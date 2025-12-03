Η Apple αναμένει ρεκόρ αποστολών το 2025 με «οδηγό» το iPhone 17

Ο τεχνολογικός κολοσσός θα αποστείλει 247,4 εκατομμύρια iPhone το 2025, σημειώνοντας αύξηση λίγο πάνω από 6% σε ετήσια βάση.

Η Apple αναμένεται να αγγίξει επίπεδο ρεκόρ στις πωλήσεις iPhone φέτος, χάρη στα τελευταία μοντέλα της και στην αναζωπύρωση της στην Κίνα, μιας αγοράς-κλειδί για την εταιρεία σύμφωνα με προβλέψεις της εταιρείας ερευνών IDC.

Όπως μεταδίδει το CNBC, ο τεχνολογικός κολοσσός θα αποστείλει 247,4 εκατομμύρια iPhone το 2025, σημειώνοντας αύξηση λίγο πάνω από 6% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με προβλέψεις της IDC σε έκθεση την Τρίτη. Το ποσό αυτό είναι μεγαλύτερο από τα 236 εκατομμύρια που πούλησε το 2021, όταν κυκλοφόρησε το iPhone 13.

Η προβλεπόμενη άνοδος της Apple οφείλεται «στην εκπληκτική επιτυχία της τελευταίας σειράς iPhone 17», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Nabila Popal, ανώτερη διευθύντρια έρευνας στην IDC, προσθέτοντας ότι στην Κίνα, «η μαζική ζήτηση για iPhone 17 έχει επιταχύνει σημαντικά την απόδοση της Apple».

Οι αποστολές είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται από τους αναλυτές για να αναφερθεί στον αριθμό των συσκευών που αποστέλλονται από έναν προμηθευτή στα κανάλια πωλήσεών του, δηλαδή συνεργάτες ηλεκτρονικού εμπορίου ή καταστήματα. Δεν ισοδυναμούν άμεσα με πωλήσεις, αλλά υποδεικνύουν τη ζήτηση που αναμένεται από μια εταιρεία για τα προϊόντα της.

Όταν κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο , οι επενδυτές είδαν το iPhone 17 ως ένα βασικό σύνολο συσκευών για την Apple, η οποία αντιμετώπιζε αυξημένο ανταγωνισμό στην Κίνα και ερωτήματα σχετικά με τη στρατηγική της για την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς οι αντίπαλοι του Android ενεργοποιούνταν.

Οι αποστολές της Apple αναμένεται να αυξηθούν κατά 17% σε ετήσια βάση στην Κίνα το δ’ τρίμηνο, σύμφωνα με την IDC, γεγονός που οδηγεί την εταιρεία ερευνών να προβλέψει ανάπτυξη 3% στην αγορά φέτος, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για μείωση 1%.

Στην Κίνα, εγχώριοι «παίκτες» όπως η Huawei αφαιρούν μερίδιο αγοράς από την Apple.

Η έκθεση της IDC έρχεται σε συνέχεια της έκθεσης της Counterpoint Research την περασμένη εβδομάδα, η οποία προέβλεψε ότι η Apple θα αποστείλει περισσότερα smartphone από τη Samsung το 2025 για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια.

Το Bloomberg ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι η Apple θα μπορούσε να καθυστερήσει την κυκλοφορία του βασικού μοντέλου της επόμενης συσκευής της, του iPhone 18, έως το 2027, κάτι που θα διακόψει τον κανονικό κύκλο κυκλοφορίας όλων των smartphone της το φθινόπωρο κάθε έτους. Η IDC δήλωσε ότι αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι οι αποστολές της Apple ενδέχεται να μειωθούν κατά 4,2% τον επόμενο χρόνο.