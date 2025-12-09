Μετρό Θεσσαλονίκης: Περισσότερες από 27 εκατ. μετακινήσεις σε ένα χρόνο - Στο 99,88% η ακρίβεια δρομολογίων

Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Με ακρίβεια δρομολογίων 99,88% και διαθεσιμότητα που ξεπερνά το 99%, το δίκτυο δείχνει ότι λειτουργεί με πρότυπα μεγάλων ευρωπαϊκών μητροπόλεων.

Περισσότερες από 27 εκατομμύρια μετακινήσεις έχουν εξυπηρετήσει οι συρμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης, που βγήκαν στις ράγες από τις 30 Νοεμβρίου 2024 και έχουν ήδη διανύσει 1,5 εκατομμύριο χιλιόμετρα, όπως γνωστοποιούν η Ελληνικό Μετρό και η ΤΗΕΜΑ μέσω ενός βίντεο που δημιουργήθηκε και προβάλλεται για τον εορτασμό του ενός χρόνου λειτουργίας του μέσου.

Με ακρίβεια δρομολογίων 99,88% και διαθεσιμότητα που ξεπερνά το 99%, το δίκτυο δείχνει ότι λειτουργεί με πρότυπα μεγάλων ευρωπαϊκών μητροπόλεων, προσφέροντας μια καθημερινή, αξιόπιστη λύση μετακίνησης για τους Θεσσαλονικείς.

Η Ελληνικό Μετρό επισημαίνει πως το πρώτο αυτό έτος αποτελεί μόνο την αρχή, δεσμευόμενη να συνεχίσει «με την ίδια συνέπεια, ασφάλεια και τεχνολογική αρτιότητα, ώστε το μετρό Θεσσαλονίκης να παραμείνει ένα από τα πιο σύγχρονα συστήματα μεταφορών της χώρας.

Μπορείτε να δείτε το βίντεο εδώ.

