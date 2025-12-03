Macy's: «Βουτιά» 6% της μετοχής παρά τις ισχυρότερες συγκρίσιμες πωλήσεις σε πάνω από τρία χρόνια

Η Macy's ανακοίνωσε ότι αναμένει πλέον ετήσια κέρδη ανά μετοχή μεταξύ 2 και 2,20 δολαρίων, πολύ πάνω από την προηγούμενη πρόβλεψη για 1,70 έως 2,05 δολάρια/μετοχή.

Η εκτεταμένη ανακαίνιση καταστημάτων στην οποία έχει προχωρήσει η Macy's φαίνεται πως αρχίζει να βρίσκει απήχηση στους αγοραστές, καθώς η αλυσίδα πολυκαταστημάτων ανακοίνωσε απρόσμενα κέρδη τρίτου τριμήνου, αλλά και τις ισχυρότερες συγκρίσιμες πωλήσεις της σε περισσότερα από τρία χρόνια.

Συγκεκριμένα, η Macy's ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 11 εκατ. δολ., ή 4 σεντς ανά μετοχή, για το τρίμηνο. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ήταν 9 σεντς, αιφνιδιάζοντας τους αναλυτές του κλάδου που ανέμεναν ζημία 13 σεντς. Η εταιρεία πέρυσι κέρδισε 28 εκατομμύρια δολάρια, ή 10 σεντς ανά μετοχή.

Οι καθαρές πωλήσεις μειώθηκαν ελαφρώς στα 4,71 δισ. δολ., από 4,73 δισεκατομμύρια δολάρια, αντανακλώντας το κλείσιμο καταστημάτων με χαμηλή απόδοση. Ωστόσο αυτές ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών που ανέμεναν πωλήσεις ύψους 4,55 δισ. δολαρίων.

Τα 125 καταστήματα που ανακαινίστηκαν κατέγραψαν συγκρίσιμη αύξηση πωλήσεων 2,7%.

Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα, οδήγησαν την εταιρεία να αναβαθμίσει το ετήσιο guidance.

Η Macy's ανακοίνωσε ότι αναμένει πλέον ετήσια κέρδη ανά μετοχή μεταξύ 2 και 2,20 δολαρίων, πολύ πάνω από την προηγούμενη πρόβλεψη για 1,70 έως 2,05 δολάρια ανά μετοχή.

Επίσης, προέβλεψε ετήσιες πωλήσεις για το 2025 στην περιοχή των 21,47 δισ. δολ. έως 21,62 δισ. δολ., υψηλότερα από την προηγούμενη πρόβλεψη για 21,15 έως 21,45 δισ. δολ..

Παρά τις ισχυρές επιδόσεις στο τρίμηνο, αλλά και την ενισχυμένη ετήσια πρόβλεψη, η μετοχή σημειώνει σημαντική πτώση άνω του 6% προσυνεδριακά στην Wall Street.