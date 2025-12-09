«Ταύρος» για τις ευρωτράπεζες η UBS - Ξεχωρίζει την Πειραιώς

Την «overweight» σύσταση για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο διατηρεί η UBS, ξεχωρίζοντας μάλιστα στις κορυφαίες επιλογές της, την μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς.

Την «overweight» σύσταση για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο διατηρεί η UBS, ξεχωρίζοντας μάλιστα στις κορυφαίες επιλογές της, την μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς τοποθετώντας την στα top picks.

Η τιμή στόχος για τη μετοχή της τράπεζας είναι τα 9,2 ευρώ.

Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, παρότι αναγνωρίζουν τους κινδύνους γύρω από τα επιτόκια και την πορεία των αγορών, στην πραγματικότητα εστιάζουν την ισχυρή αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) των τραπεζών, τις ελκυστικές αποτιμήσεις και τη σημαντική άνοδο από την επιλογή της Τεχνητής Νοημοσύνης. Αυτό ευθυγραμμίζεται με τις προοπτικές τους για το 2026.

Σύμφωνα με τη UBS, το 2025 ήταν ένα ισχυρό έτος για τις τράπεζες με αναβαθμίσεις κερδών ανά μετοχή (EPS) 10%, απόδοση 9% και 2,3x P/E revalication, οδηγώντας τον τομέα σε συνολική απόδοση 66% έναντι της αγοράς στο 18%. Τα καθαρά έσοδα από τόκους του κλάδου μειώθηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 2025. Η επιτάχυνση του ΑΕΠ, η αύξηση της πιστωτικής επέκτασης και των καταθέσεων, το σταθερό ρυθμιστικό περιβάλλον και οι συνεχείς ροές εσόδων, κόστους και απομείωσης είναι πιθανό να συνεχιστούν.

Έτσι, ο οίκος παραμένει overweight στις τράπεζες με: 35% discount σε επίπεδο P/E σε σχέση με την αγορά, 8,8x EPS για το 2027 και αύξηση των EPS κατά 8-9% το 2025-2026 και 11% το 2027.

Η UBS στέκεται στις συγχωνεύσεις και εξαγορές. Όπως αναφέρει, το 2025 ήταν μια πολυάσχολη χρονιά για τις τράπεζες σε αυτό το πεδίο. Με τις επαναγορές να είναι οικονομικά χρήσιμες (αν και λιγότερο με τις τρέχουσες αποτιμήσεις) αλλά στρατηγικά ουδέτερες, οι αναλυτές αναμένουν περαιτέρω κινητικότητα ενισχύοντας τα EPS και την αξία την οποίια δεν βλέποουν να αποτυπώνεται στις τρέχουσες αποτιμήσεις.

Η άνοδος των τιμών των τραπεζών κατά 57% οφείλεται σε αυξήσεις 10% στις εκτιμήσεις για τα μελλοντικά κέρδη ανά μετοχή έναντι πτώσης 8% της αγοράς κατά την περίοδο - και σε αναπροσαρμογή 2,3x του P/E για το 2026 σε 9,7x για το 2026 και 8,8x για το 2027. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με discount 36% έναντι της ευρύτερη αγοράς μετοχών και με σημαντικό discount έναντι τραπεζών άλλων περιοχών.

Οι αναλυτές αναμένουν να υπάρξει μια συνολική απόδοση που θα ξεπεράσει άνετα το 20% για τον κλάδο το 2026, με το CoE του κλάδου να κινείται κοντά στο 10%, μερισματική απόδοση 5% και διψήφια αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS).