε στο Reuters ότι η συμφωνία αποτιμά την εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη μεταξύ 2 και 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Manus, εταιρεία που κάποτε θεωρούνταν ως η επόμενη DeepSeek της Κίνας, έγινε viral νωρίτερα φέτος στο X, κυκλοφορώντας αυτό που ισχυριζόταν ότι ήταν ο πρώτος πράκτορας Τεχνητής Νοημοσύνης στον κόσμο, ικανός να εκτελέσει ανεξάρτητα πολύπλοκες εργασίες αυτόνομα και να λαμβάνει αποφάσεις χωρίς ανθρώπινη καθοδήγηση.

Το Πεκίνο έχει δείξει έκτοτε ενδιαφέρον να υποστηρίξει τη Manus, η οποία ισχυρίζεται ότι η απόδοση του πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης της ξεπερνά αυτή του DeepResearch της OpenAI. Η εταιρεία έχει επίσης μια στρατηγική συνεργασία με την Alibaba για συνεργασία στα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης τους.

Η Meta θα λειτουργεί και θα πουλάει την υπηρεσία Manus και θα την ενσωματώνει στα καταναλωτικά και επιχειρηματικά προϊόντα της, συμπεριλαμβανομένης της Meta AI, ανέφερε η εταιρεία.

Τεχνολογικοί γίγαντες όπως η Meta έχουν αυξήσει τις επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη μέσω στρατηγικών εξαγορών και προσλήψεων ταλέντων, καθώς αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό στον κλάδο. Νωρίτερα φέτος, η ιδιοκτήτρια εταιρεία του Facebook επένδυσε στην Scale AI σε μια συμφωνία που αποτίμησε την startup δεδομένων στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια ενώ συμφώνησε με τον 28χρονο διευθύνοντα σύμβουλό της, Αλεξάντρ Γουάνγκ.

Η Manus, με την υποστήριξη της μητρικής της Beijing Butterfly Effect Technology, συγκέντρωσε 75 εκατομμύρια δολάρια φέτος, με αποτίμηση περίπου 500 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με δημοσιεύματα.