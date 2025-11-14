Comcast, Paramount και Netflix ετοιμάζουν προσφορές για την Warner Bros. Discovery

Τις δικές τους προσφορές για την εξ ολοκλήρου ή μερική εξαγορά της Warner Bros. Discovery ετοιμάζουν η Comcast, η Paramount και το Netflix, με την προθεσμία για κατάθεση μη δεσμευτικών προσφορών πρώτου γύρου να λήγει στις 20 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, που επικαλείται άτομα που γνωρίζουν το θέμα, η Warner Bros. Discovery διεξάγει μια διαδικασία πλειστηριασμού με στόχο την ολοκλήρωσή της μέχρι το τέλος του 2025.

Μετά την είδηση, η μετοχή της WBD ενισχύεται 3,7% στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Η WBD αποτελείται από δύο ξεχωριστές μονάδες: μία που καλύπτει την υπηρεσία streaming και τα στούντιο της και μία που στεγάζει τις επιχειρήσεις καλωδιακής τηλεόρασης, συμπεριλαμβανομένων των CNN και TNT.

Η Comcast και το Netflix ενδιαφέρονται μόνο για μια πιο περιορισμένη προσφορά, για το μισό streaming και τα στούντιο, ενώ η Paramount του Ντέιβιντ 'Ελισον εξακολουθεί να θέλει να αγοράσει ολόκληρη την εταιρεία, όπως ανέφεραν οι πηγές στην WSJ.

Η Paramount προσέφερε 23,50 δολάρια ανά μετοχή, με έντονη τάση προς τα μετρητά, στην πιο πρόσφατη από τις πολλαπλές προσφορές της.

Η τιμή που θα ήταν διατεθειμένες να πληρώσουν το Netflix ή η Comcast για τις πιο περιορισμένες επιδιώξεις τους δεν έχει γίνει γνωστή.

Το ενδιαφέρον της Paramount είναι καλά τεκμηριωμένο και εκτεταμένο. Η εταιρεία θεωρείται ότι ευνοείται από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και η εξαγορά της WBD θα μετατρέψει την Paramount σε έναν παγκόσμιο γίγαντα, με δίκτυα, στούντιο και ακίνητα σε όλη την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.