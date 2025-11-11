Κυπαρίσσης (Optima): Αντέχουμε στην πίεση του ανταγωνισμού στην τιμολόγηση δανείων

Όσον αφορά στο ζήτημα του ανταγωνισμού σε επίπεδο τιμολόγησης και spreads, o κ. Κυπαρίσσης ανέφερε πως «είμαστε σε θέση να αξιοποιήσουμε καλύτερα και αποδοτικότερα τον ισολογισμό της τράπεζας». «Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι πελάτες είναι πρόθυμοι να πληρώσουν ακόμη και ένα ελαφρώς υψηλότερο spread στην Optima για να λάβουν καλύτερες υπηρεσίες. Για να λάβουν το δάνειο τη στιγμή που θέλουν» ανέφερε ο CEO.

Σε τροχιά υπέρβασης των φετινών της στόχων βρίσκεται η Optima Bank μετά την ολοκλήρωση του εννεαμήνου. Η τράπεζα κατέγραψε καθαρά κέρδη 123,4 εκατ. ευρώ (στόχος για πάνω από 160 εκατ. ευρώ φέτος) και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων στο 25,3% (άνω του 22%) που την κατατάσσει πρώτη στην Ελλάδα (14,6% για τις συστημικές) και ανάμεσα στις κορυφαίες στην Ευρώπη (14,1% ευρωπαϊκός μέσος).

Τα μεγέθη του τρίτου τριμήνου ευθυγραμμίστηκαν σε μεγάλο βαθμό με τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Η τράπεζα κατέγραψε αύξηση των ενήμερων δανείων κατά 183 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση, με τις εκταμιεύσεις στα 746 εκατ. ευρώ. Έτσι, κατεγράφη καθαρή πιστωτική επέκταση 772 εκατ. ευρώ φέτος με το δανειακό χαρτοφυλάκιο να φτάνει στα 4,428 δισ. ευρώ. Από αυτά, 1,042 δισ. αφορούν επιχειρηματικά δάνεια και τα υπόλοιπα αφορούν δάνεια στο πεδίο της λιανικής. Να σημειωθεί πως η Optima έχει θέσει στόχο για καθαρή πιστωτική επέκταση 1 δισ. ευρώ περίπου, ήτοι προς τα 4,6 δισ. ευρώ σε υπόλοιπο ενήμερων δανείων.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο της τράπεζας αν και παραμένει σημαντικά υψηλότερο έναντι των τεσσάρων συστημικών, υποχώρησε στο τρίτο τρίμηνο στο 3,22% έναντι 3,47% στο δεύτερο τρίμηνο (στο 2,38% κατά μέσο για τις τέσσερις μεγάλες). Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Optima κ. Δημήτρης Κυπαρρίσης επισήμανε πως εάν τα επιτόκια σταθεροποιηθούν στα τρέχοντα επίπεδα, δεν θα πρέπει να αναμένεται μεγάλη πίεση στο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο από το τελευταίο τρίμηνο και έπειτα.

Όσο αφορά το ζήτημα του ανταγωνισμού σε επίπεδο τιμολόγησης - spreads, o κ. Κυπαρίσσης ανέφερε πως «είμαστε σε θέση να αξιοποιήσουμε καλύτερα και αποδοτικότερα τον ισολογισμό μας. Η αγορά έχει δείκτη δανείων προς καταθέσεις κάτω του 65% και εμείς είμαστε κοντά στο 80%. Αυτό σημαίνει ότι κερδίζουμε υψηλότερο περιθώριο από ένα μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου μας από ό,τι μπορεί η υπόλοιπη αγορά. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει στην αγορά, εκτός αν αλλάξει ολόκληρη η αγορά και υπάρξει πολύ υψηλή αύξηση δανείων».

Επιπλέον, το δανειακό χαρτοφυλάκιό της τράπεζας εστιάζει σε τμήματα της αγοράς με υψηλότερο περιθώριο. Δεν έχουμε στεγαστικά δάνεια και δεν είμαστε τόσο ισχυροί στα πολύ μεγάλα εταιρικά σχήματα όπου υπάρχει πολύ σφιχτή τιμολόγηση». Σε ερώτηση σχετικά με το αν βλέπει πίεση, ακόμη και στα τμήματα της αγοράς που δραστηριοποιείται περισσότερο η τράπεζα, ο κ. Κυπαρρίσης απάντησε καταφατικά, λέγοντας πως «τα νέα δάνεια που χορηγούμε το 2025 έρχονται με χαμηλότερο spread από τα δάνεια που χορηγούσαμε το 2021 - 2023 ή ακόμα και το 2024. Παρ' όλα αυτά, καταφέραμε να αντισταθμίσουμε αυτήν την πίεση με την ποιότητα των υπηρεσιών, την ταχύτητα και την ευελιξία που διαθέτουμε. Με άλλα λόγια, υπάρχουν περιπτώσεις πελατών που είναι πρόθυμοι να πληρώσουν ακόμη και ένα ελαφρώς υψηλότερο spread στην Optima για να λάβουν καλύτερες υπηρεσίες. Για να λάβουν το δάνειο τη στιγμή που θέλουν».

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν στα 52,2 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο, έναντι 51,7 εκατ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο του 2025. Τα καθαρά έσοδα από τόκους προερχόμενα από τα ενήμερα δάνεια υποχώρησαν κατά 0,6 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση, εξαιτίας της χαμηλότερης τιμολόγησης και της ηπιότερης πιστωτικής επέκτασης. Αντίστοιχα, μείωση καταγράφηκε στα έσοδα από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων κατά 1,6 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, οι παραπάνω πιέσεις υπεραντισταθμίστηκαν από τα έσοδα που έλαβε η τράπεζα από τη εναπόθεση ρευστότητας στην κεντρική τράπεζα και την διατραπεζική αγορά. Σταθερή η πίεση από τις καταθέσεις στα 14 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες της τράπεζας ενισχύθηκαν περαιτέρω, στα 14,7 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο (από 13,3 εκατ. στο δεύτερο τρίμηνο), με βασικό μοχλό ανάπτυξης το asset management και brokerage. Όπως ανέφερε ο κ. Κυπαρίσσης «όλες οι προμήθειες που σχετίζονται με τις αγορές υπόκεινται στις συνθήκες αυτών. Αισθανόμαστε αρκετά σίγουροι για τις αγορές για το υπόλοιπο του έτους και για το 2026. Επιπλέον, η τράπεζα έχει ενισχύσει τις δυνατότητές της στο κομμάτι της επενδυτικής τραπεζικής και έχει συμμετάσχει σε όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην ελληνική αγορά. Σε αυτό το δρόμο θα συνεχίσει».

Από την άλλη, οι καταθέσεις της τράπεζας αυξήθηκαν κατά 456 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο, στα 5,648 δισ. ευρώ, με το 55% να είναι προθεσμιακού χαρακτήρα (στόχος για 50% περίπου για φέτος). Το 39% της καταθετικής βάσης αφορά προθεσμιακές ιδιωτών πελατών και το 16% εταιρειών και επιχειρήσεων. Η μεγαλύτερη απορρόφηση σε επίπεδο καταθέσεων αφορά προθεσμιακές ιδιωτών που ενισχύθηκαν κατά 722 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο και σε ετήσια βάση, με ακόμη 456 εκατ. ευρώ να εισέρχονται στην τράπεζα και να αφορούν καταθέσεις όψεως - ταμιευτηρίου κτλ.