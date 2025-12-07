UBS: Ίσως περικόψει 10.000 θέσεις εργασίας ως το 2027

Η Ελβετική τράπεζα δεν επιβεβαίωσε τον αριθμό, αλλά δήλωσε ότι μειώσεις θέσεων θα πραγματοποιηθούν μέσα σε διάστημα αρκετών ετών.

Η UBS ενδέχεται να περικόψει επιπλέον 10.000 θέσεις εργασίας έως το 2027, σύμφωνα με δημοσίευμα της ελβετικής εφημερίδας SonntagsBlick την Κυριακή, χωρίς να αναφέρει την πηγή των πληροφοριών.

Απαντώντας στο δημοσίευμα, η UBS δεν επιβεβαίωσε τον αριθμό αυτό, αλλά δήλωσε ότι θα «διατηρήσει τις περικοπές θέσεων εργασίας στην Ελβετία και παγκοσμίως όσο το δυνατόν χαμηλότερες».

«Οι μειώσεις θέσεων θα πραγματοποιηθούν μέσα σε διάστημα αρκετών ετών και θα επιτευχθούν κυρίως μέσω φυσικής μείωσης προσωπικού, πρόωρης συνταξιοδότησης, εσωτερικής κινητικότητας και ενσωμάτωσης εξωτερικών ρόλων», ανέφερε η UBS.

Η UBS έχει προχωρήσει σε περικοπές θέσεων εργασίας ως αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης της πρώην ανταγωνίστριας της, Credit Suisse, την οποία εξαγόρασε το 2023.

Μια μείωση κατά 10.000 θέσεις θα αντιστοιχούσε σε περικοπή 9% του συνολικού εργατικού δυναμικού της ελβετικής τράπεζας, η οποία είχε περίπου 110.000 εργαζομένους στο τέλος του 2024.