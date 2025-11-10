Επίσκεψη του DFC στο Θριάσιο

Την επίσκεψη τίμησε με την παρουσία του ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Υψηλόβαθμο κλιμάκιο της διοίκησης του U.S. International Development Finance Corporation (DFC) επισκέφθηκε το Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο (ΘΕΚ), με στόχο την ενημέρωση για την πρόοδο του έργου και τη διερεύνηση ευκαιριών συνεργασίας στο πλαίσιο των στρατηγικών υποδομών της χώρας. Το έργο αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής και Αμερικανικής Στρατηγικής του «Κάθετου Άξονα» και συμβάλλει στην δημιουργία ενός ανταγωνιστικού και διασυνδεδεμένου διαδρόμου στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επίσκεψη αναδεικνύει τη συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ στους τομείς των υποδομών, των logistics και της πράσινης ανάπτυξης. Στο επίκεντρο της επίσκεψης τέθηκε και η συνεργασία μεταξύ Θριασίου Εμπορευματικού Κέντρου και Ναυπηγείων Ελευσίνας (έργο που χρηματοδοτείται από το DFC) με σκοπό την δημιουργία ενός ενιαίου βιομηχανικού και εμπορευματικού οικοσυστήματος στην Δυτική Αττική.

Ο στόχος είναι η κάθετη ολοκλήρωση της αλυσίδας μεταφορών (θαλάσσιες – χερσαίες – σιδηροδρομικές) και η προσέλκυση νέων εμπορικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων στην περιοχή. Η γεωγραφική εγγύτητα και η λειτουργική συμπληρωματικότητα των δύο εγκαταστάσεων δημιουργούν μια μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης ενός διασυνδεδεμένου διαδρόμου υποδομών (Western Attica Logistics Corridor), με δυνατότητες προσέλκυσης διεθνών «operators».

Το Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο είναι το πρώτο ολοκληρωμένο εμπορευματικό κέντρο της Ελλάδας και έργο στρατηγικής σημασίας για την οικονομία και την εφοδιαστική αλυσίδα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. «Αποτελεί πρότυπο σύγχρονης, στρατηγικής και βιώσιμης ανάπτυξης υποδομών στην περιοχή, το οποίο αναπτύσσεται από την Goldair σε έκταση 588.000 τ.μ. με 266.000 τ.μ. εγκαταστάσεων, και αντιπροσωπεύει μια επένδυση ύψους 300 εκατ. ευρώ» τονίζεται.

Βασικά στοιχεία του έργου:

Σιδηροδρομική σύνδεση εντός των εγκαταστάσεων και άμεση πρόσβαση στο λιμάνι του Πειραιά, στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και στην Αττική Οδό

265.000 τ.μ. αποθηκευτικών χώρων

Πλήρης ενεργειακή αυτονομία

Δημιουργία 3.000 νέων θέσεων εργασίας

Η χρηματοδότηση του έργου θα πραγματοποιηθεί από κοινού από DFC και Τράπεζα Πειραιώς, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή εμπιστοσύνη στην αναπτυξιακή δυναμική της χώρας και τον στρατηγικό ρόλο του Θριασίου ως κόμβου εμπορευματικών και ενεργειακών ροών. Η επίσκεψη αναδεικνύει το αυξανόμενο ενδιαφέρον των ΗΠΑ για επενδύσεις σε κρίσιμες υποδομές που προάγουν την περιφερειακή σταθερότητα και δημιουργούν νέους πόλους ανταγωνισμού και συνεργασίας στο διεθνές εμπόριο και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Στην επίσκεψη συμμετείχαν υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι του DFC οι κκ:

Conor Coleman -DFC Head of Investments,

Mateo Goldman -Senior Vice President for Investments & DFC Deputy Head of Investments,

Conner Mieth -DFC Senior Advisor,

Thomas Haslett -DFC A/MD for Energy, Critical Minerals, Africa, Middle East/North Africa.

Την επίσκεψη τίμησε με την παρουσία του ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Την παρουσίαση του έργου και την ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του Θριασίου έκανε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΘΕΚ κ. Βασίλης Μαγκλάρας, ο οποίος δήλωσε: «Η σημερινή επίσκεψη του DFC στο Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο αποτελεί μια σημαντική στιγμή για το εμβληματικό έργο του Θριασίου Εμπορευματικού Κέντρου. Η παρουσία μιας τόσο υψηλόβαθμης αποστολής από τις Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαιώνει τη στρατηγική σημασία του Θ.Ε.Κ και ενισχύει τη διεθνή εμπιστοσύνη στις ελληνικές υποδομές και τις δυνατότητές μας. Το Θριάσιο εξελίσσεται σε πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης και σημείο αναφοράς για τη νέα εποχή των logistics στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και είμαστε περήφανοι γι’ αυτό».