Έρευνα Nielsen: Υψηλή η εξοικείωση των Ελλήνων με την τεχνητή νοημοσύνη

Οι Έλληνες χρησιμοποιούν την AI κυρίως για ψυχαγωγία (54%), εργασία (44%) και εκπαίδευση (40%), ενώ η χρήση σε δημόσια διοίκηση και υγεία παραμένει χαμηλή.

Υψηλή παρουσιάζεται η εξοικείωση με την τεχνητή νοημοσύνη στην Ελλάδα, σύμφωνα με την έρευνα NIQ AI Survey 2025 της Nielsen, που διεξήχθη σε 15 χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και Αφρικής, με στόχο να αποτυπώσει τις στάσεις, τις προσδοκίες και τις ανησυχίες των πολιτών απέναντι στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI).

Ειδικότερα, το 85% των ερωτηθέντων να δηλώνουν ότι είναι «πολύ» ή «αρκετά» εξοικειωμένοι με τον όρο. Ωστόσο, η εμπιστοσύνη παραμένει περιορισμένη: μόλις 30% δηλώνουν ότι εμπιστεύονται την AI να λαμβάνει αποφάσεις που τους αφορούν προσωπικά - ποσοστό αντίστοιχο με τον μέσο όρο της περιοχής.

Κύρια ευρήματα για την Ελλάδα

Χρήση AI: Οι Έλληνες χρησιμοποιούν την AI κυρίως για ψυχαγωγία (54%), εργασία (44%) και εκπαίδευση (40%), ενώ η χρήση σε δημόσια διοίκηση και υγεία παραμένει χαμηλή.

Αλληλεπίδραση: Το 58% χρησιμοποιεί chatbots τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ενώ το 39% αλληλεπιδρά με AI-generated εικόνες/βίντεο.

Ανησυχίες: Οι μεγαλύτερες ανησυχίες αφορούν την παραπληροφόρηση (56%), την απώλεια ιδιωτικότητας (42%) και τον κίνδυνο απώλειας θέσεων εργασίας (53%).

Προσωποποίηση: Το 52% των Ελλήνων δηλώνει ότι αισθάνεται «παρακολουθούμενο» από την Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ το 43% ζητά μεγαλύτερη διαφάνεια.

Δεδομένα: Οι Έλληνες είναι πιο πρόθυμοι να μοιραστούν ηλικία/φύλο (77%) και ιστορικό αγορών (67%), αλλά λιγότερο πρόθυμοι να δώσουν φωτογραφίες (37%) ή τοποθεσία (50%).

Αγορές: Το 76% έχει συναντήσει AI εφαρμογές στο λιανεμπόριο, κυρίως μέσω οπτικής αναζήτησης, προτάσεων προϊόντων και φωνητικών βοηθών.

Προσδοκίες: Το 64% πιστεύει ότι η AI θα βελτιώσει την καθημερινότητά του τα επόμενα 5 χρόνια, ενώ το 32% επιθυμεί η AI να ενισχύσει την παραγωγικότητα και την ευκολία στην καθημερινή ζωή.

Συγκριτικά με άλλες χώρες, η Ελλάδα βρίσκεται κοντά στον μέσο όρο της περιοχής σε επίπεδο εξοικείωσης και χρήσης, αλλά εμφανίζει χαμηλότερη εμπιστοσύνη και υψηλότερη επιφυλακτικότητα σε θέματα προσωπικών δεδομένων.

Οι πιο αισιόδοξες χώρες είναι τα ΗΑΕ, Τουρκία και Νότια Αφρική, ενώ Γαλλία και Γερμανία εμφανίζουν τη μεγαλύτερη δυσπιστία.

