Tax & Labour

ΟΠΕΚΑ: 197.000 ευρώ σε 197 επιτυχόντες μαθητές/τριες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2025

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΟΠΕΚΑ: 197.000 ευρώ σε 197 επιτυχόντες μαθητές/τριες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2025
Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα του ΛΑΕ / ΟΠΕΚΑ στην επίσημη ιστοσελίδα www.opeka.gr.

Πραγματοποιήθηκε η καταβολή ποσού 197.000 ευρώ, για το νέο πιλοτικό πρόγραμμα των χρηματικών βραβείων -Υποτροφίες σε επιτυχόντες/ούσες μαθητές/τριες στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2025 στην τριτοβάθμια εκπαίδευση- σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Όπως αναφέρεται, στη φετινή πρώτη πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος προβλεπόταν η χορήγηση χρηματικού βραβείου- Υποτροφίας, 1.000 ευρώ σε 650 επιτυχόντες/ούσες μαθητές/τριες στις πανελλαδικές εξετάσεις το έτος 2025 στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το νέο πιλοτικό πρόγραμμα αφορούσε τέκνα, που ήταν άμεσα ή έμμεσα δικαιούχοι του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, εφόσον:

  • εγγράφονται για πρώτη φορά σε εκπαιδευτικό ίδρυμα της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχοντας επιτύχει στις πανελλαδικές εξετάσεις το έτος 2025, και
  • η μητέρα τους είναι άμεσα δικαιούχος των παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ και έχει τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, που είναι επίσης δικαιούχοι του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα του ΛΑΕ / ΟΠΕΚΑ στην επίσημη ιστοσελίδα www.opeka.gr.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Την ώρα που οι αγρότες μας είναι στα μπλόκα, βουλγαρική εταιρεία καλλιεργεί στη Ρουμανία με τρακτέρ χωρίς οδηγό!

Χριστουγεννιάτικος «μποναμάς» σήμερα για συνταξιούχους, γονείς, άνεργους και δικαιούχους επιδομάτων

Επίδομα θέρμανσης: Έρχεται η προκαταβολή στους δικαιούχους - Πότε θα δουν τα χρήματα στον τραπεζικό τους λογαριασμό

tags:
ΟΠΕΚΑ
Πληρωμές
Παιδιά
Πανεπιστήμια
Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider