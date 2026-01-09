Αγρότες: Σταδιακή άρση αποκλεισμών ενόψει της συνάντησης με τον πρωθυπουργό

Σε σταδιακή αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προσανατολίζονται οι αγρότες, οι οποίοι ετοιμάζονται να ανοίξουν τους δρόμους από σήμερα, ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησής τους με τον πρωθυπουργό την ερχόμενη Τρίτη.

Σε σταδιακή αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προσανατολίζονται οι αγρότες, οι οποίοι ετοιμάζονται να ανοίξουν τους δρόμους από σήμερα, Παρασκευή, ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησής τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την ερχόμενη Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η εικόνα στη Στερεά Ελλάδα δείχνει σαφή αποκλιμάκωση μετά την πρόσκληση της κυβέρνησης για διάλογο, χωρίς ωστόσο να τίθεται θέμα λήξης των κινητοποιήσεων.

Όλα δείχνουν ότι ο αποκλεισμός των δρόμων παγώνει ενόψει του ραντεβού με τον πρωθυπουργό, με τα τρακτέρ να αποσύρονται από τα σημεία πλήρους αποκλεισμού, παραμένοντας ωστόσο στα μπλόκα. Το μήνυμα αποδοχής της κυβερνητικής πρόσκλησης ήρθε νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης από την πρώτη αντίδραση του προέδρου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστα Τζέλα, ο οποίος, επικεφαλής του κομβόι των τρακτέρ κατά την άφιξή του στον Μπράλο, δήλωσε πως «αποδεχόμαστε την πρόσκληση της κυβέρνησης. Τα τρακτέρ θα μείνουν στα μπλόκα, με ανοιχτούς δρόμους».

Στον Μπράλο, όπου είχαν συγκεντρωθεί αγρότες από τα μπλόκα της Καρδίτσας, της Αταλάντης και του Δομοκού, αποφασίστηκε, παρουσία και του κ. Κώστα Τζέλα, ότι σε ένδειξη καλής θέλησης θα αποσυρθούν τα τρακτέρ από τον πλήρη αποκλεισμό σήμερα Παρασκευή μετά το μεσημέρι, αντί για το Σάββατο το πρωί που είχε αρχικά προγραμματιστεί .

Οι εκπρόσωποι των αγροτών στον κόμβο του Μπράλου επανέλαβαν τη διάθεσή τους να καθίσουν όλοι στο ίδιο τραπέζι με τον πρωθυπουργό και να συζητήσουν τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Παράλληλα, ξεκαθάρισαν ότι «κανένας αγώνας δεν έχει τελειώσει» και ότι τα τρακτέρ θα παραμείνουν στα μπλόκα μέχρι και τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, οπότε και θα αξιολογηθεί η κατάσταση για τη λήψη των επόμενων αποφάσεων.

Κατά τη διάρκεια της γενικής τους συνέλευσης, οι αγρότες υπογράμμισαν ότι προτίθενται να ανοίγουν λωρίδες κυκλοφορίας για τη διέλευση των οχημάτων κατά μήκος της εθνικής οδού, όπως είχε συμβεί και την περίοδο των εορτών αλλά από το μεσημέρι και μετά. Επιβεβαίωσαν, επίσης, ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις μεταξύ των μπλόκων, καθώς το Σαββατοκύριακο προγραμματίζεται νέα πανελλαδική σύσκεψη για τον καθορισμό της σύνθεσης της επιτροπής που θα εκπροσωπήσει τους αγρότες στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Στη Θήβα, μετά την ένταση που σημειώθηκε στο Καναβάρι της Θήβας ο δρόμος άνοιξε, ωστόσο οι αγρότες παραμένουν στο μπλόκο της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας. Η ένταση προκλήθηκε όταν οι αστυνομικοί ζήτησαν τη διέλευση εγκλωβισμένων οχημάτων, με τους αγρότες να αντιδρούν και να βάζουν φωτιά σε άχυρα. .

Στις 9 το βράδυ της Πέμπτης ο δρόμος έκλεισε εκ νέου. Υπήρξε όμως συμφωνία με την αστυνομία να ανοίγει προσωρινά όταν συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός οχημάτων, ώστε να αποσυμφορείται η κατάσταση.

Στο Κάστρο Βοιωτίας, οι αγρότες συζήτησαν στη γενική τους συνέλευση το ενδεχόμενο απόσυρσης των τρακτέρ σήμερα Παρασκευή το μεσημέρι, παρά το γεγονός ότι είχαν αποφασίσει αποκλεισμό του δρόμου και των παραδρόμων για 96 ώρες.

