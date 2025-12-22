Άνοιξαν οι σήραγγες των Τεμπών: Ο «χάρτης» με τα μπλόκα - Τα επόμενα βήματα των αγροτών

Οι αγρότες αναμένεται να κάνουν γιορτές στα μπλόκα, με συμβολικούς αποκλεισμούς σε δρόμους και τελωνεία, διαμηνύοντας ότι δεν σκοπεύουν να δυσχεράνουν τις μετακινήσεις των εκδρομέων των γιορτών.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τα Χριστούγεννα και οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, εξετάζοντας τις επόμενες κινήσεις τους. Κανονικά διεξάγεται πλέον η κίνηση των οχημάτων στις σήραγγες των Τεμπών τις οποίες είχαν αποκλείσει περίπου από τις 12:00 το μεσημέρι οι παραγωγοί του μπλόκου της Νίκαιας, στο πλαίσιο της εντατικοποίησης του αγώνα τους.

Την Τρίτη (23/12) οι αγρότες θα αρχίσουν την αναδιάταξη των τρακτέρ σε πολλά σημεία των Εθνικών Οδών, προκειμένου να είναι απρόσκοπτη η μετακίνηση των εκδρομέων των Χριστουγέννων. Οι αγρότες αναμένεται να κάνουν γιορτές στα μπλόκα, με συμβολικούς αποκλεισμούς σε δρόμους και τελωνεία, διαμηνύοντας ότι δεν σκοπεύουν να δυσχεράνουν τις μετακινήσεις των εκδρομέων των γιορτών.

Ανυποχώρητοι και οι αγρότες της Καρδίτσας στον Ε65 όπου είναι το μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας, αλλά και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου,. Σε συνέλευσή τους αποφάσισαν να παραμείνει από μία λωρίδα ανά κατεύθυνση του Ε65 ανοιχτή από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με όσα αναφέρουν ΕΡΤ και Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Στην Τύρια Ιωαννίνων, οι αγρότες επέτρεψαν χθες και πάλι τη δωρεάν διέλευση οχημάτων, παρά τον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος τους. Από σήμερα, Δευτέρα στις 19:00 το βράδυ μέχρι τις 22:00 θα αποκλείσουν τον δρόμο στο μπλόκο Καλπακίου για τα φορτηγά. Παράλληλα, οι αγρότες άνοιξαν το ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, στα Μάλγαρα, με δύο λωρίδες.

Ωστόσο, αποκλεισμένη παραμένει η διέλευση των οχημάτων στην περιοχή Πράσινα Φανάρια, στη Θεσσαλονίκη, κάτι που δεν αναμένεται να αλλάξει εντός της ημέρας. Σε 24ωρο αποκλεισμό της κυκλοφορίας μόνο για φορτηγά προχώρησαν οι αγρότες του μπλόκου Δυτικής Μακεδονίας στη Σιάτιστα, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους. Αμετακίνητοι στα μπλόκα δηλώνουν οι Σερραίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι και στα δύο μπλόκα της περιοχής.

Στο μπλόκο της Εγνατίας Οδού στο ύψος των Νέων Κερδυλλίων οι αγρότες προχώρησαν σε καθολικό αποκλεισμό για δύο ώρες της βασικής οδικής αρτηρίας, ενώ για την περαιτέρω στάση τους θα συνεδριάσουν το βράδυ σε γενική συνέλευση. Παραμένουν επίσης οι αγρότες και στα μπλόκα του Κάστρου, Μπράλου και της Θήβας. Σύμφωνα με όσα δηλώνουν, προγραμματίζουν και άλλες δράσεις, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα σημεία και τη μορφή των επόμενων κινήσεών τους.

Τα μηχανήματα των αγροτών της Αχαΐας εξακολουθούν και βρίσκονται στο μπλόκο της περιμετρικής οδού της Πάτρας, με τους αγρότες να προγραμματίζουν νέα συνέλευση σήμερα στην παράκαμψη της πόλης. Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή της Αιγιάλειας παραμένουν στον κόμβο της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο, χωρίς να αποκλείουν την κυκλοφορία.

Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Κορινθίας, με ανακοίνωσή της, γνωστοποίησε, ότι, για λόγους ασφαλείας και εύρυθμης διαχείρισης της κυκλοφορίας, αποφασίστηκε η αναδιάταξη και η μεταφορά του μπλόκου του Κιάτου, που μεταφέρθηκε στην επαρχιακή οδό Κιάτου – Στυμφαλίας, στη θέση «Αρκούδα». Για 17η συνεχόμενη μέρα παραμένει και το μπλόκο στον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος του Αγγελοκάστρου.

Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι εξακολουθούν να παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει στον κόμβο του Πύργου και στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στα Λεχαινά, ενώ στήθηκε και τρίτο μπλόκο, στην εθνική οδό Πατρών – Τρίπολης, «111», στο ύψος της διασταύρωσης της Αμαλιάδας. Ανοιχτό θα παραμείνει από απόψε έως την Παρασκευή το τελωνείο των Κήπων για τη διέλευση των φορτηγών οχημάτων από και προς την Τουρκία, σύμφωνα με τις αποφάσεις των αγροτών.

Τα τρακτέρ θα παραμείνουν στο τελωνείο, διατηρώντας το μπλόκο σε κατάσταση ετοιμότητας. Την ίδια ώρα, μπλόκο παραμένει και στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, λίγο πριν από το τελωνείο του Ορμενίου, όπου συνεχίζεται ο περιορισμός εισόδου φορτηγών από τη Βουλγαρία προς την Ελλάδα έως αύριο το πρωί. Στη συνέχεια αναμένεται να επιτραπεί πλήρως η διέλευση φορτηγών και από τις δύο κατευθύνσεις. Καθ’ όλη τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, η κυκλοφορία Ι.Χ. και τουριστικών λεωφορείων διεξάγεται κανονικά.

Στον Προμαχώνα ο αποκλεισμός των φορτηγών χθες Κυριακή είχε διάρκεια 14.00-20.00 και στα δύο ρεύματα ενώ Παραμονή και ανήμερα Χριστουγέννων η διέλευση θα είναι ελεύθερη. Στην Εύβοια, οι αγρότες αποφάσισαν τον τρίωρο αποκλεισμό της νέας γέφυρας της Χαλκίδας από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ καθώς επίσης και το κλείσιμο όλων των παρακαμπτήριων οδών.