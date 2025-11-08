Γιατί η Γαλλική Veolia θέλει την εταιρεία «Μεσόγειος» - Στο στόχαστρο η αγορά διαχείρισης υδάτων/αποβλήτων

Διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον κολοσσό Veolia και την εγχώρια εξειδικευμένη εταιρεία διαχείρισης υδάτινων πόρων και αποβλήτων «Μεσόγειος» για απόκτηση πλειοψηφικού μετοχικού ποσοστού της δεύτερης. Το Γαλλικό παρελθόν με την Ελλάδα. Η συγκυρία και οι μπίζνες.

Στο στόχαστρο του γαλλικού κολοσσού Veolia, γνωστού στην χώρα μας και από το παρελθόν όταν επιχειρούσε την «είσοδό» του στον λεγόμενο των «νερών», φαίνεται να βρίσκεται η εταιρεία «Μεσόγειος», μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρίες διαχείρισης αποβλήτων και υδάτινων πόρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι σε εξέλιξη επαφές και διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές για την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Μεσόγειος από τη Veolia. Πάντως, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εν πρέπει να αναμένονται άμεσα εξελίξεις, δηλαδή εντός του 2025, καθώς, εφόσον οι συζητήσεις προχωρήσουν θετικά και βγει «λευκός καπνός», η συμφωνία εκτιμάται ότι θα υπογραφεί στα μέσα του επόμενου έτους.

Ωριμάζουν το ενδιαφέρον και η αγορά

Υπενθυμίζεται ότι το insider.gr είχε αναδείξει τα σενάρια για ενδιαφέρον των Γάλλων για εγχώριο επιχειρηματικό πόλο από τις αρχές Οκτωβρίου, κάνοντας λόγο για «μνηστήρα» που έχει εμφανιστεί για χάρη της εταιρείας Μεσόγειος. Μάλιστα, κατά καιρούς έχει ακουστεί ότι ενδιαφέρον για τη Μεσόγειος είχαν δείξει και άλλα σχήματα, όπως εγχώρια, με σενάρια να θέλουν και τον όμιλο Μυτιληναίου ως εκ των παλιών ενδιαφερόμενων. Για την ώρα, φαίνεται ότι οι Γάλλοι είναι σε στενές επαφές με την εταιρεία στην οποία επικεφαλής είναι το γνωστό στέλεχος της αγοράς Διονύσης Γεωργόπουλος.

Αξίζει, επίσης, να θυμίσουμε ότι τον περασμένο Μάρτιο το insider.gr αποκάλυπτε τη σύσταση εταιρείας Veolia Services Greece, από πληρεξούσιο της «VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE SΑ» (με «βάση» στην 21 rue La Boetle, 75008, στο Παρίσι), με διάρκειας ζωής 99 ετών και αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 100 χιλ. ευρώ. Η εταιρεία, μεταξύ των πολλών… δράσεων που έχει στη «λίστα» με το αντικείμενό της, είναι «οτιδήποτε αφορά σε διαχείριση υδάτων εν γένει (λειτουργία, συντήρηση εγκαταστάσεων, αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων, συντήρηση δικτύων, υπηρεσίες αποστράγγισης, χαρτογράφηση δικτύων, επεξεργασία, αξιοποίηση και παροχή ύδατος), αποβλήτων - περιβάλλοντος, ήτοι η μελέτη, εφαρμογή, συντήρηση και παροχή υπηρεσιών λειτουργίας συστημάτων διαχείρισης και εξοικονόμησης υδάτινων και ενεργειακών πόρων, η ανάληψη και εκπόνηση μελετών και η παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών συμβούλου πάσης φύσεως δημοσίων και ιδιωτικών έργων και εργασιών, οι υπηρεσίες διαχείρισης και επεξεργασίας λυμάτων (ενδεικτικά, λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων), η συλλογή, μεταφορά, διαχείριση, επεξεργασία, αξιοποίηση, εκμετάλλευση και εμπορία υγρών και στερεών αποβλήτων (επικινδύνων ή μη και τοξικών ή μη)». Χωρίς τα παραπάνω να είναι τα μοναδικά που φαίνεται να την ενδιαφέρουν, καθώς ο σκοπός της περιλαμβάνει επίσης ενέργεια, facility management, έως αφαλατώσεις, τηλεπικοινωνίες, βιομηχανικά έργα κ.α.., ο σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων ενεργειακής και περιβαλλοντικής αποδοτικότητας για κτίρια και βιομηχανίες αλλά και… ΣΔΙΤ – Παραχωρήσεις.

