Alpha Bank: Ιστορικό υψηλό στα κέρδη, ισχυρή απόδοση κεφαλαίων - Ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας με UniCredit

Καθαρά κέρδη 704 εκατ. ευρώ (+44%) κατέγραψε Alpha Bank στο 9μηνο, επιτυγχάνοντας το 75% του ετήσιου στόχου, με θετική δυναμική στα έσοδα από τόκους για δεύτερο συνεχές τρίμηνο και ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια (FL CET1 15,7%). Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) ανήλθαν στα 0,27 ευρώ, με απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTBV) στο 13,9%

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Τράπεζα έχει σχηματίσει στο 9μηνο πρόβλεψη ύψους 352 εκατ. ευρώ για διανομή μερίσματος στους μετόχους, ενώ αναμένεται να καταβάλει προμέρισμα 111 εκατ. ευρώ εντός του Δεκεμβρίου.

Παράλληλα, τα καθαρά έσοδα τόκων αυξήθηκαν για δεύτερο συνεχές τρίμηνο, φτάνοντας τα 402 εκατ. ευρώ στο Q3 (+1 ποσοστιαία μονάδα), επιβεβαιώνοντας ότι έχει ξεπεραστεί το χαμηλότερο σημείο των εσόδων από τόκους (NII) και ότι η δομή του ισολογισμού τοποθετεί την τράπεζα σε ευνοϊκή θέση για μελλοντική ανάπτυξη, ακόμη και σε περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων. Τα έσοδα από προμήθειες το 9μηνο διαμορφώθηκαν στα 349 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 14% ετησίως.

Τα έσοδα από διαχείριση κεφαλαίων έχουν διπλασιαστεί από το 2022, ενώ η καθαρή πιστωτική επέκταση στο 9μηνο διαμορφώνεται στα 2,2 δισ. ευρώ, με τις επιχειρήσεις να οδηγούν την ανάπτυξη. Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε κατά 13% ετησίως.

Ο CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε: «Είχαμε κέρδη μετά φόρων ύψους 187 εκατομμυρίων ευρώ στο τρίτο τρίμηνο, υπογραμμίζοντας τη δύναμη του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μας μοντέλου. Για τους πρώτους εννέα μήνες, τα κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 44% σε ετήσια βάση στα 704 εκατομμύρια ευρώ Έτσι παρά την σημαντική αύξηση των χρηματοδοτήσεων καθώς και την ολοκλήρωση στρατηγικών κινήσεων, και παρόλο που κάνουμε πρόβλεψη για διανομή κερδών ίση με το 50% της κερδοφορίας του εννεάμηνου, ο κεφαλαιακός δείκτης CET1 είναι στο προ-φόρμα στο 15.8%, δηλαδή περίπου τρεις ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον στόχο.

Αυτό μας επιτρέπει όχι μόνο να υλοποιήσουμε όλες τις οργανικές μας φιλοδοξίες αλλά μέσω του καθορισμένου πλαισίου κατανομής κεφαλαίου μας να συνεχίσουμε τις πειθαρχημένες εξαγορές που επιταχύνουν την στρατηγική μας καθώς και να διανέμουμε αυξανόμενες αποδόσεις στους μετόχους, όπως τα 352 εκατομμύρια ευρώ για το εννεάμηνο, συμπεριλαμβανομένου ενός ενδιάμεσου μερίσματος χρήσης ύψους 111 εκατομμυρίων ευρώ που θα καταβληθεί τον Δεκέμβριο στους μετόχους μας».

Διευρύνεται η στρατηγική συνεργασία με τη UniCredit

Κεντρικός πυλώνας του μετασχηματισμού και της ανάπτυξης της τράπεζας παραμένει η στρατηγική της συνεργασία με την UniCredit. Την περασμένη εβδομάδα, ο ιταλικός τραπεζικός όμιλος UniCredit προχώρησε σε αύξηση της συμμετοχής του στην Alpha Bank, φτάνοντας περίπου στο 29, 5%. Η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή του στη στρατηγική συνεργασία, η οποία ήδη αποδίδει απτά αποτελέσματα. Μέσω αυτής, οι πελάτες της Τράπεζας αποκτούν πρόσβαση στο πανευρωπαϊκό δίκτυο της UniCredit με φυσική παρουσία σε 13 χώρες, καθιστώντας την Alpha Bank πύλη προς την Ευρώπη και την τράπεζα επιλογής για περισσότερους από 5.000 εταιρικούς πελάτες στην Ελλάδα.

Μεταξύ των βασικών επιτευγμάτων της συνεργασίας αυτής είναι η επιτυχής διάθεση της σειράς επενδυτικών προϊόντων Onemarkets (πωλήσεις άνω των €880 εκατ.), η από κοινού χρηματοδότηση με ενέγγυων πιστώσεων και εγγυητικών επιστολών ύψους €300 εκατ., η έγκριση €475 εκατ. σε διεθνείς κοινοπρακτικές χρηματοδοτήσεις της Unicredit, καθώς και διμερείς συναλλαγές συναλλάγματος ύψους €650 εκατ. από την αρχή του έτους. Παράλληλα, η ενσωμάτωση στον τομέα Capital Markets & Advisory προχωρά δυναμικά, με ανάπτυξη νέων επενδυτικών έργων.

Πέρα από τα επιχειρηματικά αποτελέσματα, η Alpha Bank αξιοποιεί την τεχνογνωσία της UniCredit σε τομείς όπως το customer experience, την απλοποίηση διαδικασιών, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη κανονιστική συμμόρφωση - παράγοντες κρίσιμοι για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της Τράπεζας.

Ολοκλήρωση της εξαγοράς της Astrobank

Στο τέλος Οκτωβρίου, η θυγατρική της Alpha Bank, Alpha Bank Cyprus Ltd, ολοκλήρωσε την εξαγορά του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού καθώς και του προσωπικού της AstroBank, καθιστώντας την πλέον την τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα στην Κύπρο.

Με την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Alpha Bank Κύπρου διαθέτει πλέον:

• Ενεργητικό > €6,6 δισ.

• Χορηγήσεις > €2 δισ.

• Καταθέσεις > €5,6 δισ.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει σημαντικά τη δυνατότητα της Τράπεζας να προσφέρει ολοκληρωμένες τραπεζικές υπηρεσίες σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και θεσμικούς πελάτες στην κυπριακή αγορά.

Η Συναλλαγή αναμένεται να έχει θετική επίδραση στα Κέρδη ανά Μετοχή (EPS) του Ομίλου κατά ~5%, με περιορισμένη επίπτωση στον δείκτη CET1 (~40 μονάδες βάσης), επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής αξιοποίησης μη οργανικής ανάπτυξης.

Η εξαγορά της AstroBank αποτελεί ορόσημο στην υλοποίηση της στρατηγικής προτεραιότητας της Alpha Bank για ενίσχυση της παρουσίας της στις αγορές της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Μέσω της συνεργασίας με την UniCredit, η Τράπεζα λειτουργεί ως γέφυρα με την Ευρώπη, ενισχύοντας τη ροή κεφαλαίων, επενδύσεων και επιχειρηματικών ευκαιριών, δημιουργώντας ουσιαστική και διαρκή αξία για τους Πελάτες, τους Μετόχους και τις κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται.

