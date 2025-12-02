Alpha Bank: Με τίμημα 225 εκατ. ευρώ απέκτησε την AstroBank

Κοντά στα 225 εκατ. ευρώ ανήλθε το τίμημα για την απόκτηση της Astrobank από την Alpha, μέσω της εξαγοράς κατ’ ουσίαν του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού - παθητικού.

Η Alpha Διεθνών Συμμετοχών κάλυψε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank Cyprus ύψους 55 εκατ. ευρώ και έκδοση AT1 ύψους 45 εκατ. ευρώ. Επιπλέον η Alpha Bank κάλυψε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 125 εκατ. ευρώ της Alpha Credit Acquisition προκειμένου να αποκτήσεις το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της AstroBank. Έφτασε έτσι τα 225 εκατ. ευρώ. Στις οικονομικές καταστάσεις εννεαμήνου επισημαίνεται πως η λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που αποκτήθηκαν και μεταβιβάστηκαν στην Alpha Cyprus, ήταν 257 εκατ. ευρώ.

Κατά τη χρήση 2024, η Alpha Bank Cyprus διέθετε μερίδιο αγοράς 6,1% και η AstroBank 3,98%. Στη Alpha Bank Cyprus, καταγράφηκε μεγάλη προσπάθεια «νοικοκυρέματος» από τη μητρική. Στα τέλη του 2024 διέθετε CET1 20,8% και χαμηλό δείκτη NPE, ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν σημαντικά πέρσι, υπερκαλύπτοντας την απώλεια εσόδων από τη μεταβίβαση χαρτοφυλακίου με μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε άλλη εταιρεία του ομίλου Alpha. Η μεταβίβαση, διενεργήθηκε στη δίκαιη αξία (47,7 εκατ. ευρώ). Τέλος, σε χαμηλά επίπεδα διαμορφώνονται, τα ανακτηθέντα ακίνητα.

Επιπλέον, στα τέλος της περσινής χρονιάς η Αlpha Bank Cyprus είχε καθαρό υπόλοιπο χορηγήσεων (μετά από προβλέψεις) 1,158 δισ. ευρώ και η AstroBank 773 εκατ. ευρώ. Αμφότερες διέθεταν πολύ χαμηλό λόγο χορηγήσεων προς καταθέσεις - 35,8% η Alpha Cyprus, 34,9% η AstroBank - και ισχυρούς κεφαλαιακούς δείκτες - CET1 20,8% η Alpha Cyprus και 29,3% η Astrobank. Κατά συνέπεια υπάρχουν προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της πιστωτικής επέκτασης από το νέο σχήμα του ομίλου στην Κύπρο.