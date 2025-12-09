Όμιλος Fourlis: 75 χρόνια διαμορφώνει το μέλλον του retail

Ένας από τους κορυφαίους ομίλους λιανικής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες σε Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία, Βουλγαρία και με στρατηγικό στόχο την περαιτέρω επέκταση σε συνολικά οκτώ χώρες.

Με μια ιστορία που ξεπερνά τα 75 έτη, ο Όμιλος Fourlis συνεχίζει να διαμορφώνει τις τάσεις στο σύγχρονο retail. Αποτελεί έναν από τους κορυφαίους Ομίλους λιανικής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες σε Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία, Βουλγαρία και με στρατηγικό στόχο την περαιτέρω επέκταση σε συνολικά οκτώ χώρες.

Στον πυρήνα της στρατηγικής του, ο Όμιλος τοποθετεί τους ανθρώπους του. Με περισσότερους από 4.400 εργαζομένους στις 4 χώρες δραστηριοποίησής του και ποσοστό 56% γυναικών στο σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού, επενδύει συστηματικά σε προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, ενώ προάγει ενεργά μια κουλτούρα συμπερίληψης και ίσων ευκαιριών για όλους.

Επιπλέον, ποσοστό 45% των θέσεων manager/supervisor στην Ελλάδα κατέχονται από γυναίκες, γεγονός που καταδεικνύει τη δέσμευση για ισότητα και ένταξη. Παράλληλα, δίνει προτεραιότητα στη διασφάλιση ενός υγιούς, ασφαλούς και υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος, ενισχύοντας την ευημερία των εργαζομένων και την επαγγελματική τους εξέλιξη, μέσω 8 ειδικών προγραμμάτων για την προώθηση της υγείας και της ευεξίας τους.

Ιστορική αναδρομή ομίλου

Η εταιρεία ξεκίνησε το 1950 με επίκεντρο την εισαγωγή ηλεκτρικών συσκευών που εισάγονταν από τη Γερμανία και την Αμερική. Αρχικά λειτούργησε ως εμπορικός αντιπρόσωπος, ενώ αργότερα επεκτάθηκε σημαντικά μέσω της εξαγοράς της Κωτσόβολος, το 1993.

Σήμερα, η δύναμη του Ομίλου Fourlis προέρχεται από τη συνεργασία με κορυφαία διεθνή brands, όπως η ΙΚΕΑ, η Intersport, η Foot Locker και η Holland & Barrett. Μέσα από αυτά τα εμπορικά σήματα, έχει χτίσει μια ξεκάθαρη ταυτότητα: εκείνη του ειδικού στη δημιουργία και ανάπτυξη εμπειριών λιανικής που απαντούν στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών, συνδυάζοντας φυσικά καταστήματα, νέα concepts κοντά στα αστικά κέντρα και πλήρως εξελιγμένα και φιλικά στον χρήστη ηλεκτρονικά καταστήματα.

Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου

Ο Όμιλος Fourlis κατέγραψε στο εννεάμηνο διψήφια αύξηση εσόδων και ισχυρή κερδοφορία, υποστηριζόμενη από αύξηση μεριδίου αγοράς, επέκταση του δικτύου και λειτουργική αποδοτικότητα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και την ανθεκτικότητα σε ένα περιβάλλον που εξελίσσεται συνεχώς.

Μάλιστα, η συστηματική υλοποίηση του επιχειρησιακού πλάνου και τα επιμέρους στρατηγικά ορόσημα που έχουν κατακτηθεί έως σήμερα ενισχύουν τη θέση του Ομίλου στην αγορά και δημιουργούν ισχυρές προοπτικές για το μέλλον και αισιοδοξία ως προς την επίτευξη των προβλέψεων το 2025.

Στρατηγικά ορόσημα

Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ο Όμιλος Fourlis υλοποίησε μια σειρά από στρατηγικές πρωτοβουλίες που ενίσχυσαν τη θέση του στο σύγχρονο λιανεμπόριο και υποστήριξαν με συνέπεια το μακροπρόθεσμο πλάνο ανάπτυξής του. Η ολοκλήρωση της αποενοποίηση της Trade Estates, αποτέλεσε μια σημαντική κίνηση, καθώς απελευθέρωσε αξία και ενίσχυσε την οικονομική ευελιξία του ομίλου.

Παράλληλα, η ΙΚΕΑ διεύρυνε το δίκτυό της με δύο νέα καταστήματα σε Πάτρα και Ηράκλειο, ενισχύοντας τη φυσική παρουσία και προσφέροντας αναβαθμισμένη εμπειρία στους καταναλωτές. Επίσης, ο Όμιλος προχώρησε στη σύναψη συνεργασίας με τη Foot Locker, ανοίγοντας έναν νέο άξονα δραστηριότητας στον χώρο του athleisure. Εισήγαγε το brand στη Βουλγαρία με τρία νέα καταστήματα σε σημαντικές εμπορικές τοποθεσίες και στη συνέχεια ολοκλήρωσε την εξαγορά των δραστηριοτήτων του στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, συνεχίζοντας να αναπτύσσει το δίκτυο καταστημάτων.

Η INTERSPORT συνέχισε να αναπτύσσεται, με νέα καταστήματα και ενίσχυση της πολυκαναλικής της παρουσίας. Σημαντικό ορόσημο αποτέλεσε η ανάπτυξη του concept Intersport Football Club με τη λειτουργία δύο καταστημάτων, ενός στην Αθήνα και ενός στη Θεσσαλονίκη, που εστιάζουν αποκλειστικά στον χώρο του ποδοσφαίρου και αναδεικνύουν την εξειδίκευση και την εμπειρία στο συγκεκριμένο άθλημα.

Ο Όμιλος προχώρησε σε συνεργασία με την InterIKEA για τη δημιουργία του νέου 46ου Διεθνούς Κέντρου Διανομής στον Ασπρόπυργο, ένα έργο στρατηγικής σημασίας για την εφοδιαστική αλυσίδα της ΙΚΕΑ. Η λειτουργική διαχείριση του Κέντρου θα γίνει από την Trade Logistics, θυγατρική του Ομίλου, ενισχύοντας τον ρόλο του στην εφοδιαστική υποστήριξη και την αποτελεσματικότητα των δικτύων.

Βιώσιμη ανάπτυξη

Ο Όμιλος επενδύει στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσα από δράσεις ενεργειακής αποδοτικότητας στα καταστήματα και τα κέντρα logistics, την ενίσχυση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την εφαρμογή πρακτικών κυκλικής οικονομίας.

Παράλληλα, προωθεί λύσεις βιώσιμου design και υπεύθυνης προμήθειας στα προϊόντα που διαθέτει μέσω των συνεργαζόμενων brands, με στόχο την υπεύθυνη κατανάλωση και την επέκταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, ο Όμιλος πέτυχε μείωση -12% στις άμεσες εκπομπές (Scope 1) στην Ελλάδα και -1,3 % στις έμμεσες εκπομπές (Scope 2, market based) σε σχέση με το 2023.

Η κοινωνική ευθύνη του Ομίλου αντικατοπτρίζεται και σε δράσεις με πάνω από €520 χιλιάδες σε χρηματοδοτήσεις κοινωνικών δράσεων, σε 20 εταιρικές δράσεις εθελοντισμού και συνεργασία με 80 ιδρύματα και οργανισμούς το 2024, πρωτοβουλίες που δημιουργούν πραγματικό και μετρήσιμο αντίκτυπο στις κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται.

Με ισχυρό πλαίσιο διακυβέρνησης, ο Όμιλος Fourlis εφαρμόζει πολιτικές διαφάνειας, λογοδοσίας και υπεύθυνης διοίκησης, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Ενδεικτικά, ο Όμιλος έχει 56% ανεξάρτητα μέλη στο Δ.Σ., 44% γυναίκες μέλη στο Δ.Σ. και μηδενικά περιστατικά καταγεγραμμένης διαφθοράς ή πρόστιμα.

Με συνέπεια, όραμα και ξεκάθαρη στρατηγική κατεύθυνση, ο Όμιλος Fourlis συνεχίζει να εξελίσσεται, επενδύοντας σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που συνδυάζει οικονομική πρόοδο, τεχνολογική καινοτομία και υπεύθυνη επιχειρηματικότητα. Με επίκεντρο τον άνθρωπο και την κοινωνία, ο Όμιλος διαμορφώνει ένα πλαίσιο λειτουργίας που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σήμερα και ταυτόχρονα θέτει τις βάσεις για ένα πιο βιώσιμο, ανθεκτικό και ανταγωνιστικό μέλλον. Καθώς προχωρά στα επόμενα στρατηγικά του βήματα, παραμένει σταθερά προσηλωμένος στη δημιουργία αξίας για όλους: τους πελάτες, τους εργαζομένους, τους συνεργάτες και τις κοινότητες όπου δραστηριοποιείται.