Τέλος, στη Χαλκίδα, μετά από συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στην Υψηλή Γέφυρα, αποφασίστηκε να ανοίξει σήμερα στις 10:00 το πρωί, δηλαδή 24 ώρες νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό, επίσης σε ένδειξη καλής θέλησης ενόψει του διαλόγου με τον πρωθυπουργό.

Εξακολουθεί ο 48ωρος αποκλεισμός στα τελωνεία Προμαχώνα, Εξοχής, Ευζώνων και Νίκης

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο 48ωρος αποκλεισμός που ξεκίνησαν το πρωί της Πέμπτης, σε διαφορετικές ώρες, οι γεωργοκτηνοτρόφοι στα τελωνεία Προμαχώνα και Εξοχής, στα σύνορα με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι τάσσονται υπέρ του διαλόγου με τον πρωθυπουργό, που έχει προγραμματιστεί για την προσεχή Τρίτη 13 Ιανουαρίου το απόγευμα, επισημαίνοντας πως κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι κινητοποιήσεις δεν θα βρίσκονται σε εξέλιξη. Ωστόσο, τα τρακτέρ και τα άλλα αγροτικά οχήματα θα παραμείνουν στα μπλόκα, τα οποία δεν προτίθενται να αποσύρουν. «Τασσόμαστε υπέρ του διαλόγου, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι διαλύουμε το μπλόκο» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ το μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου του Προμαχώνα, Γιάννης Τουρτούρας.

Τονίζουν πως οι οριστικές αποφάσεις για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων θα ληφθούν το ερχόμενο Σάββατο 10 Ιανουαρίου, στις 12 το μεσημέρι στη Νίκαια, όπου θα συνεδριάσει η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι διατηρούν το τελωνείο του Προμαχώνα αποκλεισμένο από τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης, εμποδίζοντας την είσοδο και έξοδο όλων των φορτηγών. Όσον αφορά τα Ι.Χ. επιβατικά οχήματα, οι ώρες διέλευσης θα καθορίζονται περιοδικά καθ' όλη τη διάρκεια του 48ωρου αποκλεισμού, με τους παραγωγούς να αποφασίζουν στο σημείο τι μέλλει γενέσθαι, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συμβολική φύση της κινητοποίησης.

Στο Νευροκόπι Δράμας, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έχουν αποκλεισμένα τα φορτηγά και τα επαγγελματικά οχήματα από τις 8:00 έως τις 18:00 το Σάββατο 10 Ιανουαρίου, ενώ τα ΙΧ επιβατικά και τα τουριστικά λεωφορεία εκτρέπονται σε παρακαμπτήριες οδούς. Το μπλόκο έχει στηθεί περίπου 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής.

Στο τελωνείο της Νίκης, η 48ωρη κινητοποίηση ξεκίνησε στις 11:00 της Πέμπτης, με κλείσιμο εισόδου και εξόδου για όλα τα φορτηγά, τα ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα και τα τουριστικά λεωφορεία. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο διέλευσης των ΙΧ επιβατηγών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων περιοδικά και για συγκεκριμένες ώρες, σύμφωνα με αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των συμμετεχόντων στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο.

Στο τελωνείο των Ευζώνων η κινητοποίηση ξεκίνησε στις 18:00 της Πέμπτης, με αποκλεισμό εισόδου και εξόδου για όλα τα οχήματα, επιτρέποντας διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Το μπλόκο ενισχύθηκε με παραγωγούς από Αριδαία, Έδεσσα, Αλμωπία και Δερβένι, διασφαλίζοντας την εφαρμογή των μέτρων καθ' όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης.

Οι παραγωγοί υπογραμμίζουν ότι οι κινητοποιήσεις τους αποσκοπούν στην ανάδειξη των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα και την απαίτηση για ουσιαστική στήριξη και δέσμευση της κυβέρνησης για βιώσιμες λύσεις.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Πιερία και Χαλκιδική, λόγω των μπλόκων

Σε ισχύ τέθηκαν την Πέμπτη προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Πιερία και Χαλκιδική, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Στην Πιερία έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων, σε τμήμα της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Αθηνών στην Πιερία, από τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (438 χιλιόμετρο) έως τον νότιο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (434 χιλιόμετρο) του αυτοκινητόδρομου.