Όπως εκτιμάται η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην ωρίμανσης του κλάδου, που πλέον απαιτεί τη συμμετοχή περισσότερων ιδιωτικών κεφαλαίων για να στηρίξει την επόμενη φάση ανάπτυξης, με τα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής και της λειψυδρίας να φέρουν σε «πρώτο πλάνο» την αναγκαιότητα για έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, κι ενώ φαίνεται να υπάρχει κινητικότητα και στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων. Δύο τομείς στους οποίους η Μεσόγειος έχει σημαντική θέση και η Veolia… έντονο ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε στο πρόσφατο συνέδριο, Green Deal Greece 2025, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του υπουργείου Περιβάλλοντος, Μανώλης Γραφάκος, σήμερα λειτουργούν 13 Μονάδες Αξιοποίησης Αποβλήτων (ΜΑΑ) και 26 βρίσκονται υπό κατασκευή. Όπως ανέφερε, απομένουν μόλις τρεις μονάδες προκειμένου να καλυφθεί το σύνολο της επικράτειας, εκτός της Αττικής. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να δημοπρατηθούν τρεις νέες ΜΑΑ στο Νότιο Αιγαίο, καθώς και δύο στη Στερεά Ελλάδα, σε Λαμία και Χαλκίδα. Παράλληλα, στις αρχές του 2026 προγραμματίζεται η προκήρυξη της τελευταίας ΜΑΑ, που θα εξυπηρετεί Λέσβο και Σάμο. Όλα τα παραπάνω έργα θα υλοποιηθούν μέσω ΣΔΙΤ (Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα). Σε εκκρεμότητα, ωστόσο, παραμένει η διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής. Οι δύο μεγάλοι διαγωνισμοί για σύγχρονες μονάδες σε Φυλή και Σχιστό έχουν «κολλήσει» εδώ και χρόνια, αν και το τελευταίο διάστημα παρατηρείται κάποια κινητικότητα.

Στο ίδιο συνέδριο κ. Διονύσης Γεωργόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος στη ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, ξεκαθάρισε ότι «δεν μας λείπουν χρήματα» και ότι η λύση του προβλήματος βρίσκεται στη σωστή διαχείριση του νερού, στην τιμολογιακή πολιτική και στην εισπραξιμότητα. Μάλιστα, σημείωσε ότι ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να γίνει μέρος της λύσης, από κοινού με τον δημόσιο τομέα. Πρότεινε, μεταξύ άλλων, να γίνει μια κεντρική διαχείριση των νησιών, έστω και σε επιμέρους ομάδες, μέσω ενός δημόσιου οργανισμού. Και μετά ο ιδιωτικός τομέας να μπει ως out-sourcing, συμπλήρωσε, συνεισφέροντας με καινοτόμες λύσεις, όπως η υιοθέτηση των ψηφιακών διδύμων, όπου όλα μπορούν να παρακολουθούνται μέσω μιας οθόνης.

