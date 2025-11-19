Μέχρι 12/12 οι αιτήσεις για προσλήψεις 290 οδηγών λεωφορείων από την ΟΣΥ

Σε νέες προσλήψεις 290 οδηγών λεωφορείων προχωρά η ΟΣΥ με τη σχετική προκήρυξη να έχει αναρτηθεί στο site της εταιρείας και στη Διαύγεια.

Από σήμερα, Τετάρτη 19/11/2025, μέχρι και την Παρασκευή 12/12/2025, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν και να υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα στο www.osy.gr

Σύμφωνα με την προκήρυξη 2/2025 η πλήρωση των διακοσίων ενενήντα (290) θέσεων κλάδου ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, ειδ. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, θα γίνει με σειρά προτεραιότητας.

«Εναρμονισμένη πλήρως με την κατεύθυνση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η ΟΣΥ επικεντρώνει τις ενέργειές της στη μείωση του χρόνου των αποστάσεων, με προτεραιότητα στις βασικές γραμμές που εξυπηρετούν τον μεγαλύτερο όγκο των επιβατών, αλλά και στο σύνολο του συγκοινωνιακού δικτύου.

Η έλευση νέων οδηγών και η ένταξή τους στο συγκοινωνιακό έργο σε συνδυασμό με τις συνεχόμενες παραλαβές καινούργιων σύγχρονης τεχνολογίας οχημάτων αποτελεί τομή στον εκσυγχρονισμό των αστικών συγκοινωνιών» επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της ΟΣΥ.