Επιστολή Μακρόν στον Τραμπ: Ζητά άρση των κυρώσεων κατά του Τιερί Μπρετόν και του δικαστή Νικολά Γκιγιού

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν με επιστολή που έστειλε προσφάτως στον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την άρση των «αδίκως επιβληθέντων κυρώσεων» εναντίον Ευρωπαίων αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου του Γάλλου πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου Τιερί Μπρετόν και του Γάλλου δικαστή Νικολά Γκιγιού, σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα La Tribune, η οποία επικαλέστηκε αποσπάσματα της επιστολής.

«Θα ήθελα προσωπικά να επιστήσω την προσοχή σας στις κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ εναντίον Ευρωπαίων υπηκόοων, συμπεριλαμβανομένων δύο Γάλλων: του Νικολά Γκιγιού, δικαστή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, και του Τιερί Μπρετόν, πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος στον Αμερικανό ομόλογό του.

«Σας ζητώ να επανεξετάσετε τις αποφάσεις αυτές της κυβέρνησής σας και να άρετε τις άδικα επιβληθέντες κυρώσεις εις βάρος του Νικολά Γκιγιού και τον Τιερί Μπρετόν», πρόσθεσε ο Μακρόν.

Στον Τιερί Μπρετόν, ο οποίος κατηγορείται από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για «λογοκρισία» εις βάρος αμερικανικών συμφερόντων, έχει απαγορευτεί η είσοδος στις ΗΠΑ από τον Δεκέμβριο του 2025.

Ο Γάλλος ήταν ο πρωτεργάτης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA), που επιβάλλει στις πλατφόρμες κανονιστικές ρυθμίσεις, όπως να επισημαίνουν προβληματικά περιεχόμενα, κάτι που οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν προσβολή της ελευθερίας της έκφρασης.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, με την επιβολή αυτών των κυρώσεων είχε μιλήσει για «κατάφωρες πράξεις εξωεδαφικής λογοκρισίας».

«Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν κατά του Τιερί Μπρετόν υπονομεύουν την ευρωπαϊκή ρυθμιστική αυτονομία και, επιπλέον, βασίζονται σε εσφαλμένη ανάλυση: Οι ευρωπαϊκοί ψηφιακοί κανονισμοί δεν έχουν εξωεδαφική εφαρμογή και ισχύουν χωρίς διακρίσεις, εντός της ευρωπαϊκής επικράτειας, σε όλες τις εμπλεκόμενες εταιρείες», απάντησε ο Μακρόν στην επιστολή του στον Τραμπ.

Αναφορικά με τον δικαστή Νικολά Γκιγιού, του επιβλήθηκαν κυρώσεις από την Ουάσινγκτον τον Αύγουστο του 2025, μαζί με άλλους δικαστές του ΔΠΔ, για την εμπλοκή του στην υπόθεση γύρω από το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε το Δικαστήριο κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Του απαγορεύτηκε επίσης η είσοδος στις ΗΠΑ, η κάρτα Visa του -μια αμερικανική υπηρεσία-. Και δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί μια σειρά από αμερικανικές ψηφιακές υπηρεσίες, από την Airbnb έως την Amazon.

«Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στον Νικολά Γκιγιού υπονομεύουν την αρχή της δικαστικής ανεξαρτησίας και την εντολή του ΔΠΔ», τόνισε ο Μακρόν.

«Μπορώ να αντέξω για πολύ καιρό» χωρίς κάρτα Visa ή αμερικανικές ψηφιακές υπηρεσίες, δήλωσε την Τρίτη ο Γκιγιού προσερχόμενος στις Βρυξέλλες για να απαιτήσει μια ανανεωμένη δέσμευση από την ΕΕ σχετικά με τον τραπεζικό τομέα και την ψηφιακή κυριαρχία. «Αλλά δεν θα αντέξω αν δεν αλλάξει τίποτα», προειδοποίησε, πριν από μια συνάντηση με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