Ποιοι είναι οι εμπλεκόμενοι επιχειρηματικοί πόλοι

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρία Μεσόγειος έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων (στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων και των βιολογικών καθαρισμών) ύψους 700 εκατ. ευρώ. Βάσει των στοιχείων του ισολογισμού της για το 2024 έχει κατασκευάσει ή και λειτουργεί 7 μονάδες ανάκτησης και ανακύκλωσης με πάνω από 300 εργαζομένους. Υλοποιεί επιπλέον 8 μονάδες, οι οποίες θα τεθούν σε λειτουργία έως το 2028. Όπως επισημαίνει η διοίκησή της τα κύρια έσοδα του κλάδου διαχείρισης απορριμμάτων σταδιακά μετατοπίζονται από την κατασκευή και θα προέρχονται πλέον από σταθερές χρηματικές ροές από gate fees και από πωλήσεις ανακυκλώσιμων υλικών και ανανεώσιμης ενέργειας.

Η Μεσόγειος ιδρύθηκε το 2000. Ελέγχεται σε ποσοστό 70% από τον Διονύσιο Γεωργόπουλο, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλό της και μέλη της οικογένειάς του. Κατά την προηγούμενη χρήση η Μεσόγειος (σε επίπεδο ομίλου) σημείωσε αύξηση, εσόδων 19%, από 134,501 εκατ. το 2023 σε 159,765 εκατ. και EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) 47% στα 37,189 εκατ. από 25,642 εκατ. ευρώ με το ποσοστό του μικτού κέρδους να διαμορφώνεται στο 29%. Οι βασικοί τομείς της δραστηριότητά της είναι η διαχείριση στερεών αποβλήτων (ανάκτηση - ανακύκλωση) και υδάτινων πόρων (νερού και υγρών αποβλήτων), οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (κυρίως μέσω της θυγατρικής εταιρίας MES Energy) και οι ψηφιακές εφαρμογές και υπηρεσίες στους τομείς της πράσινης οικονομίας (μέσω θυγατρικής εταιρείας).

Στο σχεδιασμό της περιλαμβάνεται η περαιτέρω επέκτασή της στο εξωτερικό (κυρίως σε χώρες της Μέσης Ανατολής, της Κεντρικής Ασίας και της Ανατολικής Ευρώπης) η οποία μέχρι σήμερα περιοριζόταν σε παροχή εμπειρίας και τεχνογνωσίας μέσω κοινοπραξιών. Για το σκοπό αυτό πέρυσι ίδρυσε την Mesogeos International.

O γαλλικός κολοσσός Veolia, με δράση στους τομείς, μεταξύ άλλων, διαχείρισης υδάτων, αποβλήτων αλλά και ενέργειας, με έσοδα σχεδόν 45 δισ. ευρώ το 2024, με περίπου 215 χιλ. εργαζόμενους και παρουσία σε σχεδόν 60 χώρες, πέρυσι παρείχε σε 111 εκατ. κατοίκους πόσιμο νερό και σε 98 εκατ. εγκαταστάσεις αποχέτευσης, παρήγαγε 42 εκατομμύρια μεγαβατώρες ενέργειας και επεξεργάστηκε 65 εκατομμύρια τόνους αποβλήτων.

Προ ολίγων ετών είχε εμπλακεί στη «μάχη» απόκτησης μετοχικού πακέτου και ελέγχου μια άλλης ισχυρής γαλλικής εταιρείας, της Suez, επίσης γνωστής για την παρουσία της στην Ελλάδα, έχοντας μετοχικό μερίδιο στην ΕΥΑΘ, αλλά και συμμετοχή κατά καιρούς σε διαγωνισμούς και δραστηριότητες στην χώρα (π.χ. για υδάτινους πόρους, φράγματα, Ψυττάλεια) αλλά και σε… σενάρια (παλιά ως υποψήφιος επενδυτής της ΕΥΔΑΠ). Μάλιστα, η Veolia, που κάποτε είχε κάνει συμφωνία με τη MIG για μπίζνες στο νερό, όπως παλιότερα είχαμε αναφέρει, φέρονταν μέχρι και υποψήφια, μαζί με άλλες γαλλικές εταιρείες για αρδευτικά ΣΔΙΤ, ενδεχομένως και άλλα projects.

