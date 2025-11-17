Aktor: Σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες στον Οδικό Άξονα Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου

Συγκεκριμένα, αυτήν την περίοδο υλοποιούνται σημαντικές εργασίες, όπως χωματουργικές εργασίες σε όλο το μήκος επέμβασης, καθώς και εκτεταμένες εργασίες παρακάμψεων.

Εντείνονται οι εργασίες στο σημαντικό έργο του Οδικού Άξονα Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, «Τμήμα Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος - Μεθώνη» που υλοποιείται με τη μέθοδο της Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), με τα έργα να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στα περισσότερα σημεία του υπό κατασκευή νέου αυτοκινητόδρομου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Aktor.

Συγκεκριμένα, αυτήν την περίοδο υλοποιούνται σημαντικές εργασίες, όπως χωματουργικές εργασίες σε όλο το μήκος επέμβασης, καθώς και εκτεταμένες εργασίες παρακάμψεων στις περιοχές του Αεροδρομίου Καλαμάτας και του Νερόμυλου, αντίστοιχα, προκειμένου να εκτελεσθούν οι εργασίες που αφορούν το κύριο οδικό έργο.

Παράλληλα, έχουν εκκινήσει οι βασικές εργασίες κατασκευής (με τη μέθοδο αναρρίχησής και προβολοδόμησης) των Γεφυρών Γ1 και Γ2, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής πασσάλων θεμελίωσης των γεφυρών Μουρτιά, Τυφλού, Βελίκας, Νερόμυλου και Ριζόμυλου, ενώ έχουν ξεκινήσει οι εργασίες κατασκευής της κοιλαδογέφυρας Γ3. Επιπλέον, έχει ήδη ολοκληρωθεί μία σειρά από κάτω διαβάσεις, ενώ ταυτόχρονα έχει κατασκευαστεί περίπου το 30% των οχετών και των μικρών τεχνικών.

Οι εργασίες εξελίσσονται σε πολλές περιοχές του έργου, όπως στα τμήματα Καλαμάτα - Ριζόμυλος, Ριζόμυλος - Σουληνάρι και Σουληνάρι - Πύλος, καλύπτοντας τις 3 από τις 4 Γεωγραφικές Ενότητες του Έργου και σε συνολικό μήκος επέμβασης 41 χιλιόμετρα από τα 49 χιλιόμετρα του έργου.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, ύψους 239,2 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ), το οποίο θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, μέσα από έναν σύγχρονο οδικό άξονα μήκους 49 χλμ., που θα συνδέει την Καλαμάτα με την Πύλο και τη Μεθώνη - δύο σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς.

Καινοτομία του έργου είναι ότι θα υπάρχει αδιάλειπτη συντήρηση και λειτουργία για 26 χρόνια μετά την κατασκευή και παράδοσή του, διασφαλίζοντας έτσι υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για πολλά χρόνια.