Τα οχήματα που κινούνται στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Αθηνών με κατεύθυνση προς Αθήνα, μέσω του βόρειου ανισόπεδου κόμβου Κατερίνης, εισέρχονται αρχικά στην περιφερειακή οδό Κατερίνης ή εναλλακτικά, στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Κατερίνης (οδός Μουσών) και στη συνέχεια εισέρχονται στη δυτική παράπλευρη βοηθητική οδό του αυτοκινητόδρομου και μέσω του ανισόπεδου κόμβου Ν. Εφέσου (427 χιλιόμετρο), εισέρχονται στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Αθηνών.

Τα οχήματα που κινούνται στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Αθηνών με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη και τελικό προορισμό την Κατερίνη, εξέρχονται από τον αυτοκινητόδρομο μέσω του βόρειου ανισόπεδου κόμβου Κατερίνης (438 χιλιόμετρο).

Στη Χαλκιδική έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από το 46,5 έως το 56 χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών και στις δύο κατευθύνσεις (προς Θεσσαλονίκη και προς Ν. Μουδανιά).

Τα οχήματα με κατεύθυνση προς Ν. Μουδανιά, εισέρχονται μέσω του κόμβου Σωζοπόλεως στην παραλιακή οδό Ν. Πλαγίων - Ν. Φλογητών - Ν. Μουδανιών και μέσω του κόμβου Ν. Μουδανιών εισέρχονται στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών.

Τα οχήματα με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, εισέρχονται στην παλαιά εθνική οδό Ν. Μουδανιών - Θεσσαλονίκης και διαμέσου Ν. Τρίγλιας, Ελαιοχωρείων, Ν. Συλλάτων, εισέρχονται στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Μουδανιών από τον κόμβο Γεωπονικών.

Ιωάννινα: Μπλόκα στον κόμβο Ηγουμενίτσας-Γραικοχωρίου και επί της εθνικής οδού Ιωαννίνων- Κακκαβιάς

Στον κόμβο Ηγουμενίτσας-Γραικοχωρίου, στο 3ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού, οι αγρότες του μπλόκου της Θεσπρωτίας έκλεισαν την Πέμπτη και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας προς το λιμάνι Εξωτερικού. Μετά από τη προχθεσινή συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου και στο πλαίσιο των αποφάσεων της πανελλαδικής επιτροπής, παρέταξαν τρακτέρ, αγροτικά αυτοκίνητα στο οδόστρωμα ενώ τοποθέτησαν και μπάλες σανό. Την κινητοποίηση υποστηρίζουν τα σωματεία ταξί Θεσπρωτίας, το Εργατικό Κέντρο και οι αλιείς.

Οι αγρότες στο μπλόκο Καλπακίου, παρότι η Αστυνομία είχε αποκλείσει για τα τρακτέρ τους δρόμους προς το Τελωνείο Κακκαβιάς, κατάφεραν να φτάσουν μέσα από χωράφια λίγα χιλιόμετρα πριν τα σύνορα στον Παρακάλαμο, επί της εθνικής οδού Ιωαννίνων- Κακκαβιάς, όπου δηλώνουν ότι θα παραμείνουν για 48 ώρες ενώ δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να επιχειρήσουν να φτάσουν στο Τελωνείο.

Συνεχίζεται ο αποκλεισμός των σηράγγων στα Τέμπη από τους αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας

Σε ισχύ παραμένει ο αποκλεισμός των σηράγγων στα Τέμπη από τους Θεσσαλούς αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους. Τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα εξακολουθούν να βρίσκονται παρατεταγμένα στο σημείο, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε.

Οι αγρότες βρίσκονται σε διαβουλεύσεις μεταξύ τους για τη συνέχιση των κινητοποιήσεών τους, ενώ το Σάββατο αναμένεται η πανελλαδική σύσκεψη, όπου θα συζητηθεί το μέλλον των δράσεων και θα οριστεί επιτροπή για τη συνάντηση της ερχόμενης Τρίτης με τον πρωθυπουργό.

Σημειώνεται πως με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, Ι.Χ., φορτηγών και λεωφορείων, έχει διακοπεί και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο τμήμα από τον ανισόπεδο κόμβο Πλατυκάμπου έως τον ανισόπεδο κόμβο Πλαταμώνα, καθώς και στην Παλαιά Εθνική Οδό Ευαγγελισμού - Λεπτοκαρυάς. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών, με εκτροπές προς την Εγνατία Οδό, σύμφωνα με τις οδηγίες της Τροχαίας.

