ΕΕ: Προτείνει «πάγωμα» της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ λόγω του «χάους» των δασμών Τραμπ

O επικεφαλής της Επιτροπής Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μπερντ Λάνγκε προτίθεται να εισηγηθεί την αναστολή της διαδικασίας κύρωσης της, μέχρι να λάβουν λεπτομέρειες από την κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με την εμπορική της πολιτική.

Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να κρίνει παράνομη τη χρήση από τον Ντόναλντ Τραμπ του νόμου περί έκτακτης ανάγκης για την επιβολή δασμών, έχει προκαλέσει αναστάτωση στην πολιτική και οικονομική σκηνή, με την αβεβαιότητα για τι μέλλει γενέσθαι να είναι διάχυτη.

Σε αυτό το κλίμα έρχεται να προστεθεί η νέα εμπλοκή που διαφαίνεται στην εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ καθώς ο επικεφαλής της Επιτροπής Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μπερντ Λάνγκε προτίθεται να εισηγηθεί την αναστολή της διαδικασίας κύρωσης της, μέχρι να λάβουν λεπτομέρειες από την κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με την εμπορική της πολιτική.

Όπως δήλωσε, θα προτείνει την αναστολή των νομοθετικών εργασιών για την έγκριση της λεγόμενης Συμφωνίας Τέρνμπερι σε έκτακτη συνεδρίαση τη Δευτέρα «μέχρι να έχουμε μια ολοκληρωμένη νομική αξιολόγηση και σαφείς δεσμεύσεις από τις ΗΠΑ».

«Καθαρό τελωνειακό χάος εκ μέρους της κυβέρνησης των ΗΠΑ», έγραψε ο Λάνγκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή. «Κανείς δεν μπορεί πλέον να το ερμηνεύσει - μόνο αναπάντητα ερωτήματα και αυξανόμενη αβεβαιότητα για την ΕΕ και άλλους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ».

Pure tariff chaos from the US administration. No one can make sense of it anymore — only open questions and growing uncertainty for the EU and other US trading partners (1/3) — Bernd Lange (@berndlange) February 22, 2026

Υπενθυμίζεται πως η κοινοβουλευτική επιτροπή πάγωσε τη διαδικασία έγκρισης της συμφωνίας μια φορά στο παρελθόν, όταν ο Τραμπ απείλησε να προσαρτήσει τη Γροιλανδία.

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε το περασμένο καλοκαίρι μεταξύ του Τραμπ και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προβλέπει την επιβολή δασμολογικού συντελεστή 15% στις περισσότερες εξαγωγές της ΕΕ προς τις ΗΠΑ, ενώ παράλληλα θα καταργηθούν οι δασμοί στα αμερικανικά προϊόντα που κατευθύνονται στην Ένωση. Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν επίσης να επιβάλλουν δασμό 50% στις εισαγωγές ευρωπαϊκού χάλυβα και αλουμινίου.

Η Ένωση σύναψε την συμφωνία το περασμένο καλοκαίρι με την ελπίδα να αποφευχθεί ένας ολοκληρωμένος εμπορικός πόλεμος και να διατηρηθεί η υποστήριξη ασφαλείας των ΗΠΑ, ιδίως όσον αφορά την Ουκρανία. Το Κοινοβούλιο είχε ως στόχο να επικυρώσει τη συμφωνία τον Μάρτιο.

Μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Παρασκευής, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα θεσπίσει παγκόσμιο δασμό 10% για να διατηρήσει προστατευτικά εμπορικά μέτρα στον υπόλοιπο κόσμο. Το Σάββατο, δήλωσε ότι θα αυξήσει αυτόν τον συντελεστή στο 15%, προκαλώντας περισσότερες οικονομικές αναταραχές και αβεβαιότητα σχετικά με την πολιτική των ΗΠΑ.

Οι νέοι δασμοί του Τραμπ θα βασίζονται στο Άρθρο 122 του Εμπορικού Νόμου του 1974, το οποίο επιτρέπει στον πρόεδρο να επιβάλλει δασμούς για 150 ημέρες χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.

Ο Λάνγκε ρώτησε εάν η εφαρμογή αυτών των δασμών θα παραβίαζε τη συμφωνία του Τέρνμπερι. «Απαιτείται σαφήνεια και νομική βεβαιότητα προτού ληφθούν περαιτέρω βήματα», τόνισε.