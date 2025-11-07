Προς εξαγορά της ITV η Sky - Κοντά σε deal 2,15 δισ. δολαρίων η Comcast

Η μετοχή της ITV έχει υποχωρήσει 8% φέτος και περίπου 75% από το 2015,

Σε συνομιλίες σχετικά με πιθανή πώληση της μονάδας μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας (M&E) της ITV για 1,6 δισ. στερλίνες (2,15 δισ. δολάρια) συμπεριλαμβανομένου του χρέους βρίσκεται η Sky, που ανήκει στην Comcast.

Το τμήμα M&E της ITV, το οποίο περιλαμβάνει τα κανάλια και την πλατφόρμα streaming ITVX, εξαρτάται από τα έσοδα του μάρκετινγκ και ο όμιλος έχει πληγεί σοβαρά από την αδυναμία στην αγορά των διαφημίσεων.

Τα έσοδα από διαφημίσεις θα είναι 9% χαμηλότερα στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με τις προβλέψεις, ενώ οι συζητήσεις για ένα deal θεωρούνται ακόμη προκαταρκτικές.

Το ITV είχε συνομιλίες σε αρχικό στάδιο με τον όμιλο RedBird IMI του Άμπου Ντάμπι, σχετικά με μια πιθανή συγχώνευση των αντίστοιχων δραστηριοτήτων παραγωγής τους.

Η μονάδα M&E του ITV είχε έσοδα 955 εκατ. στερλινών (1,28 δισ. δολαρίων) και προσαρμοσμένα κέρδη, τόκους, φόρους και αποσβέσεις 35 εκατ. στερλινών στο εξάμηνο έως τα τέλη Ιουνίου.

Τη συμφωνία συμβουλεύουν οι Morgan Stanley και η Robey Warshaw, που εξαγοράστηκε πρόσφατα από την Evercore - οι ίδιες τράπεζες που είχαν εμπλακεί και στην εξαγορά της Sky από την Comcast το 2018. Η μετοχή της ITV έχει υποχωρήσει 8% φέτος και περίπου 75% από το 2015,