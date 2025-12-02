Νέες επενδυτικές προτάσεις από την Optima bank

Δύο νέα αμοιβαία κεφαλαία, σχεδιασμένα για να ανταποκρίνονται στις συνθήκες της σημερινής αγοράς και στις πραγματικές ανάγκες των πελατών.

Η Optima bank μέσω της θυγατρικής της Optima asset management ΑΕΔΑΚ, παρουσιάζει δύο νέα αμοιβαία κεφαλαία, σχεδιασμένα για να ανταποκρίνονται στις συνθήκες της σημερινής αγοράς και στις πραγματικές ανάγκες των πελατών, το Optima income 2031 ομολογιακό και το Optima greek balanced shield μικτό εσωτερικού.

Με αυτά τα 2 νέα προϊόντα η τράπεζα ενισχύει περαιτέρω το εύρος των επενδυτικών επιλογών που διαθέτει, προσφέροντας στους πελάτες της σύγχρονες λύσεις που ισορροπούν ανάμεσα στη σταθερότητα, την προοπτική ανάπτυξης και τη διαχείριση κινδύνου και παράλληλα ανταποκρίνονται στις δυναμικές συνθήκες της αγοράς.



Optima income 2031 ομολογιακό – η νέα πρόταση με προκαθορισμένη διάρκεια και έμφαση στο εισόδημα

Το νέο αυτό Α/Κ, είναι σχεδιασμένο για επενδυτές με μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, που αναζητούν σταθερότητα και ετήσια μερισματική απόδοση.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι:

διάρκεια: 5 έτη

περίοδος διάθεσης: 2 Δεκεμβρίου 2025 – 7 Ιανουαρίου 2026

διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο: ευρωπαϊκών και ελληνικών εταιρικών και κρατικών ομολόγων

εκτιμώμενο μέρισμα για τη χρήση 2026: 2,10% (ετησιοποιημένο)

προκαθορισμένη λήξη: 31 Ιανουαρίου 2031

ελάχιστο κεφάλαιο συμμετοχής: €1.000

Το νέο Α/Κ προσφέρει:

δυνατότητα διανομής όλων των κερδών και των εσόδων του, με τη μορφή μερίσματος, μετατρέποντας την επένδυση σε πηγή εισοδήματος

ενεργητική διαχείριση και διαφοροποίηση επενδύσεων αποκλειστικά σε ελληνικούς τίτλους με ελάχιστο ποσό επένδυσης τα €1.000

Ο CEO της Optima asset management ΑΕΔΑΚ κ. Αριστοτέλης Παναγιωτάκης σημείωσε: «Με τα δύο νέα αμοιβαία κεφάλαια που ενσωματώνουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία της ΑΕΔΑΚ μας, ενισχύουμε ακόμα περισσότερο τις επιλογές που προσφέρουμε στους πελάτες μας. Η δυναμική μας πορεία αποτυπώνεται ξεκάθαρα, δεδομένου ότι για δύο συνεχόμενες χρονιές έχουμε καταγράψει τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης ενεργητικού στην Ελλάδα. Παράλληλα, οι αποδόσεις υφιστάμενων αμοιβαίων κεφαλαίων μας επιβεβαιώνουν τη σταθερά υψηλή ποιότητα της διαχείρισής μας. Τόσο το Optima ελληνικό μετοχικό με απόδοση 48,9% για το τρέχον έτος* (58,8% από 28.11.24 – 28.11.25) και το Optima greek balanced με απόδοση 30,2% για το τρέχον έτος* (35,2% από 28.11.24 – 28.11.25), βρίσκονται για το 2025 στην πρώτη θέση**, έκαστο στην κατηγορία του. Στόχος μας είναι να παρέχουμε προϊόντα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εποχής και δημιουργούν αξία για το μέλλον. Η ευελιξία, η έγκαιρη προσαρμογή στις οικονομικές εξελίξεις και η ουσιαστική κατανόηση των επενδυτικών στόχων των πελατών μας, αποτελούν βασικούς άξονες της στρατηγικής μας.’»