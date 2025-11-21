Μεταξύ των προτεραιοτήτων της τράπεζας, η διαφοροποίηση των πηγών εσόδων. Εντός του α' εξαμήνου του 2026 οι εποπτικές εγκρίσεις για την HSBC Μάλτας.

Την ικανοποίησή της για τα ισχυρά αποτελέσματα εννεαμήνου της CrediaBank εξέφρασε κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές η CEO της τράπεζας, κ. Ελένη Βρεττού.

Η κ. Βρεττού τόνισε πως, μετά τα επίπεδα-ρεκόρ, στα οποία βρέθηκαν τα επαναλαμβανόμενα κέρδη του ομίλου στο εννεάμηνο, οι προτεραιότητες της τράπεζας θα παραμείνουν αμετάβλητες, με έμφαση στη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών, την ομαλή συνέχιση της λειτουργικής ενοποίησης, την αύξηση του μεριδίου αγοράς, την περαιτέρω κεφαλαιακή ενίσχυση και την περαιτέρω αύξηση των μεγεθών και της κερδοφορίας της μέσα από έναν συνδυασμό πρωτοβουλιών για έλεγχο στα λειτουργικά κόστη και διαφοροποίηση των πηγών εσόδων.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Βρεττού, ο στόχος της CrediaBank είναι, «όχι να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη τράπεζα, αλλά στην καλύτερη τράπεζα για τους πελάτες της, τους επενδυτές και τις εποπτικές αρχές».

Σε αυτό το πλαίσιο, μεταξύ άλλων η CrediaBank το επόμενο διάστημα σκοπεύει να λανσάρει νέα προϊόντα που θα συμβάλουν στην ενίσχυση του μεριδίου αγοράς της, θα συνεχίσει την ψηφιοποίηση των υποδομών και λειτουργιών της, ενώ παράλληλα θα επεκτείνει το νέο concept στα καταστήματά της, εγκαινιάζοντας σύντομα το επόμενο τέτοιο κατάστημα στην Κρήτη.

Σταθερός στόχος της τράπεζας, όπως ανάφερε η διοίκηση, παραμένει η διαφοροποίηση των πηγών εσόδων και, προς αυτή την κατεύθυνση, η CrediaBank θα συνεχίσει μεταξύ άλλων να αναζητά επενδυτικές ευκαιρίες στη δευτερογενή αγορά. Επίσης, σκοπεύει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στο wealth management και στο bancassurance. Παράλληλα, όπως τόνισε η κ. Βρεττού, η CrediaBank εξακολουθεί να αναζητά ευκαιρίες εξαγορών.

Σε ό,τι αφορά την πιστωτική επέκταση, η κ. Βρεττού υπογράμμισε ότι η μεγέθυνση του χαρτοφυλακίου της τράπεζας είναι απολύτως ισορροπημένη, με το 50% να αφορά μεγάλους εταιρικούς πελάτες και το άλλο 50% αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιώτες. Μάλιστα, σημείωσε ότι η CrediaBank θα ξεπεράσει με ευκολία τον ετήσιο στόχο πιστωτικής επέκτασης 1 δισ. ευρώ που έχει θέσει για το 2025 και το 2026 η εκτίμηση είναι ότι θα κινηθεί κοντά στα 1,2 δισ. ευρώ.

Το χρονοδιάγραμμα για HSBC Μάλτας

Σε ό,τι αφορά την πρόοδο του deal για την εξαγορά της HSBC Μάλτας, η κ. Βρεττού εξέφρασε την πεποίθηση ότι η υπογραφή του SPA (Sales and Purchase Agreement) θα καταστεί εφικτή εντός του 2025. Αμέσως μετά η CrediaBank θα προχωρήσει με τις υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις.

Στο μεταξύ, υπάρχει ήδη συνεργασία με την HSBC Μάλτας ώστε η CrediaBank να είναι έτοιμη να την «υποδεχτεί» στις δικές της υποδομές το συντομότερο δυνατόν, κι έτσι μελλοντικά να μην υπάρχει καμία εξάρτηση από τα συστήματα της HSBC Μάλτας.

Παράλληλα, η συνεργασία με τις εποπτικές αρχές της Μάλτας (MFSA) συνεχίζεται και η CrediaBank αναμένει ότι οι απαραίτητες εποπτικές εγκρίσεις για το deal αναμένεται να έχουν δοθεί μέσα στο α’ εξάμηνο του 2026. Εν συνεχεία, η CrediaBank θα προχωρήσει με την υποχρεωτική δημόσια προσφορά προς τους μετόχους μειοψηφίας στη Μάλτα, διαδικασία που θα διαρκέσει 6-8 εβδομάδες, και στόχος είναι να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μέσα στο γ’ τρίμηνο του 2026.

Η CrediaBank έχει θέσει ως στόχο να είναι πλήρως έτοιμη σε λειτουργικό επίπεδο ως το τέλος του 2026 ή το αργότερο στο α’ τρίμηνο του 2027. Μάλιστα, τους επόμενους μήνες θα παρουσιάσει κα το νέο της business plan για την αγορά της Μάλτας.