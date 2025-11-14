DBRS: Αναβάθμισε την Intralot σε «B (high)» - Θετικό το trend

Διατήρησε τη θετική προοπτική μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Bally's.

Σε αναβάθμιση της αξιολόγησης της Intralot σε B (υψηλή) από B προχώρησε η DBRS ενώ διατήρησε τη θετική προοπτική μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Bally's. Η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας έρχεται μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Bally's τον Οκτώβριο του 2025 έναντι 2,7 δισ. ευρώ, η οποία άλλαξε ριζικά το επιχειρηματικό μείγμα της Intralot δίνοντας έμφαση στο επιχειρηματικό μοντέλο B2C, στην online βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών και το αθλητικό στοίχημα (70% των συνολικών εσόδων).

«Το μεγαλύτερο μέγεθος του συνδυασμένου επιχειρηματικού δυναμικού και καλύτερη διαφοροποίηση μέσω διαφόρων προϊόντων στηρίζουν την αναβάθμιση της αξιολόγησης» τονίζει ο οίκος, ενώ, επισημαίνει ότι πλέον το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της προέρχεται από τη Βρετανία. Η θετική προοπτική υποδηλώνει την πιθανή ανοδική πορεία της αξιολόγησης μόλις εκκαθαριστούν οι αβεβαιότητες με τις επιπτώσεις του φόρου τυχερών παιχνιδιών στη Βρετανία και η Intralot δημιουργήσει ιστορικό λειτουργίας με τη νέα διοίκηση.

«Η εισηγμένη είναι σε καλύτερη θέση να επωφεληθεί από τις συμπληρωματικές τεχνολογικές δυνατότητες των δύο εταιρειών στην παγκόσμια αγορά gaming και λοταρίας, δημιουργώντας ευκαιρίες διασταυρούμενων πωλήσεων στο μέλλον και αξιοποιώντας τις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές online gaming και λοταρίας. Επιπλέον, το οικονομικό προφίλ της Intralot συνεχίζει να ωφελείται από το υψηλότερο περιθώριο EBITDA και στους δύο αυτούς τομείς» υπογραμμίζεται.

«Η DBRS μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο νέας θετικής αξιολόγησης εάν, υπάρξει βιώσιμη βελτίωση στο προφίλ επιχειρηματικού κινδύνου της Intralot, όπως η συνεχής επέκταση των περιθωρίων κερδοφορίας και οι συνεχιζόμενες αποπληρωμές χρεών που βελτιώνουν τα βασικά οικονομικά μεγέθη από τα τρέχοντα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου του λόγου EBITDA χρέους προς αναλογία <3,5 x σε βιώσιμη βάση» διαμηνύεται.

Επιπλέον, η DBRS μπορεί επίσης να εξετάσει μια θετική δράση αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας εάν ο αντίκτυπος του φόρου τυχερών παιχνιδιών στη Βρετανία στις προβλεπόμενες πιστωτικές μετρήσεις είναι οριακός ή/και εάν η ελληνική εισηγμένη έχει δημιουργήσει ένα θετικό ιστορικό απόδοσης σε συνδυασμένη βάση που ευθυγραμμίζεται με τις προβλέψεις του οίκου.