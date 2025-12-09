Prodea: Στην πώληση μετοχών αξίας 63,74 εκατ. ευρώ προχώρησε η Invel Real Estate

Το ποσοστό της Invel Re Holdings στην Prodea υποχώρησε στο 75,78% από 81,79% προηγουμένως. Ο Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου είναι μοναδικός μέτοχος της Invel Re Holdings.

Στην πώληση 12,75 εκατ. μετοχών της Prodea, συνολικής αξίας 63,75 εκατ. ευρώ, προχώρησε η Invel Real Estate, που συνδέεται με τον πρόεδρο του ΔΣ της εταιρείας Χριστόφορο Παπαχριστοφόρου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πλέον το ποσοστό της Invel Real Estate υποχώρησε στο 75,8%.

Οι ανακοινώσεις της Prodea:

Η «ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού (EE) 596/2014, ότι σύμφωνα με σχετική γνωστοποίηση που έλαβε, η INVEL REAL ESTATE (NETHERLANDS) II B.V, πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κ. Χριστόφορο Παπαχριστοφόρου, Πρόεδρο και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και κατά τούτο υπόχρεο πρόσωπο κατά την έννοια του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, προέβη στις 08.12.2025 σε διάθεση 12.749.177 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας 63.745.885,00 Ευρώ.

Η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3556/2007, όπως ισχύει και τον Κανονισμό 596/2014, ότι σύμφωνα με τις TR1 γνωστοποιήσεις του νόμου 3556/2007 που υπέβαλλαν στην Εταιρεία, την 08.12.2025, τα νομικά πρόσωπα INVEL RE

HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED και INVEL REAL ESTATE (NETHERLANDS) II B.V. καθώς και ο κ. Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου γνωστοποιήθηκαν τα ακόλουθα:

Την 08.12.2025 το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία που ελέγχει έμμεσα η εταιρεία INVEL RE HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED κατήλθε από 81,79% σε 75,7890% ενώ το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει άμεσα και έμμεσα ο κ. Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου κατήλθε από 81,79% σε 75,9027%.

Οι μετοχές και τα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας που αναφέρονται ως ανωτέρω ελέγχονται ως ακολούθως:

Ο κ. Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου κατέχει άμεσα μετοχές που αντιστοιχούν σε 0,1137% των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία.

Περαιτέρω, ο κ. Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου είναι μοναδικός μέτοχος και κατά τούτο ελέγχει την εταιρεία εταιρεία INVEL RE HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED, η οποία ελέγχει την INVEL REAL ESTATE PARTNERS GREECE SAS, η οποία είναι 100% μέτοχος της εταιρείας Invel Real Estate B.V που είναι άμεση μέτοχος της Εταιρείας με ποσοστό 0,5457%.

Περαιτέρω, η εταιρεία INVEL REAL ESTATE PARTNERS GREECE SAS είναι μέτοχος πλειοψηφίας της εταιρείας INVEL REAL ESTATE (NETHERLANDS) COOPERATIEF II UA, η οποία κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας INVEL REAL ESTATE (NETHERLANDS) II PARENT B.V., που με τη σειρά της είναι 100% μέτοχος της εταιρείας INVEL REAL ESTATE (NETHERLANDS) II B.V. η οποία είναι άμεσος μέτοχος της Εταιρείας κατά ποσοστό 73,1432% σε ατομική βάση έναντι 80,22% σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση της σε ατομική βάση.

Τέλος, η εταιρεία INVEL RE HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED είναι 100% μέτοχος της εταιρείας ANTHOS PROPERTIES SINGLE MEMBER S.A., άμεσου μετόχου της Εταιρείας κατά ποσοστό 2,1002%