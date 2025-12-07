Επιχειρήσεις | Διεθνή

UBS: Ίσως περικόψει 10.000 θέσεις εργασίας ως το 2027

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
UBS: Ίσως περικόψει 10.000 θέσεις εργασίας ως το 2027
Η Ελβετική τράπεζα δεν επιβεβαίωσε τον αριθμό, αλλά δήλωσε ότι μειώσεις θέσεων θα πραγματοποιηθούν μέσα σε διάστημα αρκετών ετών.

Η UBS ενδέχεται να περικόψει επιπλέον 10.000 θέσεις εργασίας έως το 2027, σύμφωνα με δημοσίευμα της ελβετικής εφημερίδας SonntagsBlick την Κυριακή, χωρίς να αναφέρει την πηγή των πληροφοριών.

Απαντώντας στο δημοσίευμα, η UBS δεν επιβεβαίωσε τον αριθμό αυτό, αλλά δήλωσε ότι θα «διατηρήσει τις περικοπές θέσεων εργασίας στην Ελβετία και παγκοσμίως όσο το δυνατόν χαμηλότερες».

«Οι μειώσεις θέσεων θα πραγματοποιηθούν μέσα σε διάστημα αρκετών ετών και θα επιτευχθούν κυρίως μέσω φυσικής μείωσης προσωπικού, πρόωρης συνταξιοδότησης, εσωτερικής κινητικότητας και ενσωμάτωσης εξωτερικών ρόλων», ανέφερε η UBS.

Η UBS έχει προχωρήσει σε περικοπές θέσεων εργασίας ως αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης της πρώην ανταγωνίστριας της, Credit Suisse, την οποία εξαγόρασε το 2023.
Μια μείωση κατά 10.000 θέσεις θα αντιστοιχούσε σε περικοπή 9% του συνολικού εργατικού δυναμικού της ελβετικής τράπεζας, η οποία είχε περίπου 110.000 εργαζομένους στο τέλος του 2024.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τα τουριστικά ρεκόρ βάζουν την Αθήνα στο ραντάρ των επενδυτών 

Η εφορία αλλάζει εποχή: Τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακοί έλεγχοι και νέα φορολογικά εργαλεία από το 2026

Τέλη κυκλοφορίας: Πώς θα γλιτώσετε την πληρωμή τους - Τα βήματα που οδηγούν στην ψηφιακή ακινησία οχημάτων

tags:
Ελβετία
UBS
